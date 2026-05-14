ISW: Кремъл поставя нови териториални условия и засилва натиска върху руските бизнесмени

Институт за изследване на войната оценява, че Русия засилва натиска върху Украйна, като поставя нови териториални условия за възобновяване на мирните преговори и едновременно с това разширява контрола си върху ключови частни активи в страната, предава News.bg.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 13 май, че украинските сили трябва да прекратят бойните действия и да се изтеглят от Донецка област, Луганска област, Запорожка област и Херсонска област, които Москва претендира за свои, като предварително условие за нов кръг от преговори.
Според анализа това показва, че Кремъл официално настоява Киев да се откаже от територии, които украинските сили продължават да защитават, още преди възстановяването на дипломатическия процес.
Руският външен министър Сергей Лавров коментира, че въпреки активния диалог между Москва и Съединените американски щати, реален напредък в преговорите няма.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е постигал споразумение с Владимир Путин относно евентуален руски контрол над целия Донбас.
Източници, цитирани от Financial Times, твърдят, че Путин възнамерява да постави допълнителни териториални искания при бъдещо споразумение за прекратяване на огъня.
В същото време Кремъл засилва натиска върху руските милиардери. Руското опозиционно издание Медуза съобщава, че на 5 май 2026 г. руската прокуратура е национализирала агрохолдинга Русагро, основен актив на бизнесмена Вадим Мошкович.
Мошкович беше арестуван през март 2025 г. по обвинения в измама. Според анализатори този случай показва, че обвиненията в корупция все по-често се използват като инструмент за изземване на активи в полза на държавата.
Съоснователят на независимото издание The Bell Петър Мироненко посочва, че подобни дела създават прецеденти за национализация на имуществото на част от най-богатите руснаци, които са заемали държавни или парламентарни постове.
Според ISW Кремъл вероятно цели да увеличи приходите в бюджета и едновременно с това да предотврати формирането на организирана опозиция сред икономическия елит срещу военната политика на Путин.
Анализът отбелязва още, че украинските сили разширяват ударите си с далекобойни дронове срещу руска петролна инфраструктура, докато руските войски продължават масирани атаки с безпилотни апарати, при които на 12 и 13 май са загинали най-малко шестима души.
Допълнително Държавната дума прие законопроект, който дава на руския президент правомощия да одобрява военни операции извън страната за защита на руски граждани.
Според последните данни украинските сили са постигнали напредък в направленията към Славянск, Александровка, Хуляйполе, както и в тактическата зона между Костянтиновка и Дружковка.
1 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
Коментиран от #5, #19
07:27 14.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Картаген
А Ушгород се намира на Словашката граница.
Коментиран от #10, #20, #180
07:30 14.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Фил
До коментар #1 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Иди си разходи кучето в парка.Погледай хубавите момичета как тичат,птичките как пеят и се замисли за демографията на страната ни.
Коментиран от #11, #16, #182
07:33 14.05.2026
6 Хм Хм
Та нищо ново под слънцето.
Коментиран от #7
07:34 14.05.2026
7 Фил
До коментар #6 от "Хм Хм":Намекваш за модела ,, ШишиБоко " ?
07:38 14.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Владимир Путин, президент
До коментар #3 от "Картаген":"...руснаците го подпишат в Ушгород..."
Лисабон таваришчь, Лисабон !!!
Завтра влизам в Лисабон на патерици и на Розаво Пони ☝️
Коментиран от #28
07:40 14.05.2026
11 Ха ха
До коментар #5 от "Фил":Този от СВО-то(пост 1) си пада по момченца.Дреме му за България.
07:41 14.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гориил
До коментар #2 от "Мишел":Нравится ненравится Фламинго приближается
07:41 14.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ми то на всички бе ясно
Интересно, какво не им харесваше на Института на предните предложения за мир???
И какво спечели Украйна от отказа на Зеленски да приеме последното? А и Европа, която го насъска, какво спечели?
/Борис Джонсън/
Коментиран от #192, #219
07:43 14.05.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Фил":че имало и копейки-=философи....
07:43 14.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Олга
Коментиран от #36
07:43 14.05.2026
19 Хохо Бохо
До коментар #1 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":И Одеса чадо, и Одеса. Да си знаеш.
Коментиран от #23
07:43 14.05.2026
20 Хм...
До коментар #3 от "Картаген":Мирът ще настъпи само при преговори между путин и кадафи, лично двамата ще се договорят.
07:44 14.05.2026
21 Коста
07:45 14.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 БайБоцимир
До коментар #19 от "Хохо Бохо":Напредвате ли? Че нещо новините са други. Е, вие може и Луната да поискате, но първо трябва да стигнете там.
Коментиран от #26, #233
07:46 14.05.2026
24 Васил
Коментиран от #30, #32
07:47 14.05.2026
25 ИВАН
07:47 14.05.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Цомчо Плюнката
До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":Руснацте са неможачи.Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него.
Коментиран от #39
07:49 14.05.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Бяха
До коментар #24 от "Васил":Преди в Украйна да се направи преврат и да се инсталира фашистко терористичен режим да репресира хората там!
Коментиран от #37, #44, #175
07:50 14.05.2026
31 Ще ще ще ще ще
До коментар #22 от "ЩЕ ИМА КАПИТУЛАЦИЯ":За 5 години копейките станаха на ЩЕКИ.🤣🤣🤣
07:50 14.05.2026
32 Абе предупреждават ги
До коментар #24 от "Васил":В противен случай този 1% руснаците пак ще си го върнат , но не доброволно, а доброЗОРОРНО.
07:50 14.05.2026
33 Голямата Гресссс
До коментар #14 от "Гресирана ватенка":И да не забравят за Грессста !!!
Нещо с което рушняка е закърмен от малък 😁
07:51 14.05.2026
34 Скоро в русия няма да има частен сектор
07:51 14.05.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Знаеш
До коментар #18 от "Олга":Чемодан вокзал Дрисчанск!
07:55 14.05.2026
37 Руснак без крак...
До коментар #30 от "Бяха":Бе те Украйна така "репресираше" хората, че един руснак се не оплака и избяга в Русия, нали ?
Колкото до фашизма, фашист е този който си мисли че има право с бомби и ракети да определя съдбите на народи и човечество.
Всяка прилика Не е случайна ☝️
Коментиран от #40
07:55 14.05.2026
38 Дон Корлеоне
07:59 14.05.2026
39 Владимир Путин, президент
До коментар #28 от "Цомчо Плюнката":".. Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него..."
😄😄😄
Аз пък за един МангоФест ТриДня се молих на нелигитимния, на терориста, фашиста ме не бомби !!! Представяте ли си Сталин се моли на Хитлер да си проведе парада !!! ☝️
08:00 14.05.2026
40 Ами лъжеш
До коментар #37 от "Руснак без крак...":Точно тези които живеят в Донбаска и Луганска област воюват в Украйна и точно от тези райони са евакуирани много хора в Русия! А колкото до фашизма, прекрасно се вижда от западните лъжи и пропагандата и анатемосване на Русия и всичко руско! Фашизъм в действие! А в гнездото на фашизма в Украйна, с рушене на паметници, репресии, църкви, гонене на свещеници, събиране на хора по улицата, лъжи, пропаганда и.т.н, да не говорим. Троленето и пропагандата по форумите и медиите, са основен фашистки инструмент.
Коментиран от #42, #245
08:01 14.05.2026
41 рускоговорещ
Коментиран от #120, #240
08:02 14.05.2026
42 Хм...
До коментар #40 от "Ами лъжеш":Анатемосването на расия започна след анексията на Крим. А след нахлуването вече говорим за пълна изолация. Свиквайте, никой не харесва престъпници.
Коментиран от #45, #70, #247, #249
08:04 14.05.2026
43 А Мала Токмачка?
Коментиран от #46
08:06 14.05.2026
44 Хахахаха
До коментар #30 от "Бяха":Е тогава трябва да сваляме терористична фашисткия режим в масква, който тероризира хората там. Те ВСУ вече са се заели с това.
Коментиран от #48
08:07 14.05.2026
45 Анатемосването на Русия
До коментар #42 от "Хм...":не е спряло от западните агресори, насадили фашисткият и терористичен режим в Украйна. А по въпроса с Крим, се сърди на САЩ, които направиха преврат в Украйна! САЩ нямаха работа на 10 000 км от дома им. Сега виждаш резултата. Унищожена Украйна, хиляди загинали и източваща се Европа и тикаща се към разпад!
Коментиран от #50
08:07 14.05.2026
46 Хахахаха
До коментар #43 от "А Мала Токмачка?":Водят се боеве за нея!
08:08 14.05.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ами сваляме
До коментар #44 от "Хахахаха":терористичният режим в Украйна, който репресираше хората в Донбаска и Луганска област.
Коментиран от #51
08:09 14.05.2026
49 Артилерист
Коментиран от #64
08:10 14.05.2026
50 Хахахаха
До коментар #45 от "Анатемосването на Русия":Копейките направихте преврат в България. Свалихте с протести редовно избрано правителство. Така, че Румъния има право да влиза да си взима Добруджа.
Коментиран от #52, #73
08:10 14.05.2026
51 Хахахаха
До коментар #48 от "Ами сваляме":Не, ще сваляме терористичния режим в масква, който репресира руснаците и ги ползва за жив щит срещу украинските дронове.
Коментиран от #54, #256
08:12 14.05.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 На русия и разиграват ВСВ
08:13 14.05.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Русуфил хардлайнaр
08:17 14.05.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Хахахаха
До коментар #59 от "Виждаме":Денонощното тролене, лъжи, простотия и руска пропаганда и анатемосване на запада показват фашизма залял русия.
Коментиран от #69, #259
08:24 14.05.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Иван Бедров
Напред към пълната победа и възстановяването на демокрацията в Украйна.
Коментиран от #66, #68, #173, #186
08:26 14.05.2026
63 Хахахаха
До коментар #58 от "Ами да си глупак":Нещастници.
08:26 14.05.2026
64 Гресирана Ватенка
До коментар #49 от "Артилерист":Тургай си грессс и се не кахъри !!!
Дълбоко дуло на дълбоко иска 😄
08:26 14.05.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Хахахаха
До коментар #62 от "Иван Бедров":Напред ВСУ и възстановяване на нормалността в терористичната държава наречена раша и сваляне на нацистката кремълска хунта.
Коментиран от #72
08:28 14.05.2026
67 Хахахаха
До коментар #65 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":В раша има над 100 биолаборатории!
Коментиран от #78
08:29 14.05.2026
68 Руснак без крак...
До коментар #62 от "Иван Бедров":".. възстановяването на демокрацията..."
Руснак и демокрация е като паметник на Хитлер в Израел 😁
08:29 14.05.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Хахахаха
До коментар #69 от "Точно":Денонощното тролене, руска пропаганда и анатемосване на запада показват фашизма залял русия.
Коментиран от #76
08:32 14.05.2026
72 Механик
До коментар #66 от "Хахахаха":Удри копейката с фаража!!
08:32 14.05.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Хахахаха
До коментар #70 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Анатемосването на запада в раша никога не е спирало. Това показва тяхното фашистко управление.
Коментиран от #89
08:33 14.05.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Кражбата и лъжата
До коментар #71 от "Хахахаха":перфектно показват фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна. 😄
08:33 14.05.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Хахахаха
До коментар #73 от "Ами да е глупав човек":Копейките поддържате руски интереси, държава обявила България за вражеска. При всички други режими освен "омразната" за вас демокрация, щяхте да чукате камъни по затворите. Демокрацията ви разлигави.
Коментиран от #86
08:35 14.05.2026
80 Хахахаха
До коментар #77 от "Ето какво пише 😄":Когато 100 държави в света смятат, че сте фашисти, а само 4 държави не, то явно сте фашисти.
Коментиран от #83
08:36 14.05.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Общо взето
08:37 14.05.2026
83 Ами фашизма залял запада
До коментар #80 от "Хахахаха":няма повече от 50-60 държави и те дори не всички са ОК с това. 😄
08:38 14.05.2026
84 Хахахаха
До коментар #78 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Руски биолаборатории в раша. Украински биолаборатории в Украйна. Български биолаборатории в България. Германски биолаборатории в Германия......
Коментиран от #94
08:38 14.05.2026
85 Браво на Путин!
Сън не ги лови, горките. Ще сменят Майбаха с трудовашката количка и любовниците с бай Ставри и бай Aли!
Коментиран от #90
08:39 14.05.2026
86 Лъжеш
До коментар #79 от "Хахахаха":Не вражеска, а неприятелска и с право. Пак показа с лъжа, фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна. 😄
08:39 14.05.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 А МОЧАТА?
Коментиран от #92
08:40 14.05.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Хахахаха
До коментар #85 от "Браво на Путин!":Изречено от копейка - браво на фашизма! Такива неща правеше и Хитлер. Но все пак и хитлер имаше голяма подкрепа от нацисти такива като вас.
Коментиран от #96
08:41 14.05.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #88 от "А МОЧАТА?":Паметника на съветската армия ще го възстановяваш ти с жълта каска, а бригадирите шиши и боко ще бъдат с червени каски.
08:43 14.05.2026
93 Хахахаха
До коментар #89 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Още от края на СССР, съветската армия иска да окупира Европа. Анатемосването на запада от фашисткия руски режим никога не е спирала. Там всеки ден по телевизията се говори за лошото НАТО, за лошия ЕС, за нашия враг Европа и т. н. облъчване на рашите и техните слуги копейките, която показва фашистката кремълска хунта.
Коментиран от #98, #103
08:44 14.05.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #90 от "Хахахаха":Браво за героичната защита на шарлатаните от прехода! Ще те наградят с една цигара за хубавия коментар.
Коментиран от #99
08:45 14.05.2026
97 Хахахаха
До коментар #94 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Има над 100 китайски биолаборатории на руска територия.
Коментиран от #108
08:46 14.05.2026
98 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #93 от "Хахахаха":😀😀😀😀
"Още от края на СССР, съветската армия иска да окупира Европа. "
🤔🤔🤔🤔
Ти направо изби рибата и сега Мъртво море е наистина Мъртво ❗❗❗
Коментиран от #100
08:46 14.05.2026
99 Хахахаха
До коментар #96 от "Хахаха!🎺🥳😀":Браво на героичната защита на кремълската хунта обявила България за вражеска държава.
08:46 14.05.2026
100 Хахахаха
До коментар #98 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Пиша с вашите глупости. Аз също се чудя как ги мислите вашите глупости, та ги повтарям. Но става интересно де.
Коментиран от #115
08:48 14.05.2026
101 Кочо
Коментиран от #107, #118, #190
08:48 14.05.2026
102 Хахахаха
До коментар #95 от "Хахахаха":Не разбрах, защо цъкате минуси, когато някой ви изпраща в раша? Та нали за вас това е рая, нали това ви харесва и аз ви пращам там, а на вас това не ви харесва? Не мога да го разбера това.
Коментиран от #105, #110, #111, #126, #132, #141, #143
08:49 14.05.2026
103 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #93 от "Хахахаха":Съветска армия няма от 35 години, че да окупира Европа. Русия си иска своето. Украйна е мутренско образование на руска земя. Все едно да пуснеш квартиранти, а те да обявят твоя дом за свой и да те изгонят. Има такива случаи в България.
08:50 14.05.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 стоян георгиев
08:53 14.05.2026
107 Кои са тези
До коментар #101 от "Кочо":Във западната фашистка пропаганда за глупаци казват ли? 😄
Коментиран от #123
08:53 14.05.2026
108 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #97 от "Хахахаха":ХА ХО, това с бъркане в носа или с гледане в тавана го ОТКРИ🤔❓
Ами да беше писал поне 1 000❗ Русия има толкова огромна територия❗
Коментиран от #152
08:54 14.05.2026
109 Браво на Путин!
08:54 14.05.2026
110 стоян георгиев
До коментар #102 от "Хахахаха":Трола няма никакво намерение да ходи в русия.рой го разказва това за пари и от омраза на собствения си живот.
Коментиран от #113, #114
08:55 14.05.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Чума
08:58 14.05.2026
113 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #110 от "стоян георгиев":Ти защо не отидеш в Украйна, а пращаш другите в Русия? Иди в Украйна, като много я обичаш. Бий се с "раша" за милиардите на Зеленски.
Коментиран от #131, #154
08:58 14.05.2026
114 Така е стоенче
До коментар #110 от "стоян георгиев":И затова ще показваш падението си с тролене тук още дълго, а хората ще те подритват и те така!
08:58 14.05.2026
115 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #100 от "Хахахаха":ХА ХО , не пиша (като теб) глупости, а ДОКАЗАНИ ИСТИНИ:
" Операция „Немислимо“ е британски план за нападение срещу Съветския съюз. Изготвянето на плана е заповядано от британския министър-председател Уинстън Чърчил и развито от Съвместния планиращ щаб на Британските въоръжени сили в края на Втората световна война.!"
Ама откъде у тебе УМ да се образоваш сам❗
Твоето НЕЗНАНИЕ, не е мой проблем❗
Ама пък ни забавляваш, с откровените си глупотевини❗
Коментиран от #124
09:00 14.05.2026
116 Антиватник
09:02 14.05.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #101 от "Кочо":Точен сте господин Кочо.От руснак войник не става.Там е проблема.
09:03 14.05.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Вземете
До коментар #41 от "рускоговорещ":Научете и други езици, и ще си решите проблемите. Ха ха
09:04 14.05.2026
121 Браво на Путин!
В БЪЛГАРИЯ КОГА ЩЕ СЕ НАМЕРИ ТАКЪВ СМЕЛ БЪЛГАРИН? Ще го избираме, докато е жив за премиер!
Коментиран от #127, #130, #133
09:04 14.05.2026
122 Даскала
Коментиран от #125
09:06 14.05.2026
123 Кочо
До коментар #107 от "Кои са тези":Те изпадаха от терасите но има още за прочистване! Ти виждаш, че дори в една нищожна Бългаия не могат лесно да се прочистят, то целия народ е с таков крадлив нрав, наместила се в листите на Радев, добрала се до зам. министър и - скандал! Какво да говорим за огромната Русия, проядена от корупция и нагаждачество повече и от хунтата в Киев!? Можеше ли СССР да победи във ВСВ с маршалите, с които я започна!? Не можеше! Нуждата наложи неможачите и нагаждачите да отидат на заден план, а пренебрегваните и репресирани да свършат работата! Шойгу и СВО - айде, де!
Коментиран от #139
09:08 14.05.2026
124 стоян георгиев
До коментар #115 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Плановете за съветска окупация на европа са далеч птедимчърчил да дойде на власт.още.от 30 те години.в ссср има структура за износ на революция.нарипа се комунистически интернационал ръководен от българския алкохолик димитров.целта на тази структура организирана и финансирана от ссср е превземането на цяла европа поне!съветската армия разработва десетки планове и участва в много операции в тази посока.не случайно ссср има 23000 танка когато останалия свят взет заедно няма и половината.танковете са именно за завземането на европа.1939 сталин заедно с хитлер поделя източната част на европа.та чърчил е мал план викаш а?хах...
Коментиран от #137, #142
09:09 14.05.2026
125 Браво на Путин!
До коментар #122 от "Даскала":Който сам си е построил фабрика със собствени средства, които може да докаже, да му оставят фабриката. Крадците на стадиона и куршум в тила, както в Китай.
09:09 14.05.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 стоян георгиев
До коментар #121 от "Браво на Путин!":Путин ще съсипе русия много по сериозно от горбачов ссср.путин не е политик а милиционер.милиционера освен че е мръсник е и много глупав човек.
09:10 14.05.2026
128 Виждам
До коментар #59 от "Виждаме":Това не е фашизъм, а цивилизация която се бори с средновековни идеологии
Коментиран от #135, #170
09:11 14.05.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 стоян георгиев
До коментар #113 от "Хахаха!🎺🥳😀":Аз съм в ес и нато.харесва ми къде съм.ти постоянно ревеш че тук нещо си прецакан и че в русия било в пъти по добре.защо не отивате там дето ви харесва? Бягате основно в европа о сащ!
Коментиран от #136, #140, #149
09:12 14.05.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #121 от "Браво на Путин!":Имаше един преди години🤔❗
Един ПРЕМИЕР отказа да дава пари от БЪЛГАРСКИЯ бюджет на едно чуждо НПО-
"Америка СРЕЩУ България"❗
Но тогава ПОЛИ.ТУТ.КИТЕ ни не го защитиха, а медиите скриха кой и защо направи за няколко дни доларът да се разменя срещу 100, 200, 300..... че дори 3 000 лв ❗
Коментиран от #138
09:13 14.05.2026
134 Даскал
09:14 14.05.2026
135 Каква цивилизация е
До коментар #128 от "Виждам":да удари дъното в света, да се занимава с лъжи, пропаганда и простотия срещу Русия? Ти идеално показваш този фашизъм залял запада. 😄
Коментиран от #185
09:14 14.05.2026
136 Че си в ЕС няма лошо
До коментар #131 от "стоян георгиев":Има лошо обаче да те ползва фашисткият режим залял запада за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия, обслужващи унищожението на Европа! А от такива като теб стигнали това дъно, нямаме нужда!
09:16 14.05.2026
137 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #124 от "стоян георгиев":Виж поне къде е Източна Европа, че после пиши ❗
Все едно да пишеш, че Плевенски окръг/област е в Източна България❗
Коментиран от #147
09:16 14.05.2026
138 Браво на Путин!
До коментар #133 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Помня го онова мутренско време със стотици неразкрити убийства. Ако постъпят по същия начин с господин Румен Радев, както с Жан Виденов, следващото управление ще бъде турско, а полицаите цигани заптиета. Тогава нито полицията нито армията си изпълниха клетвата и предадоха народа.
Коментиран от #144, #153, #171
09:17 14.05.2026
139 Ами аз в България
До коментар #123 от "Кочо":виждам два мафиотско олигархични кръга зад ГЕРБ и ДПС и ПП и ДБ, които лъжат крадат и ползват такива като теб за лъжи!
09:19 14.05.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #124 от "стоян георгиев":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
Коментиран от #145, #151
09:23 14.05.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Виеш ли тролей?Вий като линейка:)))
До коментар #138 от "Браво на Путин!"::))))
09:27 14.05.2026
145 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #142 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":А сега нали имате банани❗
Два банана и бързо забравихте какви други обещания Ви даваха ОТпосолствоТО❗
Коментиран от #162
09:28 14.05.2026
146 Червените Парцали
За нищо друго не Стават .
09:28 14.05.2026
147 стоян георгиев
До коментар #137 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Виждам къде е.1939-40 Сталин завладява Литва латвия естония част от финландия част от румъния и половината от полша.те в коя част на европа са?не успява да завладее България и чехословакия макар че прави опити.
Коментиран от #161, #163
09:28 14.05.2026
148 Пръч с китара
да рaзбия глава стара
на дъpт и глyпав русофил,
и мисля че не бих сгрешил!
Коментиран от #155
09:28 14.05.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Историк
09:29 14.05.2026
151 стоян георгиев
До коментар #142 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":Така е.на комунягата повече ме му трябва той е живял в лай..на през целия си живот,най лошо че душата му е цялата в лай..на.
09:29 14.05.2026
152 Хахахаха
До коментар #108 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":В раша има 1000 китайски биолаборатории!
