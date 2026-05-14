Приятелката на Григор Димитров заслепи в цвят и стил на "шеметна" премиера на филм с Деми Мур

Приятелката на българската тенис звезда Григор Димитров актрисата Ейса Гонсалес прикова всички погледи на шеметната премиера на новия си филм "I Love Boosters".
Мексиканската красавица изгря в цвят и много стил на червения килим. Голмята холивудската легенда Деми Мур, която също участва в лентата, не успя да присъства на събитието.
Премиерата на криминалната комедия се състоя на престижния South by Southwest Film & TV Festival, където веднага събра позитивни отзиви от критиците.
Освен Ейса Гонсалес и Деми Мур, в "I Love Boosters" ще видим още имена като Кики Палмър, Наоми Аки, Тейлър Пейдж и други.
Лентата ще излезе по кината в Съединените щати на 22 май.
Докато Григор Димитров продължава да вървърне формата си на тенис корта, Ейса Гонсалес уверено покорява и филмовите върхове, затвърждавайки мястото си сред най-търсените лица в Холивуд.
Сюжетът на криминалната комедия е съсредоточен върху група крадци от магазини, известни като „подстрекатели“, които се прицелват в безмилостна модна експертка, след като тя открадва техните модели.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пенчо
19:08 14.05.2026
2 Куртулуш
19:11 14.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Приятелка?
.
19:36 14.05.2026
5 ххххх
19:42 14.05.2026
6 Горкия Гришо
19:45 14.05.2026
7 Хасковски каунь
виолетов папагал. Ще каца другаде.
На Гришката ще му намерим една работлива хасковска мома И мотика и къща да върти и дЯца да ражда.Зер на България дЯца трябват
20:16 14.05.2026
8 Жиголо
20:30 14.05.2026
9 Снимката
Циганка
Циганка
Циганка
Коя е нашата циганка...?!
Коментиран от #10
20:39 14.05.2026
10 Много моля ...
До коментар #9 от "Снимката":Най-бялата е нашата.
Коментиран от #12
21:06 14.05.2026
11 ООрана държава
21:20 14.05.2026
12 Езвенете
До коментар #10 от "Много моля ...":Ъ дъли е дупустимо, цръните жини дъ се минават з бял латекс? Ни правя сиксуални намеци зъ мъшки латекс, а зъщоту имъм кумшийка студенткъ ут Габон! Не чи искъм дъ я ива, в тъмнуту са бутах осим пъти в нея.
21:54 14.05.2026
13 Гост
21:58 14.05.2026
14 Перо
22:38 14.05.2026