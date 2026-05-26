ПСЖ получи мощен тласък преди сблъсъка с Арсенал за трофея в Шампионската лига

Обнадеждаващи вести долетяха от лагера на Пари Сен Жермен само четири дни преди дългоочаквания финал на Шампионската лига срещу Арсенал. След кратка пауза, двама от ключовите играчи на тима – Усман Дембеле и Ашраф Хакими – отново тренират на пълни обороти, съобщава авторитетният френски ежедневник „Льо Паризиен“.

Френската звезда Усман Дембеле, който наскоро получи неприятна травма на прасеца по време на двубоя с ФК Париж, вече е напълно възстановен. В интервю за радио „Монте Карло“ носителят на „Златната топка“ за миналата година увери феновете: „Чувствам се отлично. Ще бъда на 100% за финала, сигурен съм, че ще успея да помогна на отбора.“

Мароканският национал Ашраф Хакими, който пропусна последните срещи заради травма на бедрото, получена в драматичния полуфинал срещу Байерн Мюнхен (5:4), също се включи в тренировъчния процес. Неговото присъствие ще даде допълнителна стабилност и скорост по фланга на парижани.

Днес ПСЖ стартира интензивната си подготовка за най-важния мач през сезона. Тренировките се провеждат при закрити врати в клубната база в Поаси, далеч от любопитните погледи на медиите и феновете. Отборът ще отпътува за Будапеща в петък сутринта, а завръщането в Париж е планирано за неделя – ден след финала.

Финалът ще се играе в събота от 19:00 часа в унгарската столица Будапеща.