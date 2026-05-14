На първо четене създадоха нова Комисия за противодействие на корупцията

Временната комисия по правни въпроси в Народното събрание прие на първо четене законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, с 20 гласа „за“, два гласа „против“ (от ДПС) и без „въздържал се“.

Законопроектът е внесен от служебния Министерски съвет (МС) на 30 април. Основната му цел е създаването на ефективен орган за борба с корупцията с оглед на неговата обществена необходимост и в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), обобщи dariknews.bg.

Новият антикорупционен орган следва да съсредоточи в себе си само онези правомощия, които пряко засягат превенцията и противодействието на корупционните престъпления. Това означава, че в него трябва да се концентрират анализаторски, оперативен и разследващ потенциал. С настоящия законопроект се предлага тези функции да се съсредоточат в една нова Комисия за противодействие на корупцията, посочва в мотивите си МС.

Разследването ще се осъществява от служители на комисията, назначени на длъжност „разследващи инспектори“. Предвижда се на тази длъжност да се назначават юристи с най-малко пет години юридически стаж.

За да се гарантира независимостта на комисията, се предвижда един от членовете ѝ да се избира от Народното събрание, един да се назначава от президента на Република България, по един да се избира от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд, съответно от Общото събрание на съдиите от Върховния административен съд, и един да се избира от Висшия адвокатски съвет. Предлага се процедурите по избор, съответно назначаване, да се уредят на законово ниво в проекта при спазване на всички изисквания за публичност и прозрачност. Предвижда се комисията да се председателства на ротационен принцип за една година, като председателят се определя чрез жребий.

Предложение: Комисия с разследващи функции да бори корупцията по високите етажи

Председателят на комисията Янка Тянкова („Прогресивна България“) посочи, че законопроектът се приема в условията на спешност, за да се спасят плащания по НПВУ.

Любомир Талев от Съвета по законодателство към Министерството на правосъдието обясни, че отсрочката от Европейската комисия е с краен срок до 31 май тази година, а срокът за обнародване в „Държавен вестник“ е до 5 юни. Ако сега не приемем закона, средствата ще трябва да бъдат върнати в бюджета, допълни Талев. По думите му е предвиден едномесечен срок от приемането на закона за провеждане на процедури по избор от институциите.

„Нашата парламентарна група ще подкрепи законопроекта. Той не е нов, на 90% е същият като този, който ние предложихме и приехме през 2023 г., и е изключително важен закон за България по плащанията и ангажиментите по НПВУ“, каза Рая Назарян от ГЕРБ-СДС.

„Този закон до голяма степен преповтаря предходния закон за противодействие на корупцията, който просъществува под две години и половина и не доведе до борба с корупцията по високите етажи на властта“, каза Петър Петров от „Възраждане“. Според него законопроектът не гарантира политическа независимост и избягване на възможности за влияние. Той допълни, че положителното в него е нововъведеният задължителен съдебен контрол за случаите на прекратяване на досъдебно производство.

„Ще подкрепим предложения законопроект. Текстовете в голямата си част не са нови, но споделяме изцяло предложения начин за формиране на комисията“, заяви Надежда Йорданова от „Демократична България“. Тя посочи, че подкрепят предложението да се извършва проверка на лицата, заемащи високи длъжности.

„Лошата практика не ни дава основание да отхвърлим този законопроект и да изгубим средствата по НПВУ“, каза Елена Нонева от „Прогресивна България“. В законопроекта се дава възможност да се осъществява съдебен контрол, подчерта тя.

„Със сигурност ще подкрепим законопроекта, още миналата година предупредихме, че е грешка закриването на комисията“, посочи Стою Стоев от „Продължаваме промяната“.