Елена Бинева – златното момиче на България, каза „да“ на любимия си

21 Април, 2026 23:13 813 1

Любовната приказка между двамата започва преди повече от пет години

Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българската художествена гимнастика празнува още един щастлив миг – световната и европейска шампионка Елена Бинева официално се врече във вечна вярност на своя избраник Алан Аланович от Узбекистан. Новината за романтичното събитие разтърси социалните мрежи, след като самата Елена сподели вълнуващи кадри от церемонията в своя Instagram профил.

На трогателното тържество най-важният гост бе тяхната малка дъщеричка Бела, която се появи на бял свят през август миналата година. Очарователното момиченце бе не само свидетел, но и истинско бижу на семейния празник.

Любовната приказка между Елена и Алан започва преди повече от пет години, когато съдбата ги среща след труден период за гимнастичката – тя се оттегля от спорта заради сериозна контузия. Двамата не само изграждат стабилна връзка, но и се впускат в общ бизнес – първо отварят пекарна, а по-късно и уютно кафене, което бързо се превръща в предпочитано място за жителите на града.

Елена Бинева е добре позната на спортната общественост – тя е част от ансамбъла, който през 2018 г. завоюва световната титла на пет обръча в София и европейското злато в съчетанието с три топки и две въжета в Гуадалахара. Година по-рано, през 2017-а, заедно със своите съотборнички, печели сребърен медал в многобоя на световното първенство в Пезаро.



ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Кало Бинев

    0 0 Отговор
    Поне сега ще има кой да я обича и пор

    23:50 21.04.2026