09:30 14.05.2026
153 Антиватник
До коментар #138 от "Браво на Путин!":Путин ка Пут.
09:30 14.05.2026
154 Хахахаха
До коментар #113 от "Хахаха!🎺🥳😀":Аз съм в Европа, там където е България! А не раша.
Коментиран от #156, #160
09:31 14.05.2026
155 Вятърът на промяната
До коментар #148 от "Пръч с китара":35 години стигат! Капиталисти! Освободете страната, която омърсихте!
09:31 14.05.2026
156 Ама Европа няма нужда
До коментар #154 от "Хахахаха":от лъжци и крадци като теб, ползвани за лъжи срещу Русия, докато унищожават Европа!
09:33 14.05.2026
157 Хахахаха
До коментар #129 от "Няма как":Вие с бутането на България към руската губерния, ще направите от България ци га нско блато.
Коментиран от #159
09:33 14.05.2026
158 Българин
09:33 14.05.2026
159 Ами да се отвращават хората
До коментар #157 от "Хахахаха":от лъжите и пропагандата на пропадналият запад срещу Русия, не е бутане към Русия. Погледни се. Без лъжа и глупава опорка и изречение не може да съставяш. От тази пошлост и деградация нито Европа, нито България има нужда!
Коментиран от #195
09:35 14.05.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #147 от "стоян георгиев":Чуден човек си 100.енчо❗Уж се правиш на Умен, а едно про.100 нещо не можеш да провериш-
"Малкото градче Полоцк във Витебска област в Северен Беларус е географският център на европейския континент.
Всъщност за географски център на Европа по-широко се приема място, което е малко по на изток от Вилнюс, Литва, според проучването на Жан-Жорж Афолдер от Националния географски институт на Франция."
Та на практика Литва е в Централната част на Европа ❗
Айде сега почни да ни учиш, че щом политиците викат на бялото черно, значи е така ❗
ПРО.100 момче си шъ знайш❗
Коментиран от #166
09:36 14.05.2026
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #147 от "стоян георгиев":Сталин се изтегля от България, защото не иска СССР да храни лъжливо, крадливо и завистливо племе от предатели.
Коментиран от #165
09:42 14.05.2026
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 стоян георгиев
До коментар #163 от "Хахаха!🎺🥳😀":Сталин се изтегли от България защото така бе договорено с гадната англия и гадните саш.ссср не може да храни себе си кво остава за други?в ссср и сега в русия живеят най бедните и гладни бели хора.русия и ссср бяха африка със сняг.храмели бг..ххах...
09:47 14.05.2026
166 стоян георгиев
До коментар #161 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ясно.значи ссср не е окупирал източноевропейски страни.
09:48 14.05.2026
167 А50
09:50 14.05.2026
168 Мълчан гъ.
09:54 14.05.2026
169 отец Христофор Събев
Коментиран от #196
09:54 14.05.2026
170 Верно,че не е
До коментар #128 от "Виждам":Това е ултралиберализъм като идеология,съчетан с корпоративизъм в икономически аспект.
10:01 14.05.2026
171 Този коментар е премахнат от модератор.
172 Продължаваме Петрохан
Само за това освобождение от Ковида трябва да върнат старото име “Парк на свободата”, щото е смешно новото ГЕРБаджийско “Борисова градина”.
10:06 14.05.2026
173 Хахахахаха
До коментар #62 от "Иван Бедров":Путин Диктатора
И Демокрация.
Верно си много сбъркан.
10:08 14.05.2026
174 Новите териториални
Коментиран от #194
10:13 14.05.2026
175 койдазнай
До коментар #30 от "Бяха":Преврат се извърши в Русия 1993 г. След това, цялто руско ръководство е нелегитимно, незаконно узурпирало властта в Русия.
Коментиран от #177
10:22 14.05.2026
176 Путлер закъса за пари,
За това изнудва руските " бизнесмени " да правят " доброволни " дарения за армията.
Който не слуша го национализират!
Това е руският " бизнес "- Бащицата може да ти вземе вси1ко с едно щракване на пръстите!
Руски капитализъм! За това икономиката им е по малка от тази на Иберийския полуостров.
10:28 14.05.2026
177 В Русия има избори
До коментар #175 от "койдазнай":Така, че лъжеш, като типичен евро атлантик, новото име на фашизма! А в случаят говорехме за преврата в Украйна 2014, подтикнат, организиран и спонсориран от САЩ, след което се инсталира фашистко терористична власт в Украйна, която репресира народа!
Коментиран от #184, #199
10:30 14.05.2026
178 МИНУВАЧ
Коментиран от #200
10:30 14.05.2026
179 БРАВО
10:32 14.05.2026
180 Ехааааа
До коментар #3 от "Картаген":Мирът ще настъпи когато Путин получи съвет от Ленин как да постъпи.
