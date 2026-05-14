ISW: Кремъл поставя нови териториални условия и засилва натиска върху руските бизнесмени
14 Май, 2026 07:13, обновена 14 Май, 2026 07:18

Москва настоява Украйна да се изтегли от окупираните области, докато национализацията на големи компании набира скорост

Ели Стоянова

Институт за изследване на войната оценява, че Русия засилва натиска върху Украйна, като поставя нови териториални условия за възобновяване на мирните преговори и едновременно с това разширява контрола си върху ключови частни активи в страната, предава News.bg.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 13 май, че украинските сили трябва да прекратят бойните действия и да се изтеглят от Донецка област, Луганска област, Запорожка област и Херсонска област, които Москва претендира за свои, като предварително условие за нов кръг от преговори.

Според анализа това показва, че Кремъл официално настоява Киев да се откаже от територии, които украинските сили продължават да защитават, още преди възстановяването на дипломатическия процес.

Руският външен министър Сергей Лавров коментира, че въпреки активния диалог между Москва и Съединените американски щати, реален напредък в преговорите няма.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е постигал споразумение с Владимир Путин относно евентуален руски контрол над целия Донбас.

Източници, цитирани от Financial Times, твърдят, че Путин възнамерява да постави допълнителни териториални искания при бъдещо споразумение за прекратяване на огъня.

В същото време Кремъл засилва натиска върху руските милиардери. Руското опозиционно издание Медуза съобщава, че на 5 май 2026 г. руската прокуратура е национализирала агрохолдинга Русагро, основен актив на бизнесмена Вадим Мошкович.

Мошкович беше арестуван през март 2025 г. по обвинения в измама. Според анализатори този случай показва, че обвиненията в корупция все по-често се използват като инструмент за изземване на активи в полза на държавата.

Съоснователят на независимото издание The Bell Петър Мироненко посочва, че подобни дела създават прецеденти за национализация на имуществото на част от най-богатите руснаци, които са заемали държавни или парламентарни постове.

Според ISW Кремъл вероятно цели да увеличи приходите в бюджета и едновременно с това да предотврати формирането на организирана опозиция сред икономическия елит срещу военната политика на Путин.

Анализът отбелязва още, че украинските сили разширяват ударите си с далекобойни дронове срещу руска петролна инфраструктура, докато руските войски продължават масирани атаки с безпилотни апарати, при които на 12 и 13 май са загинали най-малко шестима души.

Допълнително Държавната дума прие законопроект, който дава на руския президент правомощия да одобрява военни операции извън страната за защита на руски граждани.

Според последните данни украинските сили са постигнали напредък в направленията към Славянск, Александровка, Хуляйполе, както и в тактическата зона между Костянтиновка и Дружковка.


  • 1 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    42 62 Отговор
    Който разбрал,разбрал.

    Коментиран от #5, #19

    07:27 14.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Картаген

    63 34 Отговор
    Или както казва един блогър от Крим : ,, Мирът в укрия ще настъпи , когато руснаците го подпишат в Ушгород".
    А Ушгород се намира на Словашката граница.

    Коментиран от #10, #20, #180

    07:30 14.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Фил

    46 17 Отговор

    До коментар #1 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Иди си разходи кучето в парка.Погледай хубавите момичета как тичат,птичките как пеят и се замисли за демографията на страната ни.

    Коментиран от #11, #16, #182

    07:33 14.05.2026

  • 6 Хм Хм

    32 25 Отговор
    Ако някой е отделил време да попрочете за Римската империя, би открил страхотни съвпадения. Постоянните войни и непрестанните забавления с гладиатори и други зрелища изпразвали хазната и императорите се принуждавали да изземват по всякакви начини имотите и парите на богати римляни. Най-брутални (естествено) били Калигула и Нерон.
    Та нищо ново под слънцето.

    Коментиран от #7

    07:34 14.05.2026

  • 7 Фил

    20 10 Отговор

    До коментар #6 от "Хм Хм":

    Намекваш за модела ,, ШишиБоко " ?

    07:38 14.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Владимир Путин, президент

    22 28 Отговор

    До коментар #3 от "Картаген":

    "...руснаците го подпишат в Ушгород..."

    Лисабон таваришчь, Лисабон !!!
    Завтра влизам в Лисабон на патерици и на Розаво Пони ☝️

    Коментиран от #28

    07:40 14.05.2026

  • 11 Ха ха

    34 11 Отговор

    До коментар #5 от "Фил":

    Този от СВО-то(пост 1) си пада по момченца.Дреме му за България.

    07:41 14.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гориил

    27 21 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    Нравится ненравится Фламинго приближается

    07:41 14.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ми то на всички бе ясно

    45 18 Отговор
    че всяко следващо предложение за мир на Русия, ще е по-неблагоприятно предните. Няма нужда Института да го отбелязва, посочва, оценява...
    Интересно, какво не им харесваше на Института на предните предложения за мир???
    И какво спечели Украйна от отказа на Зеленски да приеме последното? А и Европа, която го насъска, какво спечели?

    /Борис Джонсън/

    Коментиран от #192, #219

    07:43 14.05.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 23 Отговор

    До коментар #5 от "Фил":

    че имало и копейки-=философи....

    07:43 14.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Олга

    39 17 Отговор
    Привет на семейната дружинка на Нюланд - ISW. Успех на гебелсовата ви пропаганда срещу кръвожадната Русия. Успех! Има още много овце, които ви вярват.

    Коментиран от #36

    07:43 14.05.2026

  • 19 Хохо Бохо

    36 17 Отговор

    До коментар #1 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    И Одеса чадо, и Одеса. Да си знаеш.

    Коментиран от #23

    07:43 14.05.2026

  • 20 Хм...

    25 25 Отговор

    До коментар #3 от "Картаген":

    Мирът ще настъпи само при преговори между путин и кадафи, лично двамата ще се договорят.

    07:44 14.05.2026

  • 21 Коста

    2 6 Отговор
    Украинските милиарди трябва да създадете след като си платите опозиция в Русия минираща за Окраина. Както Израел в САЩ.

    07:45 14.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 БайБоцимир

    20 14 Отговор

    До коментар #19 от "Хохо Бохо":

    Напредвате ли? Че нещо новините са други. Е, вие може и Луната да поискате, но първо трябва да стигнете там.

    Коментиран от #26, #233

    07:46 14.05.2026

  • 24 Васил

    26 36 Отговор
    Това са територии на Украйна тези които трябва да се изнесат са рашистите.

    Коментиран от #30, #32

    07:47 14.05.2026

  • 25 ИВАН

    27 19 Отговор
    Хайде да мирясате вече, и руснаци и украинци, украйна минава цялата към Русия и точка, така поне ще се запази, иначе може и да я разпарчетосат разни поляци, унгарци ...

    07:47 14.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Цомчо Плюнката

    24 22 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    Руснацте са неможачи.Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него.

    Коментиран от #39

    07:49 14.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Бяха

    20 22 Отговор

    До коментар #24 от "Васил":

    Преди в Украйна да се направи преврат и да се инсталира фашистко терористичен режим да репресира хората там!

    Коментиран от #37, #44, #175

    07:50 14.05.2026

  • 31 Ще ще ще ще ще

    18 18 Отговор

    До коментар #22 от "ЩЕ ИМА КАПИТУЛАЦИЯ":

    За 5 години копейките станаха на ЩЕКИ.🤣🤣🤣

    07:50 14.05.2026

  • 32 Абе предупреждават ги

    15 9 Отговор

    До коментар #24 от "Васил":

    В противен случай този 1% руснаците пак ще си го върнат , но не доброволно, а доброЗОРОРНО.

    07:50 14.05.2026

  • 33 Голямата Гресссс

    11 12 Отговор

    До коментар #14 от "Гресирана ватенка":

    И да не забравят за Грессста !!!
    Нещо с което рушняка е закърмен от малък 😁

    07:51 14.05.2026

  • 34 Скоро в русия няма да има частен сектор

    20 20 Отговор
    И ще останат само рускините които ще работят на частно по улици и магистрали

    07:51 14.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Знаеш

    12 7 Отговор

    До коментар #18 от "Олга":

    Чемодан вокзал Дрисчанск!

    07:55 14.05.2026

  • 37 Руснак без крак...

    20 21 Отговор

    До коментар #30 от "Бяха":

    Бе те Украйна така "репресираше" хората, че един руснак се не оплака и избяга в Русия, нали ?
    Колкото до фашизма, фашист е този който си мисли че има право с бомби и ракети да определя съдбите на народи и човечество.
    Всяка прилика Не е случайна ☝️

    Коментиран от #40

    07:55 14.05.2026

  • 38 Дон Корлеоне

    12 9 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    07:59 14.05.2026

  • 39 Владимир Путин, президент

    9 13 Отговор

    До коментар #28 от "Цомчо Плюнката":

    ".. Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него..."

    😄😄😄

    Аз пък за един МангоФест ТриДня се молих на нелигитимния, на терориста, фашиста ме не бомби !!! Представяте ли си Сталин се моли на Хитлер да си проведе парада !!! ☝️

    08:00 14.05.2026

  • 40 Ами лъжеш

    29 13 Отговор

    До коментар #37 от "Руснак без крак...":

    Точно тези които живеят в Донбаска и Луганска област воюват в Украйна и точно от тези райони са евакуирани много хора в Русия! А колкото до фашизма, прекрасно се вижда от западните лъжи и пропагандата и анатемосване на Русия и всичко руско! Фашизъм в действие! А в гнездото на фашизма в Украйна, с рушене на паметници, репресии, църкви, гонене на свещеници, събиране на хора по улицата, лъжи, пропаганда и.т.н, да не говорим. Троленето и пропагандата по форумите и медиите, са основен фашистки инструмент.

    Коментиран от #42, #245

    08:01 14.05.2026

  • 41 рускоговорещ

    26 15 Отговор
    Украйна започна с бомбите 2014 в Донбас и изгаряне в Одеса, можеше да спре геноцида с Минските съглашения, но Запада не пожела да пожали рускоговорещите.

    Коментиран от #120, #240

    08:02 14.05.2026

  • 42 Хм...

    18 25 Отговор

    До коментар #40 от "Ами лъжеш":

    Анатемосването на расия започна след анексията на Крим. А след нахлуването вече говорим за пълна изолация. Свиквайте, никой не харесва престъпници.

    Коментиран от #45, #70, #247, #249

    08:04 14.05.2026

  • 43 А Мала Токмачка?

    14 15 Отговор
    Ватенките превзеха ли Мала Токмачка?

    Коментиран от #46

    08:06 14.05.2026

  • 44 Хахахаха

    12 15 Отговор

    До коментар #30 от "Бяха":

    Е тогава трябва да сваляме терористична фашисткия режим в масква, който тероризира хората там. Те ВСУ вече са се заели с това.

    Коментиран от #48

    08:07 14.05.2026

  • 45 Анатемосването на Русия

    22 14 Отговор

    До коментар #42 от "Хм...":

    не е спряло от западните агресори, насадили фашисткият и терористичен режим в Украйна. А по въпроса с Крим, се сърди на САЩ, които направиха преврат в Украйна! САЩ нямаха работа на 10 000 км от дома им. Сега виждаш резултата. Унищожена Украйна, хиляди загинали и източваща се Европа и тикаща се към разпад!

    Коментиран от #50

    08:07 14.05.2026

  • 46 Хахахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #43 от "А Мала Токмачка?":

    Водят се боеве за нея!

    08:08 14.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ами сваляме

    14 14 Отговор

    До коментар #44 от "Хахахаха":

    терористичният режим в Украйна, който репресираше хората в Донбаска и Луганска област.

