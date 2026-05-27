НС обсъжда увеличение на минималните пенсии от 1 юли и промени в нефтения сектор

27 Май, 2026 07:10 992 33

  • депутати-
  • минимална пенсия-
  • увеличение-
  • 1 юли

Предложението предвижда от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да стане 347 евро

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Два законопроекта влизат за разглеждане в НС. Депутатите ще гласуват предложението на "Прогресивна България" минималните пенсии да бъдат осъвременени със 7.8% от 1 юли, съобщават от БНТ.

Това се налага, защото те остават извън обхвата на удължителния бюджет и касаят около 800 хиляди пенсионери. Предложението предвижда от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да стане 347 евро.

В програмата на парламента е предвидено и разглеждане на предложенията за промени в Закона за административното регулиране на дейностите, свързани с нефт и нефтопродукти. Предвижда се засилване на държавния контрол на дейността на особения управител свързани с критичната инфраструктура.


Факти.БГ не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани. Такива са тези, които съдържат нецензурни изрази, лични обиди и нападки, заплахи; нямат връзка с тематата; написани са изцяло на език, различен от български, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А цените стремително порастват

    11 0 Отговор
    Вие сте мафия

    Коментиран от #9

    07:11 27.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 в кратце

    11 4 Отговор
    А другите пенсии няма ли да бъдат осъвременени? В България няма само минимални пенсии. Не бива да има минимални заплати и минимален живот на хората.България не е минимална!

    Коментиран от #6, #10

    07:18 27.05.2026

  • 4 Трябва да се увеличат пенсиите на

    7 1 Отговор
    Старшините дето ги пенсионираха като дойде демокрадцията защото преди това пазеха Тодор Живков. 36 години от тогава колко пари получиха само. Но трябва още да им се даде малко е това което получиха до сега.

    07:19 27.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Екскурзиите в топлите страни

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "в кратце":

    Трябва да се платят от обществото. Десет хиляди високо платени пенсионери на екскурзия в топлите страни. Надка не можа един месец да ги прибере тез екскурзианти ве.

    07:22 27.05.2026

  • 7 Киевчани

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    Надявам се.

    07:24 27.05.2026

  • 8 ООрана държава

    12 3 Отговор
    Пенсиите на хорицата трябва да се актурализират от 1ви януари, а не от средата на годината.

    07:25 27.05.2026

  • 9 Седем и петдесет сто грама малини

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "А цените стремително порастват":

    На промоция с електронна регистрация ха ха ха.

    07:27 27.05.2026

  • 10 Абе ей

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "в кратце":

    Минималните доходи примерно от сто евро ще станат сто и десет евро обаче максималните от две хиляди ще станат две хиляди и двеста. По швейцарското правило.

    07:34 27.05.2026

  • 11 Какво става с наследствените?

    11 2 Отговор
    и вдовишките добавки? И защо в Германия наследствените са 90% от пенсията на починал/а?
    Докога най- бедните в ЕС, ще плащат най-голям данък спрямо доходи на държавата? Защо Здравните спрямо МРЗ отново след февруари 2026 се увеличават? ДО януари бяха старите размери на Здравна.
    ДВА ПЪТИ ТАЗИ ГОДИНА увеличавате ЗДРАВНИТЕ за 6 месеца?
    Защо при намаляло с 3 милиона население давате от бюджета 10 милиарда лева на кацата без дъно НЗОК, източвана от свои и чужди ЧУДОВИЩНО. В Територията единствено ЕС в доболнична помощ ПАЦИЕНТИТЕ ДОПЛАЩАТ между 40 и 60%. Още 6 милиарда лева от джоба на пациентите. Нямало да увеличават данъци ли? А какво са КВАЗИ данъците, акцизи и ДДС? Минахме Германия по Здравни осигуровки спрямо МРЗ, там са 16%. В Територията с доплащането са също 16%.
    Защо без Реформи отново увеличавате Здравните. Здравеопазване в Територията НЯМА, има усвояване на скъпи пътеки и бандитски грабеж от частниците. След заплатите на БЮДЖЕТНИЦИ 23 млрд. лв. НЗОК е най-голямото перо в бюджета с доплащането, по-голямо от пенсиите.