Коментиран от #235
10:42 14.05.2026
181 анонимен
Коментиран от #208
10:47 14.05.2026
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 Този коментар е премахнат от модератор.
184 Този коментар е премахнат от модератор.
185 Този коментар е премахнат от модератор.
186 Този коментар е премахнат от модератор.
187 Този коментар е премахнат от модератор.
188 Каква цивилизация е
До коментар #185 от "Пръцковциии":да удари дъното в света, да се занимава с лъжи, пропаганда и простотия срещу Русия? Ти идеално показваш този фашизъм залял запада. 😄 Лъжата и пропагандата е основен инструмент на фашизма!
11:49 14.05.2026
189 Ами не
До коментар #186 от "Дърт пръдльооо":Диктатора зеленски ще го погне собственият му народ, ако преди това не го довършат господарите му от МИ6
Коментиран от #202
11:50 14.05.2026
190 А бе
До коментар #101 от "Кочо":Путин разбира от война точно толкова,колкото и Тръмп
12:05 14.05.2026
191 Този коментар е премахнат от модератор.
192 Този коментар е премахнат от модератор.
193 Ами не
До коментар #192 от "Дединпръцкооо":Донецка и Луганска област обявиха автономия и воюваха срещу терористичният и фашистки режим на власт там и поискаха помощ от Русия!
Коментиран от #198
12:18 14.05.2026
194 Този коментар е премахнат от модератор.
195 Този коментар е премахнат от модератор.
196 Попее
До коментар #169 от "отец Христофор Събев":Ами кой ще освободи руската църква от сатанистите с пагони??
12:25 14.05.2026
197 Този коментар е премахнат от модератор.
198 Ихааааа
До коментар #193 от "Ами не":Къде ще се изнесат тези от Луганска и Донецка област след като Русия няма да я има??
Коментиран от #203
12:36 14.05.2026
199 Бууухахахаха
До коментар #177 от "В Русия има избори":И в при нас има избори,но назначават когото решат.И в Русия е същото!!
Коментиран от #201
12:40 14.05.2026
200 любопитния
До коментар #178 от "МИНУВАЧ":ТИ ЛИ СИ ЕДНО ОТ КУЧЕТАТА?
12:42 14.05.2026
201 Само когато
До коментар #199 от "Бууухахахаха":народа е глупав и няма изборна активност! При изборна активност се видя, че не е така!
Коментиран от #205
12:49 14.05.2026
202 Този коментар е премахнат от модератор.
203 Този коментар е премахнат от модератор.
204 Този коментар е премахнат от модератор.
205 НЕ БЪРЗАЙ
До коментар #201 от "Само когато":да се правиш на експерт.Не е ясно какво ще последва! Възможно е високата изборна активност да напълни площадите!!
Коментиран от #207
12:53 14.05.2026
206 Е как да не е
До коментар #202 от "Дърт пръдльооо":Само диктатор като зеленски държи силово народа, репресира, отвлича от улицата.
Коментиран от #218
12:53 14.05.2026
207 Възможно е
До коментар #205 от "НЕ БЪРЗАЙ":Тук е територия на глупав народ, управляван от пропаганда, лъжи и социалните мрежи от НПО-та!
Коментиран от #212
12:55 14.05.2026
208 Как така бе ?
До коментар #181 от "анонимен":Ми подобни статии са блаженство за кълвящите на гола кука с маджун.Те за това са тук!
12:55 14.05.2026
209 Този коментар е премахнат от модератор.
210 Този коментар е премахнат от модератор.
211 Този коментар е премахнат от модератор.
212 Този коментар е премахнат от модератор.
213 Този коментар е премахнат от модератор.
214 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #210 от "Хахахахха":Кочината ЕС има 10 пъти по висок БВП от "блестящата " Русия,благодарение на фашизма.
Коментиран от #232, #248
13:34 14.05.2026
215 Този коментар е премахнат от модератор.
216 Този коментар е премахнат от модератор.
217 Този коментар е премахнат от модератор.
218 Този коментар е премахнат от модератор.
219 Този коментар е премахнат от модератор.
220 Този коментар е премахнат от модератор.
221 А добре
До коментар #218 от "Дърт пръдльооо":И лъжи и пропаганда срещу Русия от тролеи. 😄
13:51 14.05.2026
222 Този коментар е премахнат от модератор.
223 Този коментар е премахнат от модератор.
224 А ти
До коментар #220 от "Пръцковциии":къде видя славене или типично по фашистки опираме до лъжата? 😄
13:53 14.05.2026
225 Този коментар е премахнат от модератор.
226 Този коментар е премахнат от модератор.
