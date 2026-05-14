Манчестър Юнайтед официално представи екипа за следващия сезон (СНИМКИ)

14 Май, 2026 18:00 804 0

Новият екип съчетава ретро елементи с модерни спортни технологии

Манчестър Юнайтед официално представи екипа за следващия сезон (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед официално представи новия домакински екип на отбора за сезон 2026/27. Дизайнът залага на класическа визия, вдъхновена от емблематичните фланелки на "червените дяволи" от 70-те години на миналия век.

Новият екип съчетава ретро елементи с модерни спортни технологии. Акцентите включват завръщането на поло яката, раирани детайли и дискретни препратки към историческия триумф на Юнайтед в турнира за ФА къп през 1977 г.

Клубът официално представи само домакинската фланелка, но вече се знае и десенът на тази за гостуванията - кралско синьо като основен цвят с червени и бели детайли. Тази комбинация пък е препратка към екипите от края на 80-те години.

Спекулациите около третия екип на Юнайтед сочат, че той ще е кремав с тъмнозелени акценти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