    07:34 27.05.2026

  • 12 Измамата швейцарско

    12 0 Отговор
    правило. Като иската швейцарско правило, въведете ШВЕЙЦАРСКИ ДАНЪЦИ. В Швейцария има ЕДИНАДЕСЕТ СКАЛИ на данъчно облагане. На Референдум Швейцария прие Кешът да бъде вписан в Конституцията им. НЗОК най-скъпите лекарства и чудовищно ограбване на НЗОК, по скъпи лекарства от тези в Турция, Румъния, Гърция, Македония, Сърбия. Пациентите бягат да се лекуват в чужбина, защото знаят, че в Територията след усвояването на пътеките са оставени да умират на свобода, особено по-възрастните, и започва точенето от частниците. Че в Пирогов няма една инфузия с вода, 2 лева кой да ти направи. Отказват, ще умираме в болниците и ще им плащаме данък триене на зъби. Реформи ли? Грабежът от частните клиники на депутатите продължава, на СПЕКУЛАНТИТЕ на лекарства, консумативи също.

    Коментиран от #17, #30

    07:42 27.05.2026

  • 13 дядото

    12 2 Отговор
    отдавна е време хората без трудов стаж и не плащали данъци и осигуровки да отидат към социалните плащания.вдигайки техните пенсии не обезсмисляте ли целия трудов живот на изрядните към държавата хора.

    07:43 27.05.2026

  • 14 Да си спомним измамите

    12 2 Отговор
    От 1987 до 2005, когато хиляди работодатели мамиха работниците, че им плащат осигуровките. Крайно време е измаменото поколение на "демонокрацията" да се пенсионира автоматично.
    Милиони стажове и сигурни работни места бяха унищожени, милиони с качествено образование избягаха на Запад.

    Коментиран от #18

    07:54 27.05.2026

  • 15 Цървул

    6 3 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 7,8 .

    08:04 27.05.2026

  • 16 Каквото и да прави ПБ !

    7 2 Отговор
    С Провалени минстри !

    Няма да закърпи Положението !

    Да закърпиш Разкъсан Чувал !

    Който Отвсякъде тече !

    Е Трудна Работа !

    08:04 27.05.2026

  • 17 Швейцарското правило в България

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Измамата швейцарско":

    Прави бедните по бедни а богатите по богати , защото увеличава доходите с геометрична прогресия.

    08:10 27.05.2026

  • 18 Така е

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Да си спомним измамите":

    На мен следх1987 г. ми липсва 4 години трудов стаж, който съм работшла, но измамника-бизнесмен не ми е плащал пенсионните осигуровки без аз да знам. Платил ми е един месец, от втория ме е водил на 4 часа, а аз работих на 8 и следващите години изопщо не е пращал пенсионните осигуровки, затова, че бандитсщата ни тогава държава не е упражнявала контрол както сега. Какво става наистина с такива като мен?

    08:17 27.05.2026

  • 19 Оставка, Затова ПБ

    7 0 Отговор
    при това абсолютно доверие от народът, и мнозинство в НС, трябваше да замразят всички доходи и квази данъци, докато не се извърши Тотална Реформа. Това се очакваше от тях, а не да да увеличават всички бюджетни заплати, вклч. на Депутати, взимащи по двадесет хиляди месечно с добавки, субсидии и увеличаване на всеки 3 месеца на заплатите им. Липсва диференциран подход едни експерти бюджетници са ощетени за сметка на други. Там е проблемът, че ПБ продължи песента на старите, срещу чиято политика хората протестираха зимата. Говори се за 21 милиарда лева нов дълг, нарича се умишлен фалит на Територията, пример Гърция. Така ли ще борят инфлацията! Защо на изборите не казаха ще теглим нови дългове и ще увеличаваме квази данъци?
    Оставка! Видимо ПБ не са алтернатива на статуквото. Няма съмнение, че България е водена към УМИШЛЕН ФАЛИТ!

    08:20 27.05.2026

  • 20 Възмутен

    6 0 Отговор
    В Германия пенсиите не се вдигат просто с едно политическо решение всяка година, както често става в България. Там има законова формула за ежегодна индексация, обвързана основно със заплатите и приходите в пенсионната система.

    Коментиран от #22, #23, #24, #25, #26

    08:20 27.05.2026

  • 21 Асен Василев единствен вдигна пенсиите

    2 2 Отговор
    По времето на Асен Василев и Продължаваме Промяната имаше акцент върху това пенсионната политика да е по-предвидима и по-малко зависима от ежегодни политически договорки.

