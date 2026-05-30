Ман Сити отмъква испански национал от Челси

Манчестър Сити е свързван с интерес към футболист на Челси, с когото новият мениджър на „гражданите“ Енцо Мареска вече е работил. Този път обаче не става дума за Енцо Фернандес, чието име също се споменаваше около „небесно-сините“ през последните седмици.

Според последните информации основен приоритет за Сити в халфовата линия е Елиът Андерсън от Нотингам Форест, което поставя под въпрос дали клубът ще предприеме конкретни действия за Фернандес. Въпреки това друг играч на Челси е попаднал в полезрението на Мареска.

По данни на Caught Offside, наставникът на Манчестър Сити проявява сериозен интерес към привличането на Марк Кукурея. Испанският ляв бек направи силен сезон и записа 50 мача за Челси, като през миналата кампания беше титуляр във финалите на Лигата на конференциите и Световното клубно първенство под ръководството именно на Мареска.

🚨🚨| Enzo Maresca has reportedly been holding talks with Chelsea left-back Marc Cucurella about possibly following him to Manchester City. 👀



Интересът на Сити към Кукурея не е нов. „Гражданите“ опитаха да го привлекат още през 2022-а година, а това беше една от причините Челси да действа решително и да плати сериозна сума за трансфера му.

При евентуално преминаване на испанеца на „Етихад“, Мареска вероятно ще направи промени в подредбата на състава. Нико О'Райли може да бъде върнат в халфовата линия, докато Кукурея и Райън Аит-Нури биха се конкурирали за позицията на ляв бек. В същото време Йошко Гвардиол може да бъде използван по-често в центъра на защитата, а Нейтън Аке е сред играчите, които биха могли да напуснат през лятото, като бившият му клуб Борнемут се споменава като възможна дестинация.

Челси привлече Кукурея за 63 милиона паунда през 2022-а година, но според Transfermarkt настоящата му стойност е с около 20 милиона по-ниска. Въпреки това лондончани не са притиснати да го продават, тъй като договорът му е валиден още две години.

Кукурея ще бъде на 28 години през следващия сезон, а евентуално силно представяне с Испания на Световното първенство може допълнително да повиши цената му. Затова евентуална сделка няма да бъде евтина за Манчестър Сити, който трябва да прецени дали защитникът ще има достатъчно важна роля, за да оправдае подобна инвестиция.