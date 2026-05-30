Моуриньо вече е набелязал един играч за Реал Мадрид, иска най-добрия халф от Серия А

30 Май, 2026 17:29 599 0

Специалния настоява в състава му да бъде върнат Нико Пас от Комо

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Жозе Моуриньо вече е набелязал един от футболистите, които иска да привлече при завръщането си начело на Реал Мадрид.

Според информация на Джанлука Ди Марцио, Специалния настоява в състава му да бъде върнат Нико Пас от Комо. Аржентинският талант направи впечатляващ сезон в Серия А и беше избран за Най-добър халф в италианския елит. В 35 мача той се отличи с 12 гола и 7 асистенции, като имаше ключова роля за историческото класиране на тима на Сеск Фабрегас в Шампионската лига.

Реал Мадрид е предишният клуб на 21-годишния полузащитник и разполага с опция да си го върне срещу изгодна сума. Испанският гранд може да активира клауза за 9 милиона евро още сега или да го направи след година срещу 10 милиона евро. Преди дни Ди Марцио съобщи, че желанието на самия Пас е да остане в Комо и за трети пореден сезон, макар че Моуирьно няма намерение да позволи на халфа да прекара още една година в Италия.

Темата беше коментирана и от президента на италианския клуб Мирван Суварсо пред „Скай Спорт“.

„Всички знаят за правото на Реал Мадрид да си върне футболиста. Ние обаче винаги се опитваме да гледаме позитивно на живота. Преди години никога нямаше да си представим, че бихме имали играч като него. Благодарим на щедростта на Реал Мадрид, който ни позволи да го привлечем. Това беше една отлична сделка”, заяви той.

Междувременно The Athletic съобщи, че Жозе Моуриньо е подписал тригодишен договор с Реал Мадрид до 2029-а година. Официално потвърждение от страна на клуба се очаква скоро. Португалският специалист вече има един период начело на „кралете“ между 2010-а и 2013-а година. Тогава той спечели Купата на краля през 2011-а и титлата в Ла Лига през 2012-а година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

