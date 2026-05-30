Ювентус иска под наем халф на Реал Мадрид

Ювентус следи ситуацията около халфа на Реал Мадрид Едуардо Камавинга и разглежда възможността да го привлече под наем. Според информации в Италия френският национал може да потърси повече игрово време, след като не попадна в състава на Франция за Световното първенство.

Макар да е едва на 23 години, Камавинга вече има сериозна визитка на най-високо ниво. С екипа на Реал Мадрид той спечели два пъти Шампионската лига, два пъти Ла Лига и веднъж Купата на Краля. През последната кампания обаче ролята му в първенството беше ограничена, като французинът започна като титуляр само в 16 мача. Именно липсата на достатъчно игрови минути е една от причините Дидие Дешан да не го включи в състава на „петлите“ за Мондиал 2026.

Това може да отвори вратата пред временно напускане на Мадрид. Камавинга не планира да се разделя окончателно с Реал, но би могъл да приеме оферта за наем, ако тя му гарантира по-важна роля и редовно присъствие на терена.

По информация на Gazzetta dello Sport, Ювентус е сред клубовете, които проявяват най-сериозен интерес. „Бианконерите“ разчитаха основно на Мануел Локатели и Кефрен Тюрам в средата на терена през изминалия сезон, но виждат в Камавинга футболист, който може да внесе повече динамика и качество в халфовата линия.

Подобна операция обаче няма да бъде лесна. За да се отвори място за френския полузащитник, Ювентус първо ще трябва да намери решение за бъдещето на Тюн Копмайнерс. Нидерландецът не успя да оправдае очакванията в Торино и според италианското издание възстановяването на статута му на ключова фигура изглежда все по-трудно след два разочароващи сезона.