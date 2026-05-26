Алисон Бекер остава на „Анфийлд“: Ливърпул запазва своя страж и през следващия сезон

Вратарят на Ливърпул Алисон Бекер категорично е решил да продължи кариерата си на „Анфийлд“ и през следващата кампания, въпреки засиления интерес от европейски грандове. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, бразилският национал няма никакво намерение да напуска английския клуб през летния трансферен прозорец
В последните седмици слуховете за евентуален трансфер на Алисон към Ювентус набраха скорост. Италианският колос е подготвил атрактивно предложение – тригодишен договор и годишна заплата от 5 милиона евро. Въпреки това, опитният страж не е склонен да смени червената фланелка с черно-бялата. За него раздялата с Ливърпул не е на дневен ред, а желанието му е да изпълни настоящия си контракт докрай.
Източници, близки до клуба, разкриват, че 33-годишният вратар се чувства изключително комфортно в Ливърпул. Доверието на ръководството и новия мениджър Арне Слот са ключови за решението му да остане. Алисон е категоричен – ще обмисли напускане само ако клубът сам пожелае да се раздели с него.
🚨 Understand Liverpool informed Alisson about their desire and plan to keep him for one more year.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2026
Juventus offered Alisson a longer deal but #LFC insist to keep him.
Only player position could change stance but Liverpool clearly want him to stay.
