Новини
Спорт »
Бг футбол »
Добруджа с нестандартен ход: Радослав Гидженов оглави трансферния им списък

Добруджа с нестандартен ход: Радослав Гидженов оглави трансферния им списък

26 Май, 2026 22:17 613 1

  • добруджа-
  • селекция-
  • трансферна цел-
  • български съдии-
  • радослав гидженов

Елитният съдия се превърна в най-желаното попълнение за лятото

Добруджа с нестандартен ход: Радослав Гидженов оглави трансферния им списък - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболен клуб Добруджа изненада спортната общественост с нестандартна заявка за лятната си селекция. Вместо да се фокусира върху традиционни футболисти, клубът обяви, че най-голямата им трансферна цел за предстоящия сезон е не кой да е, а един от най-известните български съдии – Радослав Гидженов.

В официално съобщение от клуба се казва, че Добруджа вече работи активно по лятната селекция, а Гидженов е поставен на върха на списъка с желани попълнения. Преди да бъде отправена конкретна оферта, ръководството ще провери кога изтича настоящият му договор с последния му „отбор“. За успешното финализиране на евентуалния трансфер, от Добруджа ще разчитат и на съдействието на неговия мениджър, базиран в Несебър.

От клуба не крият надеждите си, че Съдийската комисия ще прекрати съдийската кариера на Гидженов, но той ще остане част от футбола – този път като играч на Добруджа. „Искаме да го видим с нашия екип – завинаги!“, гласи посланието на клуба, което предизвика усмивки и коментари в спортните среди.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мимч

    2 1 Отговор
    Тия да знаят,че с такъв бъзик нищо добро не ги чака...

    22:43 26.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове