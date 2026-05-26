Трофеят в Купата на Русия се разпадна - ВИДЕО

26 Май, 2026 23:38 924 16

  • купа на русия-
  • спартак москва-
  • краснодар-
  • пабло солари-
  • футболен финал-
  • трофей-
  • дузпи-
  • инцидент-
  • спортни новини

Неочакван инцидент след финала

Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуващият финал за Купата на Русия между Спартак (Москва) и Краснодар се превърна в истински спектакъл за футболните фенове. След равенство 1:1 в редовното време, съдбата на трофея бе решена чрез изпълнение на дузпи, където столичани показаха хладнокръвие и безпогрешна точност – реализираха всичките си четири удара, докато Краснодар пропусна два пъти.

Аржентинският нападател на Спартак, Пабло Солари, се превърна в основна фигура на двубоя. Именно той откри резултата за московчани, а след това бе сред първите, които отпразнуваха победата с отбора си. Радостта обаче бе помрачена от неочакван инцидент.

Докато еуфорията на терена бе в разгара си, Пабло Солари вдигна трофея, за да го покаже на хилядите фенове. За изненада на всички, купата не издържа на напрежението и се разпадна в ръцете му. Сцената предизвика смесени емоции – от смях до недоумение, а социалните мрежи бързо се изпълниха с кадри от куриозния момент.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм Хм

    10 3 Отговор
    Ееее, кво стана сеги?! Не ми разправяйте, че руските работи били некачествени.

    Коментиран от #6, #16

    23:45 26.05.2026

  • 2 Бабушка

    11 2 Отговор
    Сделяно в русий

    23:49 26.05.2026

  • 3 Какви са тия чужденци?

    4 3 Отговор
    Както се разпадна наградата на Евровизия преди.
    Стъклени награди, фалшиви драми.


    А защо е пълно с разни чужденци и толковаа публика на трибуните? Като в Бразилия?

    23:49 26.05.2026

  • 4 Факти

    13 3 Отговор
    Руският позор няма край 🤣🤣🤣

    23:49 26.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Всичко щом е руско е

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хм Хм":

    качествено ама с едно не

    Коментиран от #10

    23:50 26.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Медведевъ

    8 2 Отговор
    Така ми се разпаднаха килотите

    23:51 26.05.2026

  • 9 НЕГОДНИЦИ

    5 1 Отговор
    😂😂😂🤣🤣🤣

    23:52 26.05.2026

  • 10 Путинъ

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Всичко щом е руско е":

    Така ми се разпаднала килотите

    23:52 26.05.2026

  • 11 Факти

    8 2 Отговор
    Руснаците направо да закриват тая нелепа държава и да викат някой друг да ги управлява. Западноевропейци, китайци, японци, канадци, австралийци... бая народи има, които ще свършат добра работа там и ще ги оправят. Стига са се мъчили тия руснаци. Колко станаха вече... 6 века, 3 от които като империя и все не им се получава. Да се откажат най-добре.

    23:55 26.05.2026

  • 12 Луд

    2 2 Отговор
    Сега да замажат положението ще пуснат Орешник

    00:16 27.05.2026

  • 13 500 години

    1 3 Отговор
    Не трябва да идват руснаците в България а Разград щяха да играят за купата на Туркие в Истанбул

    00:16 27.05.2026

  • 14 Абе

    2 1 Отговор
    Има моменти , когато човек се чуди да се смее ли или да плаче , но това си е определено за смях !

    00:21 27.05.2026

  • 15 Ха,ха

    3 1 Отговор
    Тва като робота🤣🤣🤣

    00:26 27.05.2026

  • 16 Голяма работа

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хм Хм":

    Той, светът се разпада, те тръгнали за някаква купа да се впечатляват. Скоро даваха нещо за някакви фалшиви медали.
    Ами, не са като едно време, масивни, кво да се направи. Важна е победата. Спартак -шампион.

    01:02 27.05.2026

