Трофеят в Купата на Русия се разпадна - ВИДЕО

Вълнуващият финал за Купата на Русия между Спартак (Москва) и Краснодар се превърна в истински спектакъл за футболните фенове. След равенство 1:1 в редовното време, съдбата на трофея бе решена чрез изпълнение на дузпи, където столичани показаха хладнокръвие и безпогрешна точност – реализираха всичките си четири удара, докато Краснодар пропусна два пъти.

Аржентинският нападател на Спартак, Пабло Солари, се превърна в основна фигура на двубоя. Именно той откри резултата за московчани, а след това бе сред първите, които отпразнуваха победата с отбора си. Радостта обаче бе помрачена от неочакван инцидент.

Докато еуфорията на терена бе в разгара си, Пабло Солари вдигна трофея, за да го покаже на хилядите фенове. За изненада на всички, купата не издържа на напрежението и се разпадна в ръцете му. Сцената предизвика смесени емоции – от смях до недоумение, а социалните мрежи бързо се изпълниха с кадри от куриозния момент.

Spartak Moscow player Pablo Solari accidentally smashed the Russian Cup trophy into pieces during the celebration 😂pic.twitter.com/pGdiPlSmhX — Troll Football (@TrollFootball) May 25, 2026