Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Драма в Япония: Шведски претендент се заби в дърво и отпадна, Тойота окупира първите четири места у дома

Драма в Япония: Шведски претендент се заби в дърво и отпадна, Тойота окупира първите четири места у дома

30 Май, 2026 18:29 532 0

  • елфин еванс-
  • рали япония-
  • рали-
  • спорт-
  • тойота-
  • себастиан ожие-
  • оливер солберг-
  • катастрофа

Тойота заема първите четири места

Драма в Япония: Шведски претендент се заби в дърво и отпадна, Тойота окупира първите четири места у дома - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Лидерът в световния шампионат Елфин Еванс ще влезе в последния етап от Рали Япония в неделя със 17,8 секунди преднина пред съотборника си от Тойота Себастиан Ожие, докато шведският претендент Оливер Солберг катастрофира и отпадна от надпреварата.

Тойота заема първите четири места в домашното състезание, което е седми кръг от Световния шампионта по автомобилизъм WRC. След най-дългия етап днес финландецът Сами Паяри се класира на трето място, а местният любимец Такамото Кацута - на четвърто.

Уелсецът Еванс започна деня с преднина от 15,7 секунди пред Солберг, който след това намали разликата в сутрешната сесия, преди да се удари в дърво на 10-ия етап.

„Чувствах се наистина добре в колата, много комфортно. Не натисках лудо, просто се опитвах да направя това, което правех през целия уикенд“, обясни Солберг, след като се завъртя в ляв завой на хлъзгав и кален участък.

„Просто спрях твърде късно и ударих това дърво и счупих задното окачване.“

Миналогодишният победител в Рали Япония и деветкратен световен шампион Ожие се изкачи на второ място и завърши деня с 26,6 секунди пред Паяри.

В неделя предстоят още шест етапа.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове