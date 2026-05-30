Моуриньо вече е набелязал един играч за Реал Мадрид, иска най-добрия халф от Серия А

Жозе Моуриньо вече е набелязал един от футболистите, които иска да привлече при завръщането си начело на Реал Мадрид.

Според информация на Джанлука Ди Марцио, Специалния настоява в състава му да бъде върнат Нико Пас от Комо. Аржентинският талант направи впечатляващ сезон в Серия А и беше избран за Най-добър халф в италианския елит. В 35 мача той се отличи с 12 гола и 7 асистенции, като имаше ключова роля за историческото класиране на тима на Сеск Фабрегас в Шампионската лига.

Реал Мадрид е предишният клуб на 21-годишния полузащитник и разполага с опция да си го върне срещу изгодна сума. Испанският гранд може да активира клауза за 9 милиона евро още сега или да го направи след година срещу 10 милиона евро. Преди дни Ди Марцио съобщи, че желанието на самия Пас е да остане в Комо и за трети пореден сезон, макар че Моуирьно няма намерение да позволи на халфа да прекара още една година в Италия.

🚨 José Mourinho wants Nico Paz back at Real Madrid NOW. 🇦🇷



The new Real Madrid boss is pushing for the club to activate their buy-back option and has no intention of allowing the midfielder to spend another season on loan at Como.



Mourinho sees Nico as part of his plans for… pic.twitter.com/KBvbYUKX7P — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 29, 2026

Темата беше коментирана и от президента на италианския клуб Мирван Суварсо пред „Скай Спорт“.

„Всички знаят за правото на Реал Мадрид да си върне футболиста. Ние обаче винаги се опитваме да гледаме позитивно на живота. Преди години никога нямаше да си представим, че бихме имали играч като него. Благодарим на щедростта на Реал Мадрид, който ни позволи да го привлечем. Това беше една отлична сделка”, заяви той.

Междувременно The Athletic съобщи, че Жозе Моуриньо е подписал тригодишен договор с Реал Мадрид до 2029-а година. Официално потвърждение от страна на клуба се очаква скоро. Португалският специалист вече има един период начело на „кралете“ между 2010-а и 2013-а година. Тогава той спечели Купата на краля през 2011-а и титлата в Ла Лига през 2012-а година.