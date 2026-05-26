Трофеят в Купата на Русия се разпадна - ВИДЕО

Вълнуващият финал за Купата на Русия между Спартак (Москва) и Краснодар се превърна в истински спектакъл за футболните фенове. След равенство 1:1 в редовното време, съдбата на трофея бе решена чрез изпълнение на дузпи, където столичани показаха хладнокръвие и безпогрешна точност – реализираха всичките си четири удара, докато Краснодар пропусна два пъти.
Аржентинският нападател на Спартак, Пабло Солари, се превърна в основна фигура на двубоя. Именно той откри резултата за московчани, а след това бе сред първите, които отпразнуваха победата с отбора си. Радостта обаче бе помрачена от неочакван инцидент.
Докато еуфорията на терена бе в разгара си, Пабло Солари вдигна трофея, за да го покаже на хилядите фенове. За изненада на всички, купата не издържа на напрежението и се разпадна в ръцете му. Сцената предизвика смесени емоции – от смях до недоумение, а социалните мрежи бързо се изпълниха с кадри от куриозния момент.
Spartak Moscow player Pablo Solari accidentally smashed the Russian Cup trophy into pieces during the celebration 😂pic.twitter.com/pGdiPlSmhX— Troll Football (@TrollFootball) May 25, 2026
1 Хм Хм
Коментиран от #6, #16
23:45 26.05.2026
2 Бабушка
23:49 26.05.2026
3 Какви са тия чужденци?
Стъклени награди, фалшиви драми.
А защо е пълно с разни чужденци и толковаа публика на трибуните? Като в Бразилия?
23:49 26.05.2026
4 Факти
23:49 26.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Всичко щом е руско е
До коментар #1 от "Хм Хм":качествено ама с едно не
Коментиран от #10
23:50 26.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Медведевъ
23:51 26.05.2026
9 НЕГОДНИЦИ
23:52 26.05.2026
10 Путинъ
До коментар #6 от "Всичко щом е руско е":Така ми се разпаднала килотите
23:52 26.05.2026
11 Факти
23:55 26.05.2026
12 Луд
00:16 27.05.2026
13 500 години
00:16 27.05.2026
14 Абе
00:21 27.05.2026
15 Ха,ха
00:26 27.05.2026
16 Голяма работа
До коментар #1 от "Хм Хм":Той, светът се разпада, те тръгнали за някаква купа да се впечатляват. Скоро даваха нещо за някакви фалшиви медали.
Ами, не са като едно време, масивни, кво да се направи. Важна е победата. Спартак -шампион.
01:02 27.05.2026