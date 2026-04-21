Елена Бинева – златното момиче на България, каза „да“ на любимия си

Българската художествена гимнастика празнува още един щастлив миг – световната и европейска шампионка Елена Бинева официално се врече във вечна вярност на своя избраник Алан Аланович от Узбекистан. Новината за романтичното събитие разтърси социалните мрежи, след като самата Елена сподели вълнуващи кадри от церемонията в своя Instagram профил.

На трогателното тържество най-важният гост бе тяхната малка дъщеричка Бела, която се появи на бял свят през август миналата година. Очарователното момиченце бе не само свидетел, но и истинско бижу на семейния празник.

Любовната приказка между Елена и Алан започва преди повече от пет години, когато съдбата ги среща след труден период за гимнастичката – тя се оттегля от спорта заради сериозна контузия. Двамата не само изграждат стабилна връзка, но и се впускат в общ бизнес – първо отварят пекарна, а по-късно и уютно кафене, което бързо се превръща в предпочитано място за жителите на града.

Елена Бинева е добре позната на спортната общественост – тя е част от ансамбъла, който през 2018 г. завоюва световната титла на пет обръча в София и европейското злато в съчетанието с три топки и две въжета в Гуадалахара. Година по-рано, през 2017-а, заедно със своите съотборнички, печели сребърен медал в многобоя на световното първенство в Пезаро.