Манчестър Юнайтед официално представи екипа за следващия сезон (СНИМКИ)

Манчестър Юнайтед официално представи новия домакински екип на отбора за сезон 2026/27. Дизайнът залага на класическа визия, вдъхновена от емблематичните фланелки на "червените дяволи" от 70-те години на миналия век.

Новият екип съчетава ретро елементи с модерни спортни технологии. Акцентите включват завръщането на поло яката, раирани детайли и дискретни препратки към историческия триумф на Юнайтед в турнира за ФА къп през 1977 г.

Клубът официално представи само домакинската фланелка, но вече се знае и десенът на тази за гостуванията - кралско синьо като основен цвят с червени и бели детайли. Тази комбинация пък е препратка към екипите от края на 80-те години.

Спекулациите около третия екип на Юнайтед сочат, че той ще е кремав с тъмнозелени акценти.