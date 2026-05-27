Яник Синер с летящ старт на "Ролан Гарос"

Световният номер едно Яник Синер даде заявка за силно представяне на тазгодишния "Ролан Гарос", след като разгроми с лекота френския представител Клеман Табур в откриващия си мач на централния корт "Филип Шатрие". Италианецът, който миналата година отпадна драматично от Карлос Алкарас, този път не остави никакви съмнения в превъзходството си и се наложи с категоричното 6:1, 6:3, 6:4.

Още от първите минути на срещата Синер пое контрола над събитията на корта, демонстрирайки изключителна стабилност и прецизност от основната линия. Италианецът не позволи на Табур, който участва с "уайлд кард" и е 171-ви в световната ранглиста, да стигне дори до точка за пробив. Синер завърши двубоя с внушителните 40 уинъра, а защитата му под напрежение бе на световно ниво – особено впечатляващи бяха няколко отчаяни форхенда и динамични бекхенди в движение, които разпалиха аплодисментите на публиката.

"Изключително щастлив съм да се върна тук, на този специален корт. Имам прекрасни спомени от Париж и винаги е вълнуващо да започнеш турнира пред толкова ентусиазирана публика, особено по време на вечерна сесия. Благодаря на всички, че останахте до края!", сподели развълнуваният Синер след победата.

Синер продължава да пише история през този сезон, като вече е в серия от 30 поредни победи и пет спечелени титли от сериите "Мастърс 1000" – Индиън Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид и Рим. С триумфа си в италианската столица преди броени дни, той се нареди до Новак Джокович като един от малцината, завършили кариерен "Златен Мастърс".

Във втория кръг на "Ролан Гарос" Яник Синер ще се изправи срещу Хуан Мануел Серундоло от Аржентина.