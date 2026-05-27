Поредна нощ в размяна на удари между Русия и Украйна
  Тема: Украйна

Поредна нощ в размяна на удари между Русия и Украйна

27 Май, 2026 06:50, обновена 27 Май, 2026 06:58 1 837 19

Съобщава се за разрушения и пострадали от двете страни

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нови въздушни удари, жертви и сериозни материални щети бяха нанесени тази нощ по цивилни обекти както в Украйна, така и на руска територия вследствие на продължаващата ескалация.

Руската армия продължава тактиката на масирани атаки с дронове тип „Шахед“, реактивни безпилотни апарати и ракети, насочени към цивилни райони.

В Запорожие беше извършена тежка атака с руски дрон тип „Геран“. Според актуализираната информация на Националната полиция на Украйна броят на пострадалите цивилни граждани достигна 12 до 15 души, сред които има бебе и двама служители на полицията. Избухнал е пожар, който е изпепелил няколко паркирани автомобила; засегната и частично разрушена е нежилищна гражданска сграда.

Тази нощ Чернигов бе подложен на нападение с вълна от дронове. Местните жители съобщават за серия от мощни експлозии. Властите издадоха предупреждения за застрашени жилищни квартали, като екипите на гражданска защита тепърва изясняват размера на материалните щети.

Рано сутринта бяха активирани системите за противовъздушна отбрана в редица области, тъй като руски ударни БПЛА навлязоха дълбоко в украинското въздушно пространство в различни направления.

Украинските сили продължават да отвръщат с атаки чрез безпилотни апарати по гранични и тилови руски региони, както и по окупираните части на Източна Украйна.

Рано сутринта на 27 май системите за ПВО на руските сили в Севастопол са били активирани, за да отразяват масирана атака от дронове на ВСУ. Назначените от Русия местни власти обявиха въздушна тревога, като се изясняват потенциални падания на отломки по цивилна инфраструктура.

Двама души са пострадали при нападение над Таганрог.

През изминалите часове под обстрел и удари на безпилотни апарати попаднаха жилищни райони в град Донецк, Горловка и Ясиноватския окръг. Съобщава се за най-малко петима ранени цивилни граждани.

Поради заплаха от поредни украински атаки с дронове с голям обсег руските авиационни власти частично затвориха небето над Московския регион и няколко съседни области за граждански полети


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    31 9 Отговор
    Ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше да изравни със земята Киев.

    Коментиран от #8, #19

    07:01 27.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Владимир Путин, президент

    7 26 Отговор
    Кво стана със системните и планомерни удари на "възмездието" по Киев и "Центровете за взимане решения" , бе рушляци ? Ни Киев, ни центрове, ни гявол, комай само с устите ви ру3ки може мелят и правят ветрец на желаещите ? Чеп за зелье не ставате 😄

    Коментиран от #10, #13

    07:05 27.05.2026

  • 6 Где Сирски?

    18 6 Отговор
    При шестопръстия Сатаняху

    07:09 27.05.2026

  • 7 Бой по комунистите

    4 23 Отговор
    Удряйте, братя украинци! Жив фашага да не остане. Удряйте, да се пукат душите черни душмански! Да се пукат и да горят!

    07:13 27.05.2026

  • 8 Перо

    4 24 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Слава Украина и президент Зеленски

    Коментиран от #12

    07:18 27.05.2026

  • 9 Мдаа

    3 9 Отговор
    Рашките са свалили краставици.В московска област и в Севастопол 💥🔥

    07:21 27.05.2026

  • 10 Удариха три гаража😆

    3 9 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Малко ли е?Другият път някоя баня или спирка.

    Коментиран от #17

    07:23 27.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 фифи перото..

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Перо":

    Слава на зеления мухъл дето излъга юръпидиотите с още сто млрда,обещал на ушенце на дъртио джендър урсуль че до есента ще си върне едно реакторче от запорожкио аец,

    07:32 27.05.2026

  • 13 Баце,

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    В интерес на истината има нещо в твоя пасквил. На все повече руснаци им омръзват лиготийте на Путин за братския у краински народ. Все повече са въпросите защо в пристанището на Одеса продължават да влизат и излизат кораби, защо разузнавтелни самолети летящи в близост до границите на Русия не се унищожават на момента, защо разни евроатлантически мЪрсулки се разхождат спокойно из 4о4, защо определени сгради на Банкова не са сравнени със земята, защо въобще има ток и вода в 4о4, защо има оцеляла жп инфраструктура, защо тунелите към Полша не са разрушени, защо логистичния възел в жешов не е пепелище, защо сувалския коридор не е отворен и т.н. и т.н...
    Хубавото е, че изглежда на самия Путин започват да му омръзват собствените му лиготии.
    Та ще поживеем, ще видим.

    07:46 27.05.2026

  • 14 дядото

    9 1 Отговор
    поредна нощ на удари м/у ......ес,нато и русия

    07:46 27.05.2026

  • 15 Хаха

    1 0 Отговор
    В Русия - падащи отломки от свалените дронове, в укра навлезли дълбоко

    08:11 27.05.2026

  • 16 В Киев за три дни

    1 5 Отговор
    Само този месец Украйна е унищожила над 20 ПВО-та, докато Русия бомбандира гаражи. Това позволява на Украйна да удря логистика и инфраструктурата дълбоко в Русия! Което води до анемия в руската армия!

    08:17 27.05.2026

  • 17 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Удариха три гаража😆":

    Успяха ли в гаражите да открият главата на Сирски ?Благодаря предварително за отговора 👌!

    08:18 27.05.2026

  • 18 Някой

    5 0 Отговор
    Казвате, че руснаците били удраяли цивилни цели. Не знам защо не казвате нищо за пожарите в складове и заводи, както и за вторичните детонации там.
    Е, ясно ми е, де. Искате да изкарате някое евро, та затова сте сложили кръст на "независимата и обективна журналистика".
    Нищо, хората имат и очи, и глави (пне голяма част от тях), та с такива си действия, просто все повече ги убеждавате, че руснаците са прави.

    08:28 27.05.2026

  • 19 Несравнима логика

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Празноглава копейка.Кога Украйна е заплашвала русия, както Иран Израел? Русия правитериториални набези!Не Украйна!?!?

    08:42 27.05.2026

