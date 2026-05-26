Алексия Путеяс напуска Барселона: Краят на една епоха в женския футбол

26 Май, 2026 23:06 673 1

Легендарната капитанка се сбогува с каталунския гранд след повече от десетилетие триумфи

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболната сцена в Испания е разтърсена от новината, че Алексия Путеяс – безспорната звезда и капитан на женския тим на Барселона – ще напусне клуба това лято. Официалното потвърждение дойде директно от сайта на „блаугранас“, с което се слага край на една славна глава в историята на каталунския колос.

От 2012 година насам, Алексия Путеяс се превърна в сърцето и душата на Барселона. С нейната неизчерпаема енергия и лидерски качества, клубът достигна невиждани висоти: цели 10 шампионски титли на Испания, 4 пъти триумф в Шампионската лига, 10 Купи на Кралицата и 4 Суперкупи. Индивидуалните ѝ отличия също са впечатляващи – две „Златни топки“ красят витрината на нейните успехи, доказвайки я като една от най-добрите футболистки в света.

Путеяс не блести само на клубно ниво. От 2013 година тя е неизменна част от националния отбор на Испания, с който през 2023 г. изкачи световния връх. Два пъти вдигна трофея от Лигата на нациите на УЕФА, а през 2025 г. добави и сребро от Европейското първенство. Безспорно, тя е символ на испанския футболен възход.

След години, изпълнени с рекорди и незабравими мигове, Алексия Путеяс е готова за ново приключение. Очаква се тя да облече екипа на амбициозния Лондон Сити Лайънсис, където ще продължи да вдъхновява феновете и да пише история на зеления терен.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 1 Отговор
    Браво на тази Путеяс...

    23:15 26.05.2026

