Ливърпул и Арне Слот официално се разделиха

Ливърпул и Арне Слот се разделят! Това бе официално съобщено от клуба. Нидерландският специалист напуска клуба незабавно, след като е била направена оценка на сезона в неговия край.
Андони Ираола за момента е очевидният фаворит да бъде следващият наставник на Ливърпул. Мърсисайдци записаха ужасяващ сезон, след като станаха шампиони и завършиха на пето място във Висшата лига, без да спечелят трофей.
Арне Слот стана шампион с Ливърпул, но играта му бе изключително неубидетална и се доближи до няколко негативни рекорди - включително за най-много загуби за един сезон в историята на клуба. Това доведе и до раздялата, въпреки че информациите бяха, че може да остане и ръководството му има доверие. Въпреки това, нидерландецът не успя да впечатли нито с резултати, нито с игра и това логично доведе до неговото отсраняване от поста.
В следващите дни се очаква мърсисайдци да назначат новия си треньор.
Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.— Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026
He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЛОКОМОТИВ Г.ОРЯХОВИЦА
19:26 30.05.2026
2 ФЕН НА МЪРСИСАЙДЦИ
19:28 30.05.2026
3 Тошо
19:46 30.05.2026