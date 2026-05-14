Министърът на отбраната на Израел скочи на Ямал

Действията на Ламин Ямал, независимо дали са на терена или извън него, обикновено предизвикват голямо вълнение. Но сега действието на крилото на Барса по време на празненствата за титлата миналия понеделник се превърнаха в голям проблем.
Тогава талантът помоли фен на Барса да му хвърли палестинското знаме. След това Ямал развя флага и дори публикува снимка в социалните си мрежи от този момент.
Lamine Yamal waved a Palestinian flag during Barcelona's open-top victory parade to celebrate winning LaLiga. pic.twitter.com/lt7p4t6tzT
— Reuters (@Reuters) May 12, 2026
Това поведение на испанския национал беше посрещнато с решителен отговор от израелския министър на отбраната на Израел - Израел Кац. "Ламин Ямал избра да подстрекава действия срещу Израел и да разпалва омраза, докато нашите войници се борят с терористичната организация "Хамас", която изби, изнасилваше, изгаряше и убиваше еврейски деца, жени и възрастни хора на 7 октомври", написа министърът в своя профил в "X".
"Всеки, който подкрепя такова послание, трябва да си зададе въпроса: смята ли това за хуманитарно? Морално ли е това?", добави Кац.
Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamas, una organización que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 14, 2026
Quien apoya este tipo de mensajes debe…
Министърът също така сподели очакванията си и желанието си Барселона да се дистанцира от това действие на Ламин Ямал.
Треньорът на каталунците Ханзи Флик вече коментира миналия вторник, в навечерието на мача срещу Алавес, че не му е харесало, че Ламин Ямал е развял палестинското знаме и че дори се е говорил с него по този повод.
До коментар #5 от "Значи -когато избиеш":ДА ПОУЧАВАШ.
До коментар #17 от "Кмета":Да не му изпратят Мосад някой "подарък" на таланта под формата я на някой "инфаркт" или пътен инцидент.... 🤣🤣🤣
До коментар #8 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Всеки българин има право да недолюбва ислямистите, наши хилядолетни ( още от 718 година, когато великият Тервел спасява България и Европа от тях) не приятели (много меко казано) , аз съм един от тях. А ти вероятно си пoтypнак.
До коментар #19 от "Анонимен":А ти представител на кой свят си? На анадолкскoзолюбския?!?
Ционистите на веро!
До коментар #5 от "Значи -когато избиеш":Евpeйчетата ли? Аркадаш, не ме разсмивай с аматьорските "постижения" на тия самодейци! Преди век и половина ние - и то без да ползваме автоматично оръжие, танкове и авиация като тях! - само за три (3) дена в Ески Заара неутрализирахме над 14 000 кривоверни. Къде са те, къде сме ние - на светлинни години пред тях!
