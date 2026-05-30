Драма в Япония: Шведски претендент се заби в дърво и отпадна, Тойота окупира първите четири места у дома

Лидерът в световния шампионат Елфин Еванс ще влезе в последния етап от Рали Япония в неделя със 17,8 секунди преднина пред съотборника си от Тойота Себастиан Ожие, докато шведският претендент Оливер Солберг катастрофира и отпадна от надпреварата.

Тойота заема първите четири места в домашното състезание, което е седми кръг от Световния шампионта по автомобилизъм WRC. След най-дългия етап днес финландецът Сами Паяри се класира на трето място, а местният любимец Такамото Кацута - на четвърто.

Уелсецът Еванс започна деня с преднина от 15,7 секунди пред Солберг, който след това намали разликата в сутрешната сесия, преди да се удари в дърво на 10-ия етап.

„Чувствах се наистина добре в колата, много комфортно. Не натисках лудо, просто се опитвах да направя това, което правех през целия уикенд“, обясни Солберг, след като се завъртя в ляв завой на хлъзгав и кален участък.

„Просто спрях твърде късно и ударих това дърво и счупих задното окачване.“

Миналогодишният победител в Рали Япония и деветкратен световен шампион Ожие се изкачи на второ място и завърши деня с 26,6 секунди пред Паяри.

В неделя предстоят още шест етапа.