Асистентът на Матю Пери е обвинен, че е унищожавал доказателства след смъртта на актьора

Личният асистент на Матю Пери — Кенет Ивамаса — е обвинен от федералните прокурори, че е унищожавал доказателства, свързани със смъртта на актьора след фаталната свръхдоза кетамин през 2023 г.

Според нови съдебни документи, цитирани от TMZ, Ивамаса е наредил да бъдат изхвърлени флакони с кетамин и използвани спринцовки непосредствено след смъртта на Пери. Прокуратурата твърди още, че той е разпоредил унищожаването на документи, включително рецепта и ръкописна бележка с името на лекаря Салвадор Пласенсия, сочен като един от източниците на наркотика.

Федералните власти посочват още, че асистентът е опитал да прикрие дигитални следи, като е изтрил данни и е сменил пароли на устройства, принадлежали на актьора. В съдебните материали се твърди и че първоначално е подвел разследващите относно инжекциите, поставени в деня на смъртта на Пери.

По данни на прокуратурата Ивамаса по-късно признал в телефонен разговор, че е „почистил сцената“, изхвърлил е бутилки и спринцовки и е „изтрил всичко“.

Кенет Ивамаса вече се призна за виновен по обвинение в заговор за разпространение на кетамин, довел до смърт. Той е сред петимата обвиняеми по делото за смъртта на звездата от сериала "Приятели".

Майката и сестрите на Пери също отправиха тежки обвинения към дългогодишния му асистент. В свои изявления те заявиха, че вместо да помага на актьора в битката му със зависимостите, той е улеснявал достъпа му до кетамин и е злоупотребил с доверието на семейството.

Матю Пери почина на 28 октомври 2023 г. на 54-годишна възраст. Аутопсията установи, че причината за смъртта е „остър ефект от кетамин“, комбиниран с удавяне и други фактори.