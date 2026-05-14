МЛС поряза Лионел Меси

Неочакван обрат настъпи след зрелищния двубой от МЛС между Синсинати и Интер Маями (3:5), където мегазвездата Лионел Меси бе лишен от хеттрик по решение на Мейджър лийг сокър.

Първоначално последният гол, отбелязан в 89-ата минута, бе приписан на аржентинеца, но впоследствие организаторите го промениха на автогол, дело на вратаря на Синсинати Роман Челентано.

Така 38-годишният Меси завърши мача с две попадения и една асистенция, увеличавайки общия си брой голове в кариерата на 909.

След тази победа Интер Маями събра 25 точки от 13 мача и заема второ място в Източната конференция.