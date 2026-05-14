ОФК Несебър се завърна във Втора лига след разгром над Марица

14 Май, 2026 07:20 873 1

Тимът спечели Югоизточна Трета лига

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ОФК Несебър официално си осигури промоция във Втора лига, след като буквално помете конкурента си Марица (Пловдив) с впечатляващото 5:0 насред стадион „Марица“. „Делфините“ вече са недостижими на върха и се завръщат във втория ешелон на българския футбол.

С началния съдийски сигнал възпитаниците на Мирослав Косев демонстрираха защо са най-яркият фаворит през цялата кампания. Максим Симеонов откри резултата още в 3-ата минута, а Галин Димов удвои аванса след майсторска комбинация в 20-ата. След почивката Несебър не свали крака от газта – Иван Колев и Никола Гелин добавиха нови попадения, а Симеонов оформи крайното 5:0 осем минути преди края, с което сложи точка на спора.

С този категоричен успех Несебър вече разполага с внушителните 82 точки, оставяйки Марица (Пловдив) далеч назад с 71. На трето място се нарежда Нефтохимик 1962 (Бургас), който също записа победа – 3:1 срещу Родопа (Смолян).

След като Рилски спортист Самоков вече си гарантира място във Втора лига от Югозападната Трета лига, Несебър става вторият нов член на професионалния футбол за следващия сезон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Айде да спрем

    3 0 Отговор
    с тези животински и всякакви подобни " номинации"... То не бяха лъвове, дракони, сега имаме и делфини... Липсват медузи, шарани, хлебарки, но журналистическата " духовитост" е безкрайна...

    07:55 14.05.2026

