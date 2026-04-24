Янтра Габрово и Спартак Плевен откриват 30 кръг на Втора лига - програма

Втора лига - 30 кръг:
24 април - петък, 17:00 ч
Янтра Габрово - Спартак Плевен /пряко по Диема спорт/
25 април - събота, 17:00 ч
Миньор Перник - Локомотив Горна Оряховица
Севлиево - Вихрен Сандански
Марек Дупница - Беласица Петрич
Етър Велико Търново - Пирин Благоевград
26 април - неделя, 15:00 ч
Спортист Своге - Дунав Русе
26 април - неделя, 17:00 ч
Фратрия - ЦСКА II
27 април - понеделник, 18:30 ч
Хебър Пазарджик - Черноморец Бургас
Лудогорец II Разград - почива
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА