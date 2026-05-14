Представят биографията на Христо Бонев в София в деня преди финала за Купата на България

14 Май, 2026 17:45 644 0

Сънувам, че играя футбол

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Биографията на легендата на Локомотив (Пловдив) Христо Бонев, ще бъде представена в София на 19 май от 19 часа в Съюза на архитектите в България, ул. "Кракра" 11, София, съобщиха от издателството Жанет 45.

Издаването на книгата "Осмото тепе" е част от честванията по случай 100-годишнината на ПФК "Локомотив" Пловдив, организирани от Фондация "100 години Локомотив Пловдив". Книгата имаше своето събитие в Пловдив на 4 февруари тази година, а сега ще бъде презентирана и пред софийската аудитория в деня преди финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Автор на биографията е дългогодишният спортен журналист Дончо Донев. Той е сред авторитетите, които отразяват пулса на пловдивския спорт, познавайки в детайли историята и проблемите на местните Ботев, Локомотив, Спартак и Марица. Дори днес, почти половин век след върха на своята слава, Христо Бонев признава: "Сънувам, че играя футбол". Израснал в къщичка в краен пловдивски квартал и достигнал до върховете на славата, спечелил уважението и приятелството на гении като Йохан Кройф и Франц Бекенбауер, пишат от издателството. Не е случаен фактът, че Христо Бонев избира №8, с който талантът му покорява феновете на футбола у нас и по света. И който кара дори самия Диего Армандо Марадона да му ръкопляска при един виртуозен гол от фаул.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

