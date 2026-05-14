Приятелката на Григор Димитров заслепи в цвят и стил на "шеметна" премиера на филм с Деми Мур

Приятелката на българската тенис звезда Григор Димитров актрисата Ейса Гонсалес прикова всички погледи на шеметната премиера на новия си филм "I Love Boosters".

Мексиканската красавица изгря в цвят и много стил на червения килим. Голмята холивудската легенда Деми Мур, която също участва в лентата, не успя да присъства на събитието.

Премиерата на криминалната комедия се състоя на престижния South by Southwest Film & TV Festival, където веднага събра позитивни отзиви от критиците.

Освен Ейса Гонсалес и Деми Мур, в "I Love Boosters" ще видим още имена като Кики Палмър, Наоми Аки, Тейлър Пейдж и други.

Лентата ще излезе по кината в Съединените щати на 22 май.

Докато Григор Димитров продължава да вървърне формата си на тенис корта, Ейса Гонсалес уверено покорява и филмовите върхове, затвърждавайки мястото си сред най-търсените лица в Холивуд.

Сюжетът на криминалната комедия е съсредоточен върху група крадци от магазини, известни като „подстрекатели“, които се прицелват в безмилостна модна експертка, след като тя открадва техните модели.