Стефан Ел Шаарауи и Лудовика Пагани планират пищна лятна сватба след дългогодишна любов

Футболната звезда на Рома - Стефан Ел Шаарауи, е на прага на нов етап в личния си живот. След шест години изпълнени с романтика и споделени мигове, нападателят и неговата избраница – чаровната Лудовика Пагани, се готвят да си кажат заветното „да“ това лято. Вълнуващата новина бе потвърдена от самата Лудовика, която разкри, че подготовката за големия ден е в разгара си.

Красивата блондинка сподели емоционален момент от избора на сватбената си рокля: „Щом я видях, сълзите сами потекоха. Тогава осъзнах, че наистина ще се омъжа“, разказа бъдещата булка, сияеща от щастие.

Лудовика Пагани е истински пример за модерна и успешна жена. Кариерата ѝ започва като спортен журналист, но след като завършва икономика и мениджмънт в престижния Държавен университет в Милано, тя бързо се превръща в популярна онлайн личност. Нейният YouTube канал „Casa Pagani“ печели хиляди фенове с интересни интервюта с известни личности от света на спорта и шоубизнеса.

С времето Лудовика разширява хоризонтите си – става радиоводещ, диджей, автор на книга и влиятелен инфлуенсър с внушителните 4 милиона последователи в Instagram. Родом от Бергамо, тя впечатлява не само с външния си вид, но и с многобройните си таланти и амбиции.