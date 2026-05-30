Война на ръба! Високопоставен американски генерал преговаря с кубински висши военни

30 Май, 2026 19:31 565 7

Генерал Франсис Донован, ръководител на Южното командване на САЩ, се срещна с кубински военни лидери по въпроси, свързани с оперативната сигурност, близо до базата на американския флот в залива Гуантанамо, съобщава АП.

Това е поредният официален представител, посетил островната държава, докато президентът Доналд Тръмп засилва натиска върху нейните лидери.

Тръмп предупреди, че Куба "е следващата", след като американските военни сили заловиха автократичния лидер на Венецуела Николас Мадуро при акция през януари. През месеците след това администрацията на Тръмп наложи петролна блокада на Куба, поддържаше военни кораби в Карибско море и повдигна обвинения срещу бившия кубински президент Раул Кастро по федерални обвинения.

Революционните въоръжени сили на Куба заявиха в изявление, че и двете страни са оценили "срещата положително, защото е разгледала въпросите за сигурността по периметъра, разделящ военния анклав, и са се съгласили да поддържат комуникация между двете военни командвания".

Високопоставени помощници на Тръмп, включително държавният секретар Марко Рубио и шефът на ЦРУ Джон Ратклиф, също са се срещнали с кубински представители, за да обсъдят възможни подобрения в отношенията. Но американската страна не е впечатлена от тези разговори, което води до още повече санкции, наложени на кубинското правителство.

Освен срещата, Донован също така е оценил сигурността на американската военноморска база в залива Гуантанамо и е обсъдил "безопасността на военнослужещите и техните семейства, както и оперативната готовност с представители на базата", заяви Южното командване на САЩ в публикация в X.

САЩ поддържат базата въпреки десетилетията на търкания със социалистическите лидери на Куба, които Тръмп иска да бъдат отстранени от власт.

Американските военни разполагат с няколко военноморски кораба, включително поне един десант, в Карибите, много по-малка сила, отколкото е била по време на нападението на Мадуро.

В петък Пентагонът обяви, че ново подразделение от 1300 моряци и морски пехотинци ще замени 22-рото експедиционно подразделение на морската пехота, което беше разположено в региона миналото лято.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 2 Отговор
    Ще видим !!! Докато говедата мятат бомби и ракети, няма да пострадат много! Но влязат ли в джунглата.....

    Коментиран от #6

    19:33 30.05.2026

  • 2 САЩ ЕДИНСТВЕНО МОГАТ

    11 2 Отговор
    ДА БИЯТ ВЪРЗАНО МАГАРЕ. СРЕЩУ СЕРИОЗЕН ПРОТИВНИК СА ТОТАЛ ПАМПЕРС.

    19:34 30.05.2026

  • 3 логика

    3 2 Отговор
    Както Путин не изтърпя Украйна близо до себе си, така и САЩ няма да търпят Куба да ги заплашва. Въобще падна ни се да живеем в интересно и опасно време.

    Коментиран от #7

    19:39 30.05.2026

  • 4 Яяяяяя

    4 1 Отговор
    Пак преврат

    19:42 30.05.2026

  • 5 6135

    5 2 Отговор
    Дали САЩ няма да нападнат Куба за да си измият срама дето го браха с Иран.

    19:44 30.05.2026

  • 6 Иван

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Там няма джунгла неграмотнико.

    19:48 30.05.2026

  • 7 факт

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "логика":

    като македония и българия

    19:55 30.05.2026