    Коментиран от #51

    08:09 14.05.2026

  • 49 Артилерист

    18 12 Отговор
    Русия променя ударението във войната. Фронталните атаки, щурмове на опорни райони и участъци, се заменя с масови удари по командни пунктове, комуникационни центрове, транспортни възли, пътища за доставки, енергийни подстанции и др. обекти от дълбокия тил. Целта е прекъсване на връзката и снабдяването на фронта. Ефектът не е толкова бърз, но по-безболезнен (намалява жертвите) и по-ефективен (в един момент фронта се оказва без средства за воюване). Това не е хрумнало сега случайно на руското командване, но то твърде дълго вярваше, че УКРАЙНА ще рухне с мащабни удари по линията на съприкосновение. Но чрез Украйна насреща е запада, което променя живучестта на украинците чрез постоянно заменяне и попълване на унищожените въоръжения и техника. Това позволява и с намаляващата жива сила укроармията да води упорита отбрана. Затова сега ударението на руските войски се пренася на поразяване на тила и лишаването му от достъп до снабдяване на фронта...

    Коментиран от #64

    08:10 14.05.2026

  • 50 Хахахаха

    9 16 Отговор

    До коментар #45 от "Анатемосването на Русия":

    Копейките направихте преврат в България. Свалихте с протести редовно избрано правителство. Така, че Румъния има право да влиза да си взима Добруджа.

    Коментиран от #52, #73

    08:10 14.05.2026

  • 51 Хахахаха

    12 15 Отговор

    До коментар #48 от "Ами сваляме":

    Не, ще сваляме терористичния режим в масква, който репресира руснаците и ги ползва за жив щит срещу украинските дронове.

    Коментиран от #54, #256

    08:12 14.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 На русия и разиграват ВСВ

    12 12 Отговор
    Само че с вътрешен конфликт между руснаци и украинци от измислената от ленин украйна

    08:13 14.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Русуфил хардлайнaр

    13 12 Отговор
    Още ли не ви е ясно кой кой е! Руснаците са агресорите, а украинците са гресори! Руснаците имат перманентна нужда от гресиране!

    08:17 14.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Хахахаха

    9 16 Отговор

    До коментар #59 от "Виждаме":

    Денонощното тролене, лъжи, простотия и руска пропаганда и анатемосване на запада показват фашизма залял русия.

    Коментиран от #69, #259

    08:24 14.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Иван Бедров

    26 14 Отговор
    Само така братушки!
    Напред към пълната победа и възстановяването на демокрацията в Украйна.

    Коментиран от #66, #68, #173, #186

    08:26 14.05.2026

  • 63 Хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Ами да си глупак":

    Нещастници.

    08:26 14.05.2026

  • 64 Гресирана Ватенка

    8 9 Отговор

    До коментар #49 от "Артилерист":

    Тургай си грессс и се не кахъри !!!
    Дълбоко дуло на дълбоко иска 😄

    08:26 14.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Хахахаха

    10 18 Отговор

    До коментар #62 от "Иван Бедров":

    Напред ВСУ и възстановяване на нормалността в терористичната държава наречена раша и сваляне на нацистката кремълска хунта.

    Коментиран от #72

    08:28 14.05.2026

  • 67 Хахахаха

    9 13 Отговор

    До коментар #65 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    В раша има над 100 биолаборатории!

    Коментиран от #78

    08:29 14.05.2026

  • 68 Руснак без крак...

    12 19 Отговор

    До коментар #62 от "Иван Бедров":

    ".. възстановяването на демокрацията..."

    Руснак и демокрация е като паметник на Хитлер в Израел 😁

    08:29 14.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Хахахаха

    8 8 Отговор

    До коментар #69 от "Точно":

    Денонощното тролене, руска пропаганда и анатемосване на запада показват фашизма залял русия.

    Коментиран от #76

    08:32 14.05.2026

  • 72 Механик

    8 6 Отговор

    До коментар #66 от "Хахахаха":

    Удри копейката с фаража!!

    08:32 14.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Хахахаха

    12 6 Отговор

    До коментар #70 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Анатемосването на запада в раша никога не е спирало. Това показва тяхното фашистко управление.

    Коментиран от #89

    08:33 14.05.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Кражбата и лъжата

    9 8 Отговор

    До коментар #71 от "Хахахаха":

    перфектно показват фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна. 😄

    08:33 14.05.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Хахахаха

    12 10 Отговор

    До коментар #73 от "Ами да е глупав човек":

    Копейките поддържате руски интереси, държава обявила България за вражеска. При всички други режими освен "омразната" за вас демокрация, щяхте да чукате камъни по затворите. Демокрацията ви разлигави.

    Коментиран от #86

    08:35 14.05.2026

  • 80 Хахахаха

    10 9 Отговор

    До коментар #77 от "Ето какво пише 😄":

    Когато 100 държави в света смятат, че сте фашисти, а само 4 държави не, то явно сте фашисти.

    Коментиран от #83

    08:36 14.05.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Общо взето

    10 5 Отговор
    Пуслер се усс.ра в Украйна.

    08:37 14.05.2026

  • 83 Ами фашизма залял запада

    8 6 Отговор

    До коментар #80 от "Хахахаха":

    няма повече от 50-60 държави и те дори не всички са ОК с това. 😄

    08:38 14.05.2026

  • 84 Хахахаха

    7 7 Отговор

    До коментар #78 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Руски биолаборатории в раша. Украински биолаборатории в Украйна. Български биолаборатории в България. Германски биолаборатории в Германия......

    Коментиран от #94

    08:38 14.05.2026

  • 85 Браво на Путин!

    8 5 Отговор
    Кога ще арестуват българските шарлатани от прехода и ще им отнемат награбеното?
    Сън не ги лови, горките. Ще сменят Майбаха с трудовашката количка и любовниците с бай Ставри и бай Aли!

    Коментиран от #90

    08:39 14.05.2026

  • 86 Лъжеш

    5 8 Отговор

    До коментар #79 от "Хахахаха":

    Не вражеска, а неприятелска и с право. Пак показа с лъжа, фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна. 😄

    08:39 14.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 А МОЧАТА?

    7 5 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #92

    08:40 14.05.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Хахахаха

    5 4 Отговор

    До коментар #85 от "Браво на Путин!":

    Изречено от копейка - браво на фашизма! Такива неща правеше и Хитлер. Но все пак и хитлер имаше голяма подкрепа от нацисти такива като вас.

    Коментиран от #96

    08:41 14.05.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Хахаха!🎺🥳😀

    5 7 Отговор

    До коментар #88 от "А МОЧАТА?":

    Паметника на съветската армия ще го възстановяваш ти с жълта каска, а бригадирите шиши и боко ще бъдат с червени каски.

    08:43 14.05.2026

  • 93 Хахахаха

    9 10 Отговор

    До коментар #89 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Още от края на СССР, съветската армия иска да окупира Европа. Анатемосването на запада от фашисткия руски режим никога не е спирала. Там всеки ден по телевизията се говори за лошото НАТО, за лошия ЕС, за нашия враг Европа и т. н. облъчване на рашите и техните слуги копейките, която показва фашистката кремълска хунта.

    Коментиран от #98, #103

    08:44 14.05.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Хахаха!🎺🥳😀

    5 3 Отговор

    До коментар #90 от "Хахахаха":

    Браво за героичната защита на шарлатаните от прехода! Ще те наградят с една цигара за хубавия коментар.

    Коментиран от #99

    08:45 14.05.2026

  • 97 Хахахаха

    5 6 Отговор

    До коментар #94 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Има над 100 китайски биолаборатории на руска територия.

    Коментиран от #108

    08:46 14.05.2026

  • 98 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 7 Отговор

    До коментар #93 от "Хахахаха":

    😀😀😀😀
    "Още от края на СССР, съветската армия иска да окупира Европа. "
    🤔🤔🤔🤔
    Ти направо изби рибата и сега Мъртво море е наистина Мъртво ❗❗❗

    Коментиран от #100

    08:46 14.05.2026

  • 99 Хахахаха

    6 6 Отговор

    До коментар #96 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Браво на героичната защита на кремълската хунта обявила България за вражеска държава.

    08:46 14.05.2026

  • 100 Хахахаха

    6 4 Отговор

    До коментар #98 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Пиша с вашите глупости. Аз също се чудя как ги мислите вашите глупости, та ги повтарям. Но става интересно де.

    Коментиран от #115

    08:48 14.05.2026

  • 101 Кочо

    7 4 Отговор
    Путин трябваше да избеси немедлено тези, които преди 5 години му докладваха, че в Киев щ го срещат с хляб и сол, а не с един груй гол! Повярва им, прати една колона допотопна армия, която бе унощожена, бандерите събраха кораж, Путин стана за смях и затъна в перманентна СВОбосрация !!!

    Коментиран от #107, #118, #190

    08:48 14.05.2026

  • 102 Хахахаха

    11 5 Отговор

    До коментар #95 от "Хахахаха":

    Не разбрах, защо цъкате минуси, когато някой ви изпраща в раша? Та нали за вас това е рая, нали това ви харесва и аз ви пращам там, а на вас това не ви харесва? Не мога да го разбера това.

    Коментиран от #105, #110, #111, #126, #132, #141, #143

    08:49 14.05.2026

  • 103 Хахаха!🎺🥳😀

    7 7 Отговор

    До коментар #93 от "Хахахаха":

    Съветска армия няма от 35 години, че да окупира Европа. Русия си иска своето. Украйна е мутренско образование на руска земя. Все едно да пуснеш квартиранти, а те да обявят твоя дом за свой и да те изгонят. Има такива случаи в България.

    08:50 14.05.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 стоян георгиев

    7 5 Отговор
    Путлер е напълно неадекватен.живее в измислен от него свят.

    08:53 14.05.2026

  • 107 Кои са тези

    0 6 Отговор

    До коментар #101 от "Кочо":

    Във западната фашистка пропаганда за глупаци казват ли? 😄

    Коментиран от #123

    08:53 14.05.2026

  • 108 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 6 Отговор

    До коментар #97 от "Хахахаха":

    ХА ХО, това с бъркане в носа или с гледане в тавана го ОТКРИ🤔❓
    Ами да беше писал поне 1 000❗ Русия има толкова огромна територия❗

    Коментиран от #152

    08:54 14.05.2026

  • 109 Браво на Путин!

    7 6 Отговор
    Кога ще арестуват и българските шарлатани дето разграбиха всичко, построено през соца?

    08:54 14.05.2026

  • 110 стоян георгиев

    8 6 Отговор

    До коментар #102 от "Хахахаха":

    Трола няма никакво намерение да ходи в русия.рой го разказва това за пари и от омраза на собствения си живот.

    Коментиран от #113, #114

    08:55 14.05.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Чума

    8 7 Отговор
    С нехуманното си отношние към Русия направихме така, че тя да изглежда като агресор! Искате да настаните НАТО и в Крим, взривявате Северен поток, врътвате кранчето за газ към Европа - това хуманно ли е!? Извинявайте, но ако се опитате да се държите така с Тръмп, ще включи секретното оръжие бомболино, ще изпрати хеликотера и ви изправи пред независим трибунал в Невада!

    08:58 14.05.2026

  • 113 Хахаха!🎺🥳😀

    7 6 Отговор

    До коментар #110 от "стоян георгиев":

    Ти защо не отидеш в Украйна, а пращаш другите в Русия? Иди в Украйна, като много я обичаш. Бий се с "раша" за милиардите на Зеленски.

    Коментиран от #131, #154

    08:58 14.05.2026

  • 114 Така е стоенче

    5 3 Отговор

    До коментар #110 от "стоян георгиев":

    И затова ще показваш падението си с тролене тук още дълго, а хората ще те подритват и те така!

    08:58 14.05.2026

  • 115 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 5 Отговор

    До коментар #100 от "Хахахаха":

    ХА ХО , не пиша (като теб) глупости, а ДОКАЗАНИ ИСТИНИ:
    " Операция „Немислимо“ е британски план за нападение срещу Съветския съюз. Изготвянето на плана е заповядано от британския министър-председател Уинстън Чърчил и развито от Съвместния планиращ щаб на Британските въоръжени сили в края на Втората световна война.!"
    Ама откъде у тебе УМ да се образоваш сам❗
    Твоето НЕЗНАНИЕ, не е мой проблем❗
    Ама пък ни забавляваш, с откровените си глупотевини❗

    Коментиран от #124

    09:00 14.05.2026

  • 116 Антиватник

    4 3 Отговор
    Русия Ка Пут!!!

    09:02 14.05.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 5 Отговор

    До коментар #101 от "Кочо":

    Точен сте господин Кочо.От руснак войник не става.Там е проблема.

    09:03 14.05.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Вземете

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "рускоговорещ":

    Научете и други езици, и ще си решите проблемите. Ха ха

    09:04 14.05.2026

  • 121 Браво на Путин!

    6 5 Отговор
    В РФ си спомнят като страшен сън времето, когато Горбачов и Елцин пуснаха Запада да разруши и разграби СССР. Затова са благодарни на Путин, че изгони западните кърлежи и обузда олигарсите.
    В БЪЛГАРИЯ КОГА ЩЕ СЕ НАМЕРИ ТАКЪВ СМЕЛ БЪЛГАРИН? Ще го избираме, докато е жив за премиер!

    Коментиран от #127, #130, #133

    09:04 14.05.2026

  • 122 Даскала

    1 3 Отговор
    Отново кoнфискация нациoнализация на частните фабрики

    Коментиран от #125

    09:06 14.05.2026

  • 123 Кочо

    7 0 Отговор

    До коментар #107 от "Кои са тези":

    Те изпадаха от терасите но има още за прочистване! Ти виждаш, че дори в една нищожна Бългаия не могат лесно да се прочистят, то целия народ е с таков крадлив нрав, наместила се в листите на Радев, добрала се до зам. министър и - скандал! Какво да говорим за огромната Русия, проядена от корупция и нагаждачество повече и от хунтата в Киев!? Можеше ли СССР да победи във ВСВ с маршалите, с които я започна!? Не можеше! Нуждата наложи неможачите и нагаждачите да отидат на заден план, а пренебрегваните и репресирани да свършат работата! Шойгу и СВО - айде, де!

    Коментиран от #139

    09:08 14.05.2026

  • 124 стоян георгиев

    7 6 Отговор

    До коментар #115 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Плановете за съветска окупация на европа са далеч птедимчърчил да дойде на власт.още.от 30 те години.в ссср има структура за износ на революция.нарипа се комунистически интернационал ръководен от българския алкохолик димитров.целта на тази структура организирана и финансирана от ссср е превземането на цяла европа поне!съветската армия разработва десетки планове и участва в много операции в тази посока.не случайно ссср има 23000 танка когато останалия свят взет заедно няма и половината.танковете са именно за завземането на европа.1939 сталин заедно с хитлер поделя източната част на европа.та чърчил е мал план викаш а?хах...

    Коментиран от #137, #142

    09:09 14.05.2026

  • 125 Браво на Путин!

    5 4 Отговор

    До коментар #122 от "Даскала":

    Който сам си е построил фабрика със собствени средства, които може да докаже, да му оставят фабриката. Крадците на стадиона и куршум в тила, както в Китай.

    09:09 14.05.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 стоян георгиев

    6 6 Отговор

    До коментар #121 от "Браво на Путин!":

    Путин ще съсипе русия много по сериозно от горбачов ссср.путин не е политик а милиционер.милиционера освен че е мръсник е и много глупав човек.

    09:10 14.05.2026

  • 128 Виждам

    1 4 Отговор

    До коментар #59 от "Виждаме":

    Това не е фашизъм, а цивилизация която се бори с средновековни идеологии

    Коментиран от #135, #170

    09:11 14.05.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 стоян георгиев

    4 3 Отговор

    До коментар #113 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Аз съм в ес и нато.харесва ми къде съм.ти постоянно ревеш че тук нещо си прецакан и че в русия било в пъти по добре.защо не отивате там дето ви харесва? Бягате основно в европа о сащ!

    Коментиран от #136, #140, #149

    09:12 14.05.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 3 Отговор

    До коментар #121 от "Браво на Путин!":

    Имаше един преди години🤔❗
    Един ПРЕМИЕР отказа да дава пари от БЪЛГАРСКИЯ бюджет на едно чуждо НПО-
    "Америка СРЕЩУ България"❗
    Но тогава ПОЛИ.ТУТ.КИТЕ ни не го защитиха, а медиите скриха кой и защо направи за няколко дни доларът да се разменя срещу 100, 200, 300..... че дори 3 000 лв ❗

    Коментиран от #138

    09:13 14.05.2026

  • 134 Даскал

    6 3 Отговор
    На руснетата ще е нужен много кypяж, за да продължат да бъдат малтретирани от укpите! Затуй зеха да споменават преговори!

    09:14 14.05.2026

  • 135 Каква цивилизация е

    5 4 Отговор

    До коментар #128 от "Виждам":

    да удари дъното в света, да се занимава с лъжи, пропаганда и простотия срещу Русия? Ти идеално показваш този фашизъм залял запада. 😄

    Коментиран от #185

    09:14 14.05.2026

  • 136 Че си в ЕС няма лошо

    3 4 Отговор

    До коментар #131 от "стоян георгиев":

    Има лошо обаче да те ползва фашисткият режим залял запада за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия, обслужващи унищожението на Европа! А от такива като теб стигнали това дъно, нямаме нужда!

    09:16 14.05.2026

  • 137 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор

    До коментар #124 от "стоян георгиев":

    Виж поне къде е Източна Европа, че после пиши ❗
    Все едно да пишеш, че Плевенски окръг/област е в Източна България❗

    Коментиран от #147

    09:16 14.05.2026

  • 138 Браво на Путин!

    5 7 Отговор

    До коментар #133 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Помня го онова мутренско време със стотици неразкрити убийства. Ако постъпят по същия начин с господин Румен Радев, както с Жан Виденов, следващото управление ще бъде турско, а полицаите цигани заптиета. Тогава нито полицията нито армията си изпълниха клетвата и предадоха народа.

    Коментиран от #144, #153, #171

    09:17 14.05.2026

  • 139 Ами аз в България

    1 6 Отговор

    До коментар #123 от "Кочо":

    виждам два мафиотско олигархични кръга зад ГЕРБ и ДПС и ПП и ДБ, които лъжат крадат и ползват такива като теб за лъжи!

    09:19 14.05.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    5 4 Отговор

    До коментар #124 от "стоян георгиев":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    Коментиран от #145, #151

    09:23 14.05.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Виеш ли тролей?Вий като линейка:)))

    3 0 Отговор

    До коментар #138 от "Браво на Путин!":

    :))))

    09:27 14.05.2026

  • 145 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 3 Отговор

    До коментар #142 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    А сега нали имате банани❗
    Два банана и бързо забравихте какви други обещания Ви даваха ОТпосолствоТО❗

    Коментиран от #162

    09:28 14.05.2026

  • 146 Червените Парцали

    6 3 Отговор
    Ги ползват само Кенефа

    За нищо друго не Стават .

    09:28 14.05.2026

  • 147 стоян георгиев

    6 5 Отговор

    До коментар #137 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Виждам къде е.1939-40 Сталин завладява Литва латвия естония част от финландия част от румъния и половината от полша.те в коя част на европа са?не успява да завладее България и чехословакия макар че прави опити.

    Коментиран от #161, #163

    09:28 14.05.2026

  • 148 Пръч с китара

    6 3 Отговор
    Искам с моята китара
    да рaзбия глава стара
    на дъpт и глyпав русофил,
    и мисля че не бих сгрешил!

    Коментиран от #155

    09:28 14.05.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Историк

    9 5 Отговор
    Наглостта и вероломството на Путин нямат край. Той разпорежда на Украйна да се изтегли от своята територия и да я предаде на Русия, защото той иска така.В какъв свят живеем,който даже и на джунглата не прилича. Там животните пазят територията си с цената на живота си и когато се наядат, хищниците не нападат. Путин дори законите на джунглата не спазва, а да не говорим за законите на цивилизацията и международното право.

    09:29 14.05.2026

  • 151 стоян георгиев

    7 3 Отговор

    До коментар #142 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    Така е.на комунягата повече ме му трябва той е живял в лай..на през целия си живот,най лошо че душата му е цялата в лай..на.

    09:29 14.05.2026

  • 152 Хахахаха

    4 5 Отговор

    До коментар #108 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    В раша има 1000 китайски биолаборатории!

    09:30 14.05.2026

  • 153 Антиватник

    7 3 Отговор

    До коментар #138 от "Браво на Путин!":

    Путин ка Пут.

    09:30 14.05.2026

  • 154 Хахахаха

    6 4 Отговор

    До коментар #113 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Аз съм в Европа, там където е България! А не раша.

    Коментиран от #156, #160

    09:31 14.05.2026

  • 155 Вятърът на промяната

    4 4 Отговор

    До коментар #148 от "Пръч с китара":

    35 години стигат! Капиталисти! Освободете страната, която омърсихте!

    09:31 14.05.2026

  • 156 Ама Европа няма нужда

    2 5 Отговор

    До коментар #154 от "Хахахаха":

    от лъжци и крадци като теб, ползвани за лъжи срещу Русия, докато унищожават Европа!

    09:33 14.05.2026

  • 157 Хахахаха

    5 5 Отговор

    До коментар #129 от "Няма как":

    Вие с бутането на България към руската губерния, ще направите от България ци га нско блато.

    Коментиран от #159

    09:33 14.05.2026

  • 158 Българин

    4 2 Отговор
    Зеленски им развинти ватнишките тикви.

    09:33 14.05.2026

  • 159 Ами да се отвращават хората

    3 6 Отговор

    До коментар #157 от "Хахахаха":

    от лъжите и пропагандата на пропадналият запад срещу Русия, не е бутане към Русия. Погледни се. Без лъжа и глупава опорка и изречение не може да съставяш. От тази пошлост и деградация нито Европа, нито България има нужда!

    Коментиран от #195

    09:35 14.05.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 4 Отговор

    До коментар #147 от "стоян георгиев":

    Чуден човек си 100.енчо❗Уж се правиш на Умен, а едно про.100 нещо не можеш да провериш-

    "Малкото градче Полоцк във Витебска област в Северен Беларус е географският център на европейския континент.
    Всъщност за географски център на Европа по-широко се приема място, което е малко по на изток от Вилнюс, Литва, според проучването на Жан-Жорж Афолдер от Националния географски институт на Франция."
    Та на практика Литва е в Централната част на Европа ❗
    Айде сега почни да ни учиш, че щом политиците викат на бялото черно, значи е така ❗
    ПРО.100 момче си шъ знайш❗

    Коментиран от #166

    09:36 14.05.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Хахаха!🎺🥳😀

    5 4 Отговор

    До коментар #147 от "стоян георгиев":

    Сталин се изтегля от България, защото не иска СССР да храни лъжливо, крадливо и завистливо племе от предатели.

    Коментиран от #165

    09:42 14.05.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 стоян георгиев

    4 2 Отговор

    До коментар #163 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Сталин се изтегли от България защото така бе договорено с гадната англия и гадните саш.ссср не може да храни себе си кво остава за други?в ссср и сега в русия живеят най бедните и гладни бели хора.русия и ссср бяха африка със сняг.храмели бг..ххах...

    09:47 14.05.2026

  • 166 стоян георгиев

    2 6 Отговор

    До коментар #161 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ясно.значи ссср не е окупирал източноевропейски страни.

    09:48 14.05.2026

  • 167 А50

    3 0 Отговор
    Последния абзац е лъжа, фейк, пропаганда

    09:50 14.05.2026

  • 168 Мълчан гъ.

