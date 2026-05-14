Ново бъдеще след Брекзит? ЕС иска от Лондон да смекчи червенитe линии, ако търси истински рестарт

Брюксел предