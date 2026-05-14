Министърът на отбраната на Израел скочи на Ямал

14 Май, 2026 19:29 2 390 25

  • ламин ямал-
  • футбол-
  • барселона

амин Ямал избра да подстрекава действия срещу Израел и да разпалва омраза, докато нашите войници се борят с терористичната организация "Хамас"

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Действията на Ламин Ямал, независимо дали са на терена или извън него, обикновено предизвикват голямо вълнение. Но сега действието на крилото на Барса по време на празненствата за титлата миналия понеделник се превърнаха в голям проблем.

Тогава талантът помоли фен на Барса да му хвърли палестинското знаме. След това Ямал развя флага и дори публикува снимка в социалните си мрежи от този момент.

Това поведение на испанския национал беше посрещнато с решителен отговор от израелския министър на отбраната на Израел - Израел Кац. "Ламин Ямал избра да подстрекава действия срещу Израел и да разпалва омраза, докато нашите войници се борят с терористичната организация "Хамас", която изби, изнасилваше, изгаряше и убиваше еврейски деца, жени и възрастни хора на 7 октомври", написа министърът в своя профил в "X".

"Всеки, който подкрепя такова послание, трябва да си зададе въпроса: смята ли това за хуманитарно? Морално ли е това?", добави Кац.

Министърът също така сподели очакванията си и желанието си Барселона да се дистанцира от това действие на Ламин Ямал.

Треньорът на каталунците Ханзи Флик вече коментира миналия вторник, в навечерието на мача срещу Алавес, че не му е харесало, че Ламин Ямал е развял палестинското знаме и че дори се е говорил с него по този повод.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дръото

    12 28 Отговор
    Ямал ще наниже на Флага Всеки

    19:32 14.05.2026

  • 2 Гост

    68 28 Отговор
    Браво на момчето, а онези богоизбрани"човеколюбци", които 78 години вече тероризират съседите си да си ядат ушите!

    19:34 14.05.2026

  • 3 1234

    52 26 Отговор
    Много докачливи били евреите

    19:37 14.05.2026

  • 4 Кйхъу

    40 23 Отговор
    Така си е, палестинците така направиха на 7 октомври. Ама дали 1 ден е равен на 2х365 ++++ дни и 50000 +++++ наказани/из-би-ти. Дали е хуманно или е леко Ге/но/ци/дно?

    19:38 14.05.2026

  • 5 Значи -когато избиеш

    36 21 Отговор
    30 000 + души, получаваш правото да получаваш кой кое знаме да развява?

    Коментиран от #7, #22, #25

    19:38 14.05.2026

  • 6 Коментатор

    8 18 Отговор
    Да му скочи на к.ра со д.пе.

    19:39 14.05.2026

  • 7 Правото

    11 12 Отговор

    До коментар #5 от "Значи -когато избиеш":

    ДА ПОУЧАВАШ.

    19:39 14.05.2026

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    37 22 Отговор
    Всеки има право да мрази ФАЩ и Израел, аз съм един от тях...

    Коментиран от #20

    19:39 14.05.2026

  • 9 Този отворен

    25 15 Отговор
    На чепаму може да скочи на младежа.

    19:41 14.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 павела митова

    38 23 Отговор
    от както съществува земята никой никога не е харесвал чи- фу-тите ,дори динозаврите са ги ядяли с отвръщение

    19:48 14.05.2026

  • 12 гост

    26 23 Отговор
    Голям талант безспорно но с баща мароканец.....ци....си остава ци...

    20:02 14.05.2026

  • 13 Пич

    38 17 Отговор
    Много нахално от страна на Израел е да смята, че всички трябва да харесват евреите!!! Такова поведение не води до симпатии, а до омраза!!!

    20:25 14.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Евгени от Алфапласт

    11 18 Отговор
    Рядко подкрепям печките, но в случая, БРАВО!

    20:52 14.05.2026

  • 16 Професионалист

    17 15 Отговор
    А този министър знае ли как живеят палестинците.Преди 2г.бях на екскурзия в Йордания. Там живеят много прогонени от собствените им земи палестинци.Ненавиждат израелците...

    21:12 14.05.2026

  • 17 Кмета

    14 16 Отговор
    Това е най-големият млад талант във футбола. Каквото и да развее все е супер.

    Коментиран от #18

    21:14 14.05.2026

  • 18 Даааа

    4 11 Отговор

    До коментар #17 от "Кмета":

    Да не му изпратят Мосад някой "подарък" на таланта под формата я на някой "инфаркт" или пътен инцидент.... 🤣🤣🤣

    21:36 14.05.2026

  • 19 Анонимен

    14 16 Отговор
    Какво значение има ,вече целия свят разбра какви са евреите.-агресори,убийци.Браво на Ямал,достоен представител на арабския свят, докато много други си мълчат страхливо

    Коментиран от #21

    21:51 14.05.2026

  • 20 Я виж ти...

    17 5 Отговор

    До коментар #8 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Всеки българин има право да недолюбва ислямистите, наши хилядолетни ( още от 718 година, когато великият Тервел спасява България и Европа от тях) не приятели (много меко казано) , аз съм един от тях. А ти вероятно си пoтypнак.

    22:30 14.05.2026

  • 21 Синонимен

    14 4 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    А ти представител на кой свят си? На анадолкскoзолюбския?!?

    22:33 14.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сиганско лицемерие

    17 3 Отговор
    Тоз сладур много се е загрижил за Палестина? А за окупираната вече половин век от Мароко (баща му бил баш мароканец) Западна Сахара кога ще се загрижи? И как щеше да реагира, ако вместо палестинско му връчат западносахарско знаме (двете не се различават много)?

    23:01 14.05.2026

  • 24 Калин

    6 16 Отговор
    Браво на Ямал!
    Ционистите на веро!

    23:07 14.05.2026

  • 25 Храбър войн на Пророка

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Значи -когато избиеш":

    Евpeйчетата ли? Аркадаш, не ме разсмивай с аматьорските "постижения" на тия самодейци! Преди век и половина ние - и то без да ползваме автоматично оръжие, танкове и авиация като тях! - само за три (3) дена в Ески Заара неутрализирахме над 14 000 кривоверни. Къде са те, къде сме ние - на светлинни години пред тях!

    03:27 15.05.2026

