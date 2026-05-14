Как действа мафията в софийските гробища! Карлос Контрера пред ФАКТИ

След дисциплинарното уволнение на директора на ОП „Гробищни паркове“ Румен Димитров от кмета Васил Терзиев, темата за състоянието на софийските гробища отново предизвика сериозен обществен и политически отзвук. В гробищните паркове действат ли от години организирани групи, свързани с нерегламентирани практики, корупция и натиск. Пред ФАКТИ говори Карлос Контрера, общински съветник от ВМРО.



- Г-н Контрера, имаме дисциплинарно уволнение на директора на ОП „Гробищни паркове“ Румен Димитров от кмета Васил Терзиев? Това признание ли е за тежки проблеми в системата?

- Кметът Терзиев е прав да освобождава служители на общината, за които има дори съмнение за нерегламентирани практики. В случая с ОП „Гробищни паркове“ подкрепям действията му. Терзиев е мой политически опонент, но когато действа принципно и с основание, това трябва да се подкрепя. Софийските гробища не изглеждат добре, тъмните практики на чупене на паметници не спряха, реално обещаната реформа не се случи. Дисциплинарното уволнение на директора Румен Димитров е поредно доказателство, че имаме системен и хроничен проблем с гробищните паркове в София. От ВМРО-София от години говорим за това, аз и колегата Димитър Антов получихме дела за клевета, защото публично сочехме проблемите. На гробищата действат поне две организирани престъпни групи (ОПГ!, службите ги знаят, но години наред няма разследвания и арести...

- Няколко пъти казвате, че има „мафия“ в софийските гробища и два клана, които си „парцелират“ гробищните паркове. Кой е босът на мафията?

- Аз наричам мафията в гробищата симбиозата между общински служители, частни фирми и групи вандали, които работят в собствен финансово-икономически криминален интерес. По същество това е т.нар. циганска мафия, защото си има тартори, цигански барони, които контролират процесите на оперативно и средно ниво. Групите условно са две – тази от Орландовци и тази от Факултета. Има нещо като парцелиране на „бизнеса“ – разпределили са си територията. Лицата, които се занимават от най-ниско до най-високо ниво, са добре известни на МВР, имат си информация за тях, има разработки, но безчинствата по гробищата продължават с години. Това значи, че тези групи отнякъде или от някого получават институционална закрила, т.нар. чадър. Вероятно този чадър е за други криминални дейности и по тази линия золумите в гробищата минават като бонус...

- От Столична община разкриха, че има данни за „незаконосъобразно и непрозрачно разходване на публични средства“, както и за евентуални престъпления. Какво се е случвало в ОП „Гробищни паркове“?

- Очаквам докладът да бъде предоставен на Общинския съвет, за да се запознаем с установените факти. Столична община много пестеливо огласи отстраняването на г-н Румен Димитров. Разбира се, задължително е да чуем и тезата на отстранения директор. Ситуацията е много странна – кметът Терзиев отстранява за злоупотреби назначение на ПП-ДБ, които от своя страна твърдят публично, че се борят с нерегламентираните практики, т.е. с корупцията. Учудва ме мълчанието на ПП, ДБ, ДСБ по темата. Тълкувам го като признак на гузно поведение, защото вероятно са знаели някои неща, но са се опитвали да ги прикрият. Очевидно Васил Терзиев не се е съгласил да си мълчи обаче. Припомням, че г-н Румен Димитров беше кандидат за кмет на ПП-ДБ и „Спаси София“ за район „Надежда“, т.е. той се е ползвал с пълно политическо доверие на ПП-ДБ и „Спаси София“. Какво и как е станало след това очаквам да разберем. При всички положения и думата на г-н Димитров трябва да бъде чута в СОС, за да не изглежда работата като лов на вещици в ППДБ.

- Още през 2024 г. предупредихте за сериозни проблеми в Централните гробища, Малашевци и Бакърена фабрика. И какво последва…

- От ВМРО-София от години осветяваме, огласяваме и се борим срещу безобразията в гробищните паркове. Успяхме да въведем базови правила за каменоделските и погребални фирми в опит всичко да бъде прозрачно и проследимо. Системно подавахме сигнали за затягане на контрола. Но от 2021 г. насам тъмни и криминални интереси надделяха, сложиха се на ръководни постове хора със съмнителна компетентност и обвързани с лобита в погребално-обредната дейност. С общинския съветник Димитър Антов получавахме заплахи, дружески съвети, намеци, политически атаки по поръчка на гробищната мафия. Антов още го разкарват по съдебни дела, палиха му коли и бусове. На мен ми спретнаха дело за клевета, защото съм подал сигнал до кмета Фандъкова за нарушения. През 2024 г. по мой доклад се създаде временна комисия към общинския съвет за проверка на нарушения. Тя все още работи и събира данни. Оглавява се от представител на „Спаси София“ – адвокат Копаранов.

- Защо институциите толкова дълго са неглижирали тези сигнали?

- Първо темата за гробищните паркове е тежка, неприятна, свързана е с мъката на хората, не е пиарска тема и политиците масово я избягват. Второ – има огромни икономически интереси в погребално-обредната дейност. Трето – на гробищата намира пристан целият контингент на цигански босове, които така „създават хляб“ за своите хора, контролират ги, разбира се, по време на избори ги насочват към правилната партия. МВР има достатъчно информация кой кой е. Очаквам по тази линия новото ръководство на МВР да предприеме действия, най-малкото защото това е част от битката с прословутата организирана престъпност. Оптимист съм, че министър Дермеджиев ще се заеме сериозно с противодействие на този род престъпна дейност.

- Румен Димитров беше назначен с обещанието да „изчисти“ системата, а сега е уволнен именно заради съмнения за подобни нарушения? Колко време му е нужно на човек да се „слее“ със системата?

- Господин Румен Димитров го познавам доста преди да стане активист и политик от ДБ. До назначаването му за директор на ОП „Гробищни паркове“ не ми е известно да е имал каквито и да е интереси по тази тема. Още тогава ми се стори доста странен този ход, но да кажем, че това е било политическо решение и назначение на ПП-ДБ и Спаси София. Заявката тогава беше, че той е човекът, който ще сложи ред в гробищните паркове. Спомняте си, че той и кметът Терзиев тогава – края на 2023-а и началото на 2024-а, огласиха данни за ужасни неща по гробищните паркове. Неща, за които ние предупреждавахме от години, те ги потвърдиха. После какво се е случило и защо дойде разривът, предполагам ще разберем тези седмици.

- ПП-ДБ и „Спаси София“ лансираха Румен Димитров, както казвате. А сега какво следва…

- Да, аз смятам, че г-н Румен Димитров беше назначен като политическо назначение, за да проведе една конкретна линия на управление, както си я представяха ПП-ДБ и „Спаси София“. Известно е, че ДСБ са носителят на тази квота, т.е. Румен Димитров е предложен или наложен за директор от хората на Иван Костов в общината. Очаквам да чуя позицията на ПП-ДБ по темата, но те някак странно мълчат. Защо? Аз смятам, че Васил Терзиев не би си позволил този ход с отстраняването, ако няма железни аргументи. Редно е ПП-ДБ да излязат и да кажат какво се е случило, защо се е случило, подкрепят ли решението на кмета Терзиев, ако го подкрепят, защо са мълчали досега.



- Очаквате доклад от проверката на работата на Румен Димитров да бъде предоставен на общинските съветници. Имате ли притеснения, че част от информацията може да бъде укрита или „омекотена“ пред обществото?

- Смятам, че по този болезнен и обществено значим въпрос СОС трябва да получи цялата информация. Не вярвам кметът да се опитва да укрие или омекотява нещата, защото самият Васил Терзиев сложи темата на масата, образно казано. За да тръгне в тази посока, очевидно разполага със сериозни данни и факти. Но те трябва да бъдат казани, за да няма съмнение, че е някаква политическа или вътрешно-коалиционна междуособица на ПП, ДБ, ДСБ.

- Какви конкретни мерки трябва да бъдат предприети, за да се прекъснат схемите около гробните места, обществените поръчки и нерегламентираното влияние в софийските гробищни паркове?

- Кметът Терзиев и Общинският съвет трябва да се обединим около една програма за управление на гробищните паркове в София. Разбира се, право на кмета е да определи директора на общинското предприятие. Предполагам Васил Терзиев ще обяви и конкурс за длъжността. Смятам, че основната ни цел – кмет и СОС, е да приведем гробищните паркове в приличен вид, да осигурим адекватна поддръжка, адекватна охрана, видеонаблюдение. Всички сме виждали гробищните паркове в Европа – така трябва да изглеждат и софийските гробища. Подредени, чисти, спретнати, с нормални алеи, поддържани дървета и паркови елементи, сигурни. Срамота е софийските гробища да приличат на кални джунгли. Грехота е пред паметта на починалите!