    7 4 Отговор
    Кви нови условия ще поставя русия, като вече падат минaрета в москва!

    09:54 14.05.2026

  • 169 отец Христофор Събев

    3 4 Отговор
    Бог да благослови делото на братята руси за освобождението на Украйна от сатанистите!

    Коментиран от #196

    09:54 14.05.2026

  • 170 Верно,че не е

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Виждам":

    Това е ултралиберализъм като идеология,съчетан с корпоративизъм в икономически аспект.

    10:01 14.05.2026

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Продължаваме Петрохан

    3 4 Отговор
    Якото е как заради войната в Украйна все не успяват да върнат Ковида и задължителните ваксини. Може човек 4 години свободно да се разхожда в парка.

    Само за това освобождение от Ковида трябва да върнат старото име “Парк на свободата”, щото е смешно новото ГЕРБаджийско “Борисова градина”.

    10:06 14.05.2026

  • 173 Хахахахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #62 от "Иван Бедров":

    Путин Диктатора

    И Демокрация.

    Верно си много сбъркан.

    10:08 14.05.2026

  • 174 Новите териториални

    0 3 Отговор
    условия,касаят цялата територия на WC404.Който разбрал,разбрал,който не да е.

    Коментиран от #194

    10:13 14.05.2026

  • 175 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Бяха":

    Преврат се извърши в Русия 1993 г. След това, цялто руско ръководство е нелегитимно, незаконно узурпирало властта в Русия.

    Коментиран от #177

    10:22 14.05.2026

  • 176 Путлер закъса за пари,

    6 3 Отговор
    понеже слабата му икономика не издържа на дълга война.
    За това изнудва руските " бизнесмени " да правят " доброволни " дарения за армията.

    Който не слуша го национализират!

    Това е руският " бизнес "- Бащицата може да ти вземе вси1ко с едно щракване на пръстите!
    Руски капитализъм! За това икономиката им е по малка от тази на Иберийския полуостров.

    10:28 14.05.2026

  • 177 В Русия има избори

    5 4 Отговор

    До коментар #175 от "койдазнай":

    Така, че лъжеш, като типичен евро атлантик, новото име на фашизма! А в случаят говорехме за преврата в Украйна 2014, подтикнат, организиран и спонсориран от САЩ, след което се инсталира фашистко терористична власт в Украйна, която репресира народа!

    Коментиран от #184, #199

    10:30 14.05.2026

  • 178 МИНУВАЧ

    0 1 Отговор
    КЕРВАНЪТ СИ ВЪРВИ, КУЧЕТАТА СИ ЛАЯТ

    Коментиран от #200

    10:30 14.05.2026

  • 179 БРАВО

    1 0 Отговор
    Едва е 10 часа 32 минути,,... а 180 безполезни и безпочвени коментара....БРАВО

    10:32 14.05.2026

  • 180 Ехааааа

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Картаген":

    Мирът ще настъпи когато Путин получи съвет от Ленин как да постъпи.

    Коментиран от #235

    10:42 14.05.2026

  • 181 анонимен

    4 2 Отговор
    Защо ни занимавате и пускате статии за военопрестъпник, фашизиран диктатор. Не си заслужава коментар докато не изтегли армията си от суверена държава

    Коментиран от #208

    10:47 14.05.2026

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 Каква цивилизация е

    2 2 Отговор

    До коментар #185 от "Пръцковциии":

    да удари дъното в света, да се занимава с лъжи, пропаганда и простотия срещу Русия? Ти идеално показваш този фашизъм залял запада. 😄 Лъжата и пропагандата е основен инструмент на фашизма!

    11:49 14.05.2026

  • 189 Ами не

    1 2 Отговор

    До коментар #186 от "Дърт пръдльооо":

    Диктатора зеленски ще го погне собственият му народ, ако преди това не го довършат господарите му от МИ6

    Коментиран от #202

    11:50 14.05.2026

  • 190 А бе

    3 0 Отговор

    До коментар #101 от "Кочо":

    Путин разбира от война точно толкова,колкото и Тръмп

    12:05 14.05.2026

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 Ами не

    1 3 Отговор

    До коментар #192 от "Дединпръцкооо":

    Донецка и Луганска област обявиха автономия и воюваха срещу терористичният и фашистки режим на власт там и поискаха помощ от Русия!

    Коментиран от #198

    12:18 14.05.2026

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Попее

    3 0 Отговор

    До коментар #169 от "отец Христофор Събев":

    Ами кой ще освободи руската църква от сатанистите с пагони??

    12:25 14.05.2026

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 Ихааааа

    3 1 Отговор

    До коментар #193 от "Ами не":

    Къде ще се изнесат тези от Луганска и Донецка област след като Русия няма да я има??

    Коментиран от #203

    12:36 14.05.2026

  • 199 Бууухахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #177 от "В Русия има избори":

    И в при нас има избори,но назначават когото решат.И в Русия е същото!!

    Коментиран от #201

    12:40 14.05.2026

  • 200 любопитния

    1 0 Отговор

    До коментар #178 от "МИНУВАЧ":

    ТИ ЛИ СИ ЕДНО ОТ КУЧЕТАТА?

    12:42 14.05.2026

  • 201 Само когато

    1 1 Отговор

    До коментар #199 от "Бууухахахаха":

    народа е глупав и няма изборна активност! При изборна активност се видя, че не е така!

    Коментиран от #205

    12:49 14.05.2026

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 204 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 205 НЕ БЪРЗАЙ

    1 1 Отговор

    До коментар #201 от "Само когато":

    да се правиш на експерт.Не е ясно какво ще последва! Възможно е високата изборна активност да напълни площадите!!

    Коментиран от #207

    12:53 14.05.2026

  • 206 Е как да не е

    2 2 Отговор

    До коментар #202 от "Дърт пръдльооо":

    Само диктатор като зеленски държи силово народа, репресира, отвлича от улицата.