    Коментиран от #28, #29

    08:22 27.05.2026

  • 22 Истината

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Възмутен":

    Отделно, в Германия системата е още по-силно автоматизирана — там ежегодната индексация по законова формула е фундаментален принцип и парламентът по-рядко се намесва директно в самото годишно увеличение.

    08:23 27.05.2026

  • 23 Фактите са такива

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Възмутен":

    В България системата не е толкова напълно автоматизирана и „заключена“, колкото германската.

    08:24 27.05.2026

  • 24 В Германия

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Възмутен":

    Пенсионната система е по-автоматизирана:
    ежегодното увеличение става почти изцяло по законова формула;
    формулата е обвързана главно със:
    ръста на заплатите;
    приходите от осигуровки;
    демографския баланс;
    увеличението влиза автоматично от 1 юли;
    парламентът не гласува всяка година „дали да има увеличение“.
    Политиците се намесват по-рядко.

    08:25 27.05.2026

  • 25 Парадокс БГ

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Възмутен":

  • 26 Парадокс БГ

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Възмутен":

    Германската система е по-предвидима и по-трудна за краткосрочни политически решения. У нас политиците искат да държат пенсионерите в зависимо от тях положение и после да се изтъкват, че ето на "ние ви вдигнахме пенсиите", а то трябва да става автоматично, за да не се използва после политически.

    08:29 27.05.2026

  • 27 В България нещо е сбъркано

    3 0 Отговор
    Има автоматична формула („швейцарско правило“), но системата е по-смесена:
    пенсиите също се осъвременяват по законова формула; тя зависи от: инфлацията; ръста на осигурителния доход; това е сравнително близо до европейските модели.

    НО: парламентът и бюджетът по-често влияят;
    често има: извънредни добавки; минимални пенсии, определяни политически; тавани; преизчисления; специални решения при бюджетни кризи.
    Затова в България пенсионната система е по-ПОЛИТИЗИРАНА!!

    08:30 27.05.2026

  • 28 Така е! Прав си!

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Асен Василев единствен вдигна пенсиите":

    По времето, когато Асен Василев беше финансов министър в правителствата на Кирил Петков и по-късно в служебни/редовни конфигурации с участие на ПП, се поддържаше линия, че пенсионната система трябва да бъде: по-предвидима; базирана на формули, а не на „на парче“ решения; по-силно обвързана с осигурителния принос и макроикономическите показатели.

    08:32 27.05.2026

  • 29 Истината

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Асен Василев единствен вдигна пенсиите":

    По времето, когато Асен Василев беше финансов министър, пенсионната политика най-накрая започна да се движи по-логичен и предвидим модел, вместо да зависи от „на парче“ решения.

    Тогава пенсията на майка ми се увеличи от 240 лв. на 540 лв. — реално, осезаемо повишение, което дойде в момент, когато цените също растяха и всяко левче имаше значение.

    Може да има различни политически мнения, но фактът е, че в този период пенсиите бяха повишавани по-осезаемо и по-редовно, включително чрез преизчисления и индексации, които достигнаха реално до хората, а не останаха само на хартия.

    За много възрастни хора това не бяха статистики, а разлика между оцеляване и малко по-достоен живот.

    08:34 27.05.2026

  • 30 Лемънс

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Измамата швейцарско":

    В България здравната система и разходването на средствата в НЗОК от години създават усещане за липса на справедливост и контрол.

    Хората виждат разлика в цените на лекарства, съмнения за завишени разходи и неравномерно качество на лечението. В същото време пациентите често поемат тежестта – с доплащания, липса на достъп или чакане.

    Това не е въпрос на празни обвинения, а на нужда от реална реформа: прозрачност, строг контрол върху средствата и ясни правила, които да работят в интерес на пациента, а не на системата сама за себе си.

    08:37 27.05.2026

  • 31 Роки

    2 0 Отговор
    Депутатската заплата стига до 15000 евро с всички бонуси. В МВР отдавна взимат над 4000 евро. За пенсионерите - 347 евро. Българоубийци!

    Коментиран от #32

    08:38 27.05.2026

  • 32 Нали искахте капитализъм

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Роки":

    Получихте фашизъм. Те вървят ръка за ръка.

    08:45 27.05.2026

  • 33 пенсионер от Варна

    1 0 Отговор
    да се отменят "минималните пенсии" ! всекиму според вноските !

    08:48 27.05.2026

