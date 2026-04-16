Монтана спря Славия и зарадва Ботев (Пд) за осмото място

Монтана и Славия сложиха край на редовния сезон в efbet Лига с нулево равенство. Двата отбора изиграха здрав двубой на стадион "Огоста", който в крайна сметка завърши без победител.

Веднъж гредата спря домакините, а на два пъти късметът обърна гръб на "белите" и гол така и не падна. Вратарите също се отчетоха с няколко добри намеси.

В 9-ата минута Балов шутира от дистанция, а Марсио Роса улови без особени проблеми. "Сините" отговориха с коварен изстрел на Димитър Буров от фал, който обаче беше отразен по блестящ начин от Леви Нтумба.

В 14-ата минута удар на Умаро Балде по диагонала срещна десния страничен стълб. Малко след това пред Кармона също се откри добра възможност, но стражът на "белите" отново спаси.

В 28-мата минута Савич засече с глава центриране на Иван Минчев, но не успя да намери очертанията на вратата. В оставащото време до почивката нямаше други интересни ситуации и двата тима се оттеглиха при нулево равенство.

В 58-мата минута Балов изведе по страхотен начин Лазар Марин, чийто удар в близкия ъгъл разтресе страничната греда. Само няколко секунди по-късно Борис Димитров се озова на добра стрелкова позиция, но изпрати кълбото над целта.

В 71-вата минута Ежике стреля слабо с глава и не затрудни Нтумба.

В 84-тата минута късметът отново обърна гръб на Славия, след като удар на Давид Малембана срещна лявата греда. Последва шут на Емилиян Гогев и отлична намеса на Марсио Роса.

В последната минута на редовното време Монтана беше много близо до трите точки, но Нтумба прояви страхотен рефлекс след шут на Цингарас.

Монтана 0:0 Славия

Стартови състави:

Монтана: 1. Марсио Роса, 13. Жоржиньо Соарес, 5. Ивайло Марков, 18. Костадин Илиев, 16. Давид Кармона, 14. Димитър Буров, 24. Ангелос Цингарас, 27. Томас Азеведо, 20. Умаро Балде, 10. Александър Тодоров, 7. Борис Димитров;

Славия: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 15. Давид Малембана, 4. Никола Савич, 24. Лазар Марин, 73. Иван Минчев, 5. Георги Шопов, 11. Мохамед Досо, 77. Емил Стоев, 18. Кристиян Балов, 10. Янис Гермуш.