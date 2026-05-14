Флорентино Перес: Винисиус e един от най-добрите в Реал Мадрид

14 Май, 2026 17:15 600 2

  • реал мадрид-
  • флорентино перес-
  • футбол-
  • винисиус жуниор

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес, коментира ситуацията около новия договор на крилото на отбора Винисиус Жуниор.

Настоящият договор между мадридския клуб и бразилеца е до 30 юни 2027 година.

"Аз не подновявам договори. Но смятам Винисиус за един от най-добрите футболисти на Реал. Той помогна да спечелим последните ни две титли в Шампионската лига. Няма никаква спешност с подновяването на неговия договор. Имаме цял сезон, за да разговаряме с него. Мислите, че аз отговарям за всичко, но това е работа на спортния директор", заяви Флорентино Перес в ефира на El Chiringuito.

През този сезон Винисиус отбеляза 15 гола и направи 5 асистенции в 34 мача от Ла Лига.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 най

    0 1 Отговор
    изтръпналия заедно с оня бапе мапе

    17:30 14.05.2026

  • 2 В ,, царството на слепите"

    1 0 Отговор
    ,, Царят е с едно око"

    18:45 14.05.2026