    Коментиран от #218

    12:53 14.05.2026

  • 207 Възможно е

    1 0 Отговор

    До коментар #205 от "НЕ БЪРЗАЙ":

    Тук е територия на глупав народ, управляван от пропаганда, лъжи и социалните мрежи от НПО-та!

    Коментиран от #212

    12:55 14.05.2026

  • 208 Как така бе ?

    1 1 Отговор

    До коментар #181 от "анонимен":

    Ми подобни статии са блаженство за кълвящите на гола кука с маджун.Те за това са тук!

    12:55 14.05.2026

  • 209 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 210 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 211 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 212 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 213 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 214 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    3 2 Отговор

    До коментар #210 от "Хахахахха":

    Кочината ЕС има 10 пъти по висок БВП от "блестящата " Русия,благодарение на фашизма.

    Коментиран от #232, #248

    13:34 14.05.2026

  • 215 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 216 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 217 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 218 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 219 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 220 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 221 А добре

    1 1 Отговор

    До коментар #218 от "Дърт пръдльооо":

    И лъжи и пропаганда срещу Русия от тролеи. 😄

    13:51 14.05.2026

  • 222 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 223 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 224 А ти

    2 0 Отговор

    До коментар #220 от "Пръцковциии":

    къде видя славене или типично по фашистки опираме до лъжата? 😄

    13:53 14.05.2026

  • 225 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 226 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 227 Ами вие не коментирате 😄

    1 1 Отговор

    До коментар #222 от "Мамин пръцкооо":

    Трот ките на фашисткият запад правите изречения от няколко думички, папа галени ден и нощ! 😄

    13:55 14.05.2026

  • 228 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 229 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 230 хахахахха

    2 2 Отговор

    До коментар #202 от "Дърт пръдльооо":

    цяла Русия подкрепя Путин,стига се излага да драскаш лъжи по цял ден за няколко цента

    14:03 14.05.2026

  • 231 А бре

    1 0 Отговор

    До коментар #225 от "А бре":

    ще те пращам в мазето ми на лечение,с 3ма орязани цветни

    14:06 14.05.2026

  • 232 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 233 Ами даже ...

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "БайБоцимир":

    ...хич не са други до два месеца Славянск и Крематорск може да ги целунеш за сбогом.

    14:44 14.05.2026

  • 234 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 235 Ти гледай ...

    3 0 Отговор

    До коментар #180 от "Ехааааа":

    ...са не дойде някой като Сивков или Артамонов, че нЕма да разберете кво точно се е случило с ЕС и защо на мястото на военните заводи, базите и пристанищата има кратери....

    14:49 14.05.2026

  • 236 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 237 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 238 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 239 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 240 рускоговорящия

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "рускоговорещ":

    Русия изгуби инициативата в Украйна.С бомбардирането на цивилни Русия демонстрира по-скоро своята слабост, отколкото сила:Тя има недостиг от решения на военния терен и не знае как да сложи край на своята война.

    Коментиран от #243

    17:03 14.05.2026

  • 241 Ганьоооо

    0 1 Отговор

    До коментар #239 от "хахахахха":

    Ако ЕС в на дъното, то Русия вече е пробила дупка от срещуположната страна на заемното кълбо. Рашките най много се страхуват да не изпаднат от планетата.

    Коментиран от #244

    17:12 14.05.2026

  • 242 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 243 Стига лъга

    2 1 Отговор

    До коментар #240 от "рускоговорящия":

    Само бандерите се целят в цивилни,стига с тая евтина пропаганда,спрете да се излагате за няколко цента

    17:32 14.05.2026

  • 244 хахахахха

    1 1 Отговор

    До коментар #241 от "Ганьоооо":

    точно евтини драскачи като тебе доказват колко е пропаднал 🚽ес

    17:33 14.05.2026

  • 245 Скитник

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "Ами лъжеш":

    И всичката тази глупст от една копейка ,за една копейка. Държите първенството за нагло надлъгване.

    Коментиран от #246

    17:43 14.05.2026

  • 246 Бъркаш се

    2 1 Отговор

    До коментар #245 от "Скитник":

    по лъжливи от евтините драскачи като тебе няма,никого не може да заблудите,просто не ви стига умствения потенциал

    17:56 14.05.2026

  • 247 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 248 хахахахха

    2 1 Отговор

    До коментар #214 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":

    с тва темпо на фалиране на предприятия в 🚽ес,тази година ще се изравнят

    18:01 14.05.2026

  • 249 хахахахха

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Хм...":

    Никой не харесва евтини драскачи като тебе,готови сте на всичко за няколко цента, срамота

    Коментиран от #264

    18:07 14.05.2026

  • 250 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 251 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 252 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 253 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 254 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 255 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 256 Хахахахха

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Хахахаха":

    Точно хахлите ползват цивилните за жив щит,как не те е срам да пишеш такива лъжи за няколко цента,срамота...

    19:41 14.05.2026

  • 257 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 258 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    3 3 Отговор
    Бой по бандерите!Пълно заличаване на нацистите!

    Коментиран от #260

    20:04 14.05.2026

  • 259 Хахахахха

    2 2 Отговор

    До коментар #60 от "Хахахаха":

    Денонощното тролене,лъжи,простотия и западна пропаганда и анатемосване на Русия показват фашизма залял 🚽ес.

    20:20 14.05.2026

  • 260 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 261 ПУТЕРАСТИ

    0 2 Отговор
    РАШИСТИ
    ПУТИНАРИ
    ПУТИНОИДИ

    САМО НА САЛАТА.

    Коментиран от #262, #263, #266, #268, #269

    22:23 14.05.2026

  • 262 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 263 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 264 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 265 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #264 от "13675":

    докато м@йк@ ти се подмива имам време да драскам

    23:29 14.05.2026

  • 266 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 267 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #264 от "13675":

    освен м@йк@ ти не ми трябва друга работа, между другото изпуснах се миналия месец,така че чакай братче

    23:33 14.05.2026

  • 268 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 269 Този коментар е премахнат от модератор.

