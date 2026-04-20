Стефан Ел Шаарауи и Лудовика Пагани планират пищна лятна сватба след дългогодишна любов

20 Април, 2026 23:09 1 334 8

Красивата блондинка сподели емоционален момент от избора на сватбената си рокля

Стефан Ел Шаарауи и Лудовика Пагани планират пищна лятна сватба след дългогодишна любов - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболната звезда на Рома - Стефан Ел Шаарауи, е на прага на нов етап в личния си живот. След шест години изпълнени с романтика и споделени мигове, нападателят и неговата избраница – чаровната Лудовика Пагани, се готвят да си кажат заветното „да“ това лято. Вълнуващата новина бе потвърдена от самата Лудовика, която разкри, че подготовката за големия ден е в разгара си.

Красивата блондинка сподели емоционален момент от избора на сватбената си рокля: „Щом я видях, сълзите сами потекоха. Тогава осъзнах, че наистина ще се омъжа“, разказа бъдещата булка, сияеща от щастие.


Лудовика Пагани е истински пример за модерна и успешна жена. Кариерата ѝ започва като спортен журналист, но след като завършва икономика и мениджмънт в престижния Държавен университет в Милано, тя бързо се превръща в популярна онлайн личност. Нейният YouTube канал „Casa Pagani“ печели хиляди фенове с интересни интервюта с известни личности от света на спорта и шоубизнеса.

С времето Лудовика разширява хоризонтите си – става радиоводещ, диджей, автор на книга и влиятелен инфлуенсър с внушителните 4 милиона последователи в Instagram. Родом от Бергамо, тя впечатлява не само с външния си вид, но и с многобройните си таланти и амбиции.



ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аве

    4 1 Отговор
    За сефте ги чувам тези, но все тая

    23:16 20.04.2026

  • 2 Не ги

    2 0 Отговор
    Знам кои са, но искрено им пожелавам щастие!

    23:30 20.04.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор
    некой да има поне бегла идея кои са тия звизди?

    23:32 20.04.2026

  • 4 Хан Ауспух

    2 3 Отговор
    Мунчoo няма да си изкра мандата повече от 4 до 8 месеца максимум, щото заедно с главатаря си Пyyтккинн ще станат храна за чeppвеитe до няколко месеца. Както и всички малоyмнни oтppепки гласували за това yppoдливо недоразумение. Кeф, братче!

    00:33 21.04.2026

  • 5 Хан Ауспух

    1 0 Отговор
  • 6 Хан Ауспух

    1 1 Отговор
  • 7 Анонимен

    0 0 Отговор
    Да са живи и здрави!

    03:14 21.04.2026

  • 8 Хм Хм

    0 0 Отговор
    Изглежда булката е българка, наследница на ханът от родът Чакарар - Паган. Хан Алцек заселва част от българите в Италия. Жената на Аспарух се казва Пагане.
    Да са живи и здрави.

    03:44 21.04.2026

