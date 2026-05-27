Поредна нощ в размяна на удари между Русия и Украйна

Нови въздушни удари, жертви и сериозни материални щети бяха нанесени тази нощ по цивилни обекти както в Украйна, така и на руска територия вследствие на продължаващата ескалация.
Руската армия продължава тактиката на масирани атаки с дронове тип „Шахед“, реактивни безпилотни апарати и ракети, насочени към цивилни райони.
В Запорожие беше извършена тежка атака с руски дрон тип „Геран“. Според актуализираната информация на Националната полиция на Украйна броят на пострадалите цивилни граждани достигна 12 до 15 души, сред които има бебе и двама служители на полицията. Избухнал е пожар, който е изпепелил няколко паркирани автомобила; засегната и частично разрушена е нежилищна гражданска сграда.
Тази нощ Чернигов бе подложен на нападение с вълна от дронове. Местните жители съобщават за серия от мощни експлозии. Властите издадоха предупреждения за застрашени жилищни квартали, като екипите на гражданска защита тепърва изясняват размера на материалните щети.
Рано сутринта бяха активирани системите за противовъздушна отбрана в редица области, тъй като руски ударни БПЛА навлязоха дълбоко в украинското въздушно пространство в различни направления.
Украинските сили продължават да отвръщат с атаки чрез безпилотни апарати по гранични и тилови руски региони, както и по окупираните части на Източна Украйна.
Рано сутринта на 27 май системите за ПВО на руските сили в Севастопол са били активирани, за да отразяват масирана атака от дронове на ВСУ. Назначените от Русия местни власти обявиха въздушна тревога, като се изясняват потенциални падания на отломки по цивилна инфраструктура.
Двама души са пострадали при нападение над Таганрог.
През изминалите часове под обстрел и удари на безпилотни апарати попаднаха жилищни райони в град Донецк, Горловка и Ясиноватския окръг. Съобщава се за най-малко петима ранени цивилни граждани.
Поради заплаха от поредни украински атаки с дронове с голям обсег руските авиационни власти частично затвориха небето над Московския регион и няколко съседни области за граждански полети
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
Коментиран от #8, #19
07:01 27.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Владимир Путин, президент
Коментиран от #10, #13
07:05 27.05.2026
6 Где Сирски?
07:09 27.05.2026
7 Бой по комунистите
07:13 27.05.2026
8 Перо
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Слава Украина и президент Зеленски
Коментиран от #12
07:18 27.05.2026
9 Мдаа
07:21 27.05.2026
10 Удариха три гаража😆
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Малко ли е?Другият път някоя баня или спирка.
Коментиран от #17
07:23 27.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 фифи перото..
До коментар #8 от "Перо":Слава на зеления мухъл дето излъга юръпидиотите с още сто млрда,обещал на ушенце на дъртио джендър урсуль че до есента ще си върне едно реакторче от запорожкио аец,
07:32 27.05.2026
13 Баце,
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":В интерес на истината има нещо в твоя пасквил. На все повече руснаци им омръзват лиготийте на Путин за братския у краински народ. Все повече са въпросите защо в пристанището на Одеса продължават да влизат и излизат кораби, защо разузнавтелни самолети летящи в близост до границите на Русия не се унищожават на момента, защо разни евроатлантически мЪрсулки се разхождат спокойно из 4о4, защо определени сгради на Банкова не са сравнени със земята, защо въобще има ток и вода в 4о4, защо има оцеляла жп инфраструктура, защо тунелите към Полша не са разрушени, защо логистичния възел в жешов не е пепелище, защо сувалския коридор не е отворен и т.н. и т.н...
Хубавото е, че изглежда на самия Путин започват да му омръзват собствените му лиготии.
Та ще поживеем, ще видим.
07:46 27.05.2026
14 дядото
07:46 27.05.2026
15 Хаха
08:11 27.05.2026
16 В Киев за три дни
08:17 27.05.2026
17 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #10 от "Удариха три гаража😆":Успяха ли в гаражите да открият главата на Сирски ?Благодаря предварително за отговора 👌!
08:18 27.05.2026
18 Някой
Е, ясно ми е, де. Искате да изкарате някое евро, та затова сте сложили кръст на "независимата и обективна журналистика".
Нищо, хората имат и очи, и глави (пне голяма част от тях), та с такива си действия, просто все повече ги убеждавате, че руснаците са прави.
08:28 27.05.2026
19 Несравнима логика
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Празноглава копейка.Кога Украйна е заплашвала русия, както Иран Израел? Русия правитериториални набези!Не Украйна!?!?
08:42 27.05.2026