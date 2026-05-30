Ливърпул и Арне Слот официално се разделиха

30 Май, 2026 18:59 529 3

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Ливърпул и Арне Слот се разделят! Това бе официално съобщено от клуба. Нидерландският специалист напуска клуба незабавно, след като е била направена оценка на сезона в неговия край.

Андони Ираола за момента е очевидният фаворит да бъде следващият наставник на Ливърпул. Мърсисайдци записаха ужасяващ сезон, след като станаха шампиони и завършиха на пето място във Висшата лига, без да спечелят трофей.

Арне Слот стана шампион с Ливърпул, но играта му бе изключително неубидетална и се доближи до няколко негативни рекорди - включително за най-много загуби за един сезон в историята на клуба. Това доведе и до раздялата, въпреки че информациите бяха, че може да остане и ръководството му има доверие. Въпреки това, нидерландецът не успя да впечатли нито с резултати, нито с игра и това логично доведе до неговото отсраняване от поста.

В следващите дни се очаква мърсисайдци да назначат новия си треньор.


  • 1 ЛОКОМОТИВ Г.ОРЯХОВИЦА

    ТАЯ БАЛАЛЙКА БИХМЕ ГО ВЗЕЛИ ЗА ТРЕНЕР ПОНЕЖЕ НЯМАМЕ ДРУГИ ЖЕЛАЕЩИ.

    19:26 30.05.2026

  • 2 ФЕН НА МЪРСИСАЙДЦИ

    По този прекрасен повод се пийнува ,ай наздраве.Сбогом некадърнико.

    19:28 30.05.2026

  • 3 Тошо

    Изгуби съблекалнята, за съжаление. Номерата на Салах също повлияха много, а и ръководството не застана зад Слот когато трябваше, за да покаже на всички кой е шефа. В резултат на това, изгуби доверието и на останалите футболисти и започна да се обърква без почва под краката. Свестен човек и добър треньор, но не издържа на месомелачката на Висшата Лига. Няма да остане без работа, но едва ли някога ще се върнебв Англия.

    19:46 30.05.2026

