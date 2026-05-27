Поредна нощ в размяна на удари между Русия и Украйна

Нови въздушни удари, жертви и сериозни материални щети бяха нанесени тази нощ по цивилни обекти както в Украйна, така и на руска територия вследствие на продължаващата ескалация.

Руската армия продължава тактиката на масирани атаки с дронове тип „Шахед“, реактивни безпилотни апарати и ракети, насочени към цивилни райони.

В Запорожие беше извършена тежка атака с руски дрон тип „Геран“. Според актуализираната информация на Националната полиция на Украйна броят на пострадалите цивилни граждани достигна 12 до 15 души, сред които има бебе и двама служители на полицията. Избухнал е пожар, който е изпепелил няколко паркирани автомобила; засегната и частично разрушена е нежилищна гражданска сграда.

Тази нощ Чернигов бе подложен на нападение с вълна от дронове. Местните жители съобщават за серия от мощни експлозии. Властите издадоха предупреждения за застрашени жилищни квартали, като екипите на гражданска защита тепърва изясняват размера на материалните щети.

Рано сутринта бяха активирани системите за противовъздушна отбрана в редица области, тъй като руски ударни БПЛА навлязоха дълбоко в украинското въздушно пространство в различни направления.

Украинските сили продължават да отвръщат с атаки чрез безпилотни апарати по гранични и тилови руски региони, както и по окупираните части на Източна Украйна.

Рано сутринта на 27 май системите за ПВО на руските сили в Севастопол са били активирани, за да отразяват масирана атака от дронове на ВСУ. Назначените от Русия местни власти обявиха въздушна тревога, като се изясняват потенциални падания на отломки по цивилна инфраструктура.

Двама души са пострадали при нападение над Таганрог.

През изминалите часове под обстрел и удари на безпилотни апарати попаднаха жилищни райони в град Донецк, Горловка и Ясиноватския окръг. Съобщава се за най-малко петима ранени цивилни граждани.

Поради заплаха от поредни украински атаки с дронове с голям обсег руските авиационни власти частично затвориха небето над Московския регион и няколко съседни области за граждански полети