ПСЖ получи мощен тласък преди сблъсъка с Арсенал за трофея в Шампионската лига

26 Май, 2026 21:57 799 0

Дембеле и Хакими се завръщат в състава на парижани дни преди големия финал

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Обнадеждаващи вести долетяха от лагера на Пари Сен Жермен само четири дни преди дългоочаквания финал на Шампионската лига срещу Арсенал. След кратка пауза, двама от ключовите играчи на тима – Усман Дембеле и Ашраф Хакими – отново тренират на пълни обороти, съобщава авторитетният френски ежедневник „Льо Паризиен“.

Френската звезда Усман Дембеле, който наскоро получи неприятна травма на прасеца по време на двубоя с ФК Париж, вече е напълно възстановен. В интервю за радио „Монте Карло“ носителят на „Златната топка“ за миналата година увери феновете: „Чувствам се отлично. Ще бъда на 100% за финала, сигурен съм, че ще успея да помогна на отбора.“

Мароканският национал Ашраф Хакими, който пропусна последните срещи заради травма на бедрото, получена в драматичния полуфинал срещу Байерн Мюнхен (5:4), също се включи в тренировъчния процес. Неговото присъствие ще даде допълнителна стабилност и скорост по фланга на парижани.

Днес ПСЖ стартира интензивната си подготовка за най-важния мач през сезона. Тренировките се провеждат при закрити врати в клубната база в Поаси, далеч от любопитните погледи на медиите и феновете. Отборът ще отпътува за Будапеща в петък сутринта, а завръщането в Париж е планирано за неделя – ден след финала.

Финалът ще се играе в събота от 19:00 часа в унгарската столица Будапеща.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

