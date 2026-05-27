НС обсъжда увеличение на минималните пенсии от 1 юли и промени в нефтения сектор

Два законопроекта влизат за разглеждане в НС. Депутатите ще гласуват предложението на "Прогресивна България" минималните пенсии да бъдат осъвременени със 7.8% от 1 юли, съобщават от БНТ.
Това се налага, защото те остават извън обхвата на удължителния бюджет и касаят около 800 хиляди пенсионери. Предложението предвижда от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да стане 347 евро.
В програмата на парламента е предвидено и разглеждане на предложенията за промени в Закона за административното регулиране на дейностите, свързани с нефт и нефтопродукти. Предвижда се засилване на държавния контрол на дейността на особения управител свързани с критичната инфраструктура.
1 А цените стремително порастват
Коментиран от #9
07:11 27.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 в кратце
Коментиран от #6, #10
07:18 27.05.2026
4 Трябва да се увеличат пенсиите на
07:19 27.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Екскурзиите в топлите страни
До коментар #3 от "в кратце":Трябва да се платят от обществото. Десет хиляди високо платени пенсионери на екскурзия в топлите страни. Надка не можа един месец да ги прибере тез екскурзианти ве.
07:22 27.05.2026
7 Киевчани
До коментар #5 от "1488":Надявам се.
07:24 27.05.2026
8 ООрана държава
07:25 27.05.2026
9 Седем и петдесет сто грама малини
До коментар #1 от "А цените стремително порастват":На промоция с електронна регистрация ха ха ха.
07:27 27.05.2026
10 Абе ей
До коментар #3 от "в кратце":Минималните доходи примерно от сто евро ще станат сто и десет евро обаче максималните от две хиляди ще станат две хиляди и двеста. По швейцарското правило.
07:34 27.05.2026
11 Какво става с наследствените?
Докога най- бедните в ЕС, ще плащат най-голям данък спрямо доходи на държавата? Защо Здравните спрямо МРЗ отново след февруари 2026 се увеличават? ДО януари бяха старите размери на Здравна.
ДВА ПЪТИ ТАЗИ ГОДИНА увеличавате ЗДРАВНИТЕ за 6 месеца?
Защо при намаляло с 3 милиона население давате от бюджета 10 милиарда лева на кацата без дъно НЗОК, източвана от свои и чужди ЧУДОВИЩНО. В Територията единствено ЕС в доболнична помощ ПАЦИЕНТИТЕ ДОПЛАЩАТ между 40 и 60%. Още 6 милиарда лева от джоба на пациентите. Нямало да увеличават данъци ли? А какво са КВАЗИ данъците, акцизи и ДДС? Минахме Германия по Здравни осигуровки спрямо МРЗ, там са 16%. В Територията с доплащането са също 16%.
Защо без Реформи отново увеличавате Здравните. Здравеопазване в Територията НЯМА, има усвояване на скъпи пътеки и бандитски грабеж от частниците. След заплатите на БЮДЖЕТНИЦИ 23 млрд. лв. НЗОК е най-голямото перо в бюджета с доплащането, по-голямо от пенсиите.
07:34 27.05.2026
12 Измамата швейцарско
Коментиран от #17, #30
07:42 27.05.2026
13 дядото
07:43 27.05.2026
14 Да си спомним измамите
Милиони стажове и сигурни работни места бяха унищожени, милиони с качествено образование избягаха на Запад.
Коментиран от #18
07:54 27.05.2026
15 Цървул
08:04 27.05.2026
16 Каквото и да прави ПБ !
Няма да закърпи Положението !
Да закърпиш Разкъсан Чувал !
Който Отвсякъде тече !
Е Трудна Работа !
08:04 27.05.2026
17 Швейцарското правило в България
До коментар #12 от "Измамата швейцарско":Прави бедните по бедни а богатите по богати , защото увеличава доходите с геометрична прогресия.
08:10 27.05.2026
18 Така е
До коментар #14 от "Да си спомним измамите":На мен следх1987 г. ми липсва 4 години трудов стаж, който съм работшла, но измамника-бизнесмен не ми е плащал пенсионните осигуровки без аз да знам. Платил ми е един месец, от втория ме е водил на 4 часа, а аз работих на 8 и следващите години изопщо не е пращал пенсионните осигуровки, затова, че бандитсщата ни тогава държава не е упражнявала контрол както сега. Какво става наистина с такива като мен?
