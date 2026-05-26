Добруджа с нестандартен ход: Радослав Гидженов оглави трансферния им списък

Футболен клуб Добруджа изненада спортната общественост с нестандартна заявка за лятната си селекция. Вместо да се фокусира върху традиционни футболисти, клубът обяви, че най-голямата им трансферна цел за предстоящия сезон е не кой да е, а един от най-известните български съдии – Радослав Гидженов.

В официално съобщение от клуба се казва, че Добруджа вече работи активно по лятната селекция, а Гидженов е поставен на върха на списъка с желани попълнения. Преди да бъде отправена конкретна оферта, ръководството ще провери кога изтича настоящият му договор с последния му „отбор“. За успешното финализиране на евентуалния трансфер, от Добруджа ще разчитат и на съдействието на неговия мениджър, базиран в Несебър.

От клуба не крият надеждите си, че Съдийската комисия ще прекрати съдийската кариера на Гидженов, но той ще остане част от футбола – този път като играч на Добруджа. „Искаме да го видим с нашия екип – завинаги!“, гласи посланието на клуба, което предизвика усмивки и коментари в спортните среди.