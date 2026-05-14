Флорентино Перес: Винисиус e един от най-добрите в Реал Мадрид

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес, коментира ситуацията около новия договор на крилото на отбора Винисиус Жуниор.

Настоящият договор между мадридския клуб и бразилеца е до 30 юни 2027 година.

"Аз не подновявам договори. Но смятам Винисиус за един от най-добрите футболисти на Реал. Той помогна да спечелим последните ни две титли в Шампионската лига. Няма никаква спешност с подновяването на неговия договор. Имаме цял сезон, за да разговаряме с него. Мислите, че аз отговарям за всичко, но това е работа на спортния директор", заяви Флорентино Перес в ефира на El Chiringuito.

През този сезон Винисиус отбеляза 15 гола и направи 5 асистенции в 34 мача от Ла Лига.