ОФК Несебър се завърна във Втора лига след разгром над Марица

ОФК Несебър официално си осигури промоция във Втора лига, след като буквално помете конкурента си Марица (Пловдив) с впечатляващото 5:0 насред стадион „Марица“. „Делфините“ вече са недостижими на върха и се завръщат във втория ешелон на българския футбол.

С началния съдийски сигнал възпитаниците на Мирослав Косев демонстрираха защо са най-яркият фаворит през цялата кампания. Максим Симеонов откри резултата още в 3-ата минута, а Галин Димов удвои аванса след майсторска комбинация в 20-ата. След почивката Несебър не свали крака от газта – Иван Колев и Никола Гелин добавиха нови попадения, а Симеонов оформи крайното 5:0 осем минути преди края, с което сложи точка на спора.

С този категоричен успех Несебър вече разполага с внушителните 82 точки, оставяйки Марица (Пловдив) далеч назад с 71. На трето място се нарежда Нефтохимик 1962 (Бургас), който също записа победа – 3:1 срещу Родопа (Смолян).

След като Рилски спортист Самоков вече си гарантира място във Втора лига от Югозападната Трета лига, Несебър става вторият нов член на професионалния футбол за следващия сезон.