227 Ами вие не коментирате 😄
До коментар #222 от "Мамин пръцкооо":Трот ките на фашисткият запад правите изречения от няколко думички, папа галени ден и нощ! 😄
13:55 14.05.2026
228 Този коментар е премахнат от модератор.
229 Този коментар е премахнат от модератор.
230 хахахахха
До коментар #202 от "Дърт пръдльооо":цяла Русия подкрепя Путин,стига се излага да драскаш лъжи по цял ден за няколко цента
14:03 14.05.2026
231 А бре
До коментар #225 от "А бре":ще те пращам в мазето ми на лечение,с 3ма орязани цветни
14:06 14.05.2026
232 Този коментар е премахнат от модератор.
233 Ами даже ...
До коментар #23 от "БайБоцимир":...хич не са други до два месеца Славянск и Крематорск може да ги целунеш за сбогом.
14:44 14.05.2026
234 Този коментар е премахнат от модератор.
235 Ти гледай ...
До коментар #180 от "Ехааааа":...са не дойде някой като Сивков или Артамонов, че нЕма да разберете кво точно се е случило с ЕС и защо на мястото на военните заводи, базите и пристанищата има кратери....
14:49 14.05.2026
236 Този коментар е премахнат от модератор.
237 Този коментар е премахнат от модератор.
238 Този коментар е премахнат от модератор.
239 Този коментар е премахнат от модератор.
240 рускоговорящия
До коментар #41 от "рускоговорещ":Русия изгуби инициативата в Украйна.С бомбардирането на цивилни Русия демонстрира по-скоро своята слабост, отколкото сила:Тя има недостиг от решения на военния терен и не знае как да сложи край на своята война.
Коментиран от #243
17:03 14.05.2026
241 Ганьоооо
До коментар #239 от "хахахахха":Ако ЕС в на дъното, то Русия вече е пробила дупка от срещуположната страна на заемното кълбо. Рашките най много се страхуват да не изпаднат от планетата.
Коментиран от #244
17:12 14.05.2026
242 Този коментар е премахнат от модератор.
243 Стига лъга
До коментар #240 от "рускоговорящия":Само бандерите се целят в цивилни,стига с тая евтина пропаганда,спрете да се излагате за няколко цента
17:32 14.05.2026
244 хахахахха
До коментар #241 от "Ганьоооо":точно евтини драскачи като тебе доказват колко е пропаднал 🚽ес
17:33 14.05.2026
245 Скитник
До коментар #40 от "Ами лъжеш":И всичката тази глупст от една копейка ,за една копейка. Държите първенството за нагло надлъгване.
Коментиран от #246
17:43 14.05.2026
246 Бъркаш се
До коментар #245 от "Скитник":по лъжливи от евтините драскачи като тебе няма,никого не може да заблудите,просто не ви стига умствения потенциал
17:56 14.05.2026
247 Този коментар е премахнат от модератор.
248 хахахахха
До коментар #214 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":с тва темпо на фалиране на предприятия в 🚽ес,тази година ще се изравнят
18:01 14.05.2026
249 хахахахха
До коментар #42 от "Хм...":Никой не харесва евтини драскачи като тебе,готови сте на всичко за няколко цента, срамота
Коментиран от #264
18:07 14.05.2026
250 Този коментар е премахнат от модератор.
251 Този коментар е премахнат от модератор.
252 Този коментар е премахнат от модератор.
253 Този коментар е премахнат от модератор.
254 Този коментар е премахнат от модератор.
255 Този коментар е премахнат от модератор.
256 Хахахахха
До коментар #51 от "Хахахаха":Точно хахлите ползват цивилните за жив щит,как не те е срам да пишеш такива лъжи за няколко цента,срамота...
19:41 14.05.2026
257 Този коментар е премахнат от модератор.
258 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ
Коментиран от #260
20:04 14.05.2026
259 Хахахахха
До коментар #60 от "Хахахаха":Денонощното тролене,лъжи,простотия и западна пропаганда и анатемосване на Русия показват фашизма залял 🚽ес.
20:20 14.05.2026
260 Този коментар е премахнат от модератор.
261 ПУТЕРАСТИ
ПУТИНАРИ
ПУТИНОИДИ
САМО НА САЛАТА.
Коментиран от #262, #263, #266, #268, #269
22:23 14.05.2026
262 Този коментар е премахнат от модератор.
263 Този коментар е премахнат от модератор.
264 Този коментар е премахнат от модератор.
265 хахахахха
До коментар #264 от "13675":докато м@йк@ ти се подмива имам време да драскам
23:29 14.05.2026
266 Този коментар е премахнат от модератор.
267 хахахахха
До коментар #264 от "13675":освен м@йк@ ти не ми трябва друга работа, между другото изпуснах се миналия месец,така че чакай братче
23:33 14.05.2026
268 Този коментар е премахнат от модератор.
269 Този коментар е премахнат от модератор.