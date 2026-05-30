Милан вече насрочи среща с евентуалния си нов треньор

Милан е направил първи контакт с Оливер Гласнер и е насрочил среща с австрийския специалист за следващите дни. Очаква се разговорите да се проведат в началото на следващата седмица, след финала на Шампионската лига, предава “La Gazzetta dello Sport”.

След триумфа на Гласнер в Лигата на конференциите с Кристъл Палас ръководството на Милан е изчакало символичните 24 часа, преди да се свърже с наставника. Австриецът е сред най-сериозните варианти за нов треньор на „росонерите“, след като вече има във визитката си трофеи от Лига Европа, ФА Къп и Лигата на конференциите.

Междувременно в клуба работят усилено по преструктуриране на спортния проект. Собственикът Гери Кардинале и Златан Ибрахимович ускоряват процеса по изграждане на новото ръководство, като паралелно търсят както старши треньор, така и човек, който да оглави спортно-техническото направление.

Според информациите фаворит за водеща роля в спортния сектор остава Ралф Рангник, който в момента е селекционер на Австрия. Именно около неговата визия може да бъде изграден бъдещият проект на Милан.

За поста спортен директор клубът също разглежда варианти извън Италия. Сред имената, с които вече са проведени разговори, е Ману Фахардо, който отговаря за селекцията в Бетис и е известен с работата си по откриването на млади таланти.

Друга възможност е Хорхе Родригес, натрупал сериозен опит в испанския футбол и изградено име в развитието на перспективни играчи.