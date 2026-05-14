Министърът на отбраната на Израел скочи на Ямал

Действията на Ламин Ямал, независимо дали са на терена или извън него, обикновено предизвикват голямо вълнение. Но сега действието на крилото на Барса по време на празненствата за титлата миналия понеделник се превърнаха в голям проблем.

Тогава талантът помоли фен на Барса да му хвърли палестинското знаме. След това Ямал развя флага и дори публикува снимка в социалните си мрежи от този момент.

Lamine Yamal waved a Palestinian flag during Barcelona's open-top victory parade to celebrate winning LaLiga. pic.twitter.com/lt7p4t6tzT — Reuters (@Reuters) May 12, 2026

Това поведение на испанския национал беше посрещнато с решителен отговор от израелския министър на отбраната на Израел - Израел Кац. "Ламин Ямал избра да подстрекава действия срещу Израел и да разпалва омраза, докато нашите войници се борят с терористичната организация "Хамас", която изби, изнасилваше, изгаряше и убиваше еврейски деца, жени и възрастни хора на 7 октомври", написа министърът в своя профил в "X".

"Всеки, който подкрепя такова послание, трябва да си зададе въпроса: смята ли това за хуманитарно? Морално ли е това?", добави Кац.

Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamas, una organización que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre.

Quien apoya este tipo de mensajes debe… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 14, 2026

Министърът също така сподели очакванията си и желанието си Барселона да се дистанцира от това действие на Ламин Ямал.

Треньорът на каталунците Ханзи Флик вече коментира миналия вторник, в навечерието на мача срещу Алавес, че не му е харесало, че Ламин Ямал е развял палестинското знаме и че дори се е говорил с него по този повод.