08:17 27.05.2026
19 Оставка, Затова ПБ
Оставка! Видимо ПБ не са алтернатива на статуквото. Няма съмнение, че България е водена към УМИШЛЕН ФАЛИТ!
08:20 27.05.2026
20 Възмутен
Коментиран от #22, #23, #24, #25, #26
08:20 27.05.2026
21 Асен Василев единствен вдигна пенсиите
Коментиран от #28, #29
08:22 27.05.2026
22 Истината
До коментар #20 от "Възмутен":Отделно, в Германия системата е още по-силно автоматизирана — там ежегодната индексация по законова формула е фундаментален принцип и парламентът по-рядко се намесва директно в самото годишно увеличение.
08:23 27.05.2026
23 Фактите са такива
До коментар #20 от "Възмутен":В България системата не е толкова напълно автоматизирана и „заключена“, колкото германската.
08:24 27.05.2026
24 В Германия
До коментар #20 от "Възмутен":Пенсионната система е по-автоматизирана:
ежегодното увеличение става почти изцяло по законова формула;
формулата е обвързана главно със:
ръста на заплатите;
приходите от осигуровки;
демографския баланс;
увеличението влиза автоматично от 1 юли;
парламентът не гласува всяка година „дали да има увеличение“.
Политиците се намесват по-рядко.
08:25 27.05.2026
25 Парадокс БГ
26 Парадокс БГ
До коментар #20 от "Възмутен":Германската система е по-предвидима и по-трудна за краткосрочни политически решения. У нас политиците искат да държат пенсионерите в зависимо от тях положение и после да се изтъкват, че ето на "ние ви вдигнахме пенсиите", а то трябва да става автоматично, за да не се използва после политически.
08:29 27.05.2026
27 В България нещо е сбъркано
пенсиите също се осъвременяват по законова формула; тя зависи от: инфлацията; ръста на осигурителния доход; това е сравнително близо до европейските модели.
НО: парламентът и бюджетът по-често влияят;
често има: извънредни добавки; минимални пенсии, определяни политически; тавани; преизчисления; специални решения при бюджетни кризи.
Затова в България пенсионната система е по-ПОЛИТИЗИРАНА!!
08:30 27.05.2026
28 Така е! Прав си!
До коментар #21 от "Асен Василев единствен вдигна пенсиите":По времето, когато Асен Василев беше финансов министър в правителствата на Кирил Петков и по-късно в служебни/редовни конфигурации с участие на ПП, се поддържаше линия, че пенсионната система трябва да бъде: по-предвидима; базирана на формули, а не на „на парче“ решения; по-силно обвързана с осигурителния принос и макроикономическите показатели.
08:32 27.05.2026
29 Истината
До коментар #21 от "Асен Василев единствен вдигна пенсиите":По времето, когато Асен Василев беше финансов министър, пенсионната политика най-накрая започна да се движи по-логичен и предвидим модел, вместо да зависи от „на парче“ решения.
Тогава пенсията на майка ми се увеличи от 240 лв. на 540 лв. — реално, осезаемо повишение, което дойде в момент, когато цените също растяха и всяко левче имаше значение.
Може да има различни политически мнения, но фактът е, че в този период пенсиите бяха повишавани по-осезаемо и по-редовно, включително чрез преизчисления и индексации, които достигнаха реално до хората, а не останаха само на хартия.
За много възрастни хора това не бяха статистики, а разлика между оцеляване и малко по-достоен живот.
08:34 27.05.2026
30 Лемънс
До коментар #12 от "Измамата швейцарско":В България здравната система и разходването на средствата в НЗОК от години създават усещане за липса на справедливост и контрол.
Хората виждат разлика в цените на лекарства, съмнения за завишени разходи и неравномерно качество на лечението. В същото време пациентите често поемат тежестта – с доплащания, липса на достъп или чакане.
Това не е въпрос на празни обвинения, а на нужда от реална реформа: прозрачност, строг контрол върху средствата и ясни правила, които да работят в интерес на пациента, а не на системата сама за себе си.
08:37 27.05.2026
31 Роки
Коментиран от #32
08:38 27.05.2026
32 Нали искахте капитализъм
До коментар #31 от "Роки":Получихте фашизъм. Те вървят ръка за ръка.
08:45 27.05.2026
33 пенсионер от Варна
08:48 27.05.2026