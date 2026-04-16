Новини
Спорт »
Световен футбол »
Холанд каза кой е най-умният футболист, с когото е играл

16 Април, 2026 18:15 730 1

  • манчестър сити-
  • ерлинг холанд-
  • бернардо силва-
  • футбол

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на английския футболен гранд Манчестър Сити Ерлинг Холанд похвали съотборника си и капитан Бернардо Силва, след като португалецът потвърди, че ще напусне клуба в края на сезона.

До момента двамата са били заедно на терена 167 пъти с екипа на „гражданите“ в рамките на четири сезона, като в това време спечелиха седем трофея.

„Ако ме попитате в какво точно е много добър, трудно е да се обясни - начинът, по който контролира играта и интелигентността, той е може би най-умният футболист, с когото съм играл. Просто начинът, по който контролира играта и всичко. Когато говорите за кариерата му в Сити, последните девет години бяха луди. Той спечели Висшата лига шест пъти - вижте трофеите му, спечели Шампионската лига. Вижте колко важен беше за нас в сезона, когато спечелихме требъл. Когато вкара срещу Байерн, когато вкара два гола срещу Реал Мадрид. Трудно е да се опише с думи, защото е толкова важна фигура за този отбор през последните девет години. Той също така помогна с изграждането на клуба на и извън терена“, заяви Холанд пред „Скай Спортс“.

В оставащите мачове до края на сезона двамата ще се опитат да помогнат на Манчестър Сити да спечели още два трофея - във Висшата лига тимът изостава на 6 точки от лидера Арсенал, но е с мач по-малко, а в турнира Купата на Футболната асоциация ще играе полуфинал срещу Саутхемптън.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А най - глупавияж,

    0 1 Отговор
    с когото не е играл може да му бъде дядо !

    18:18 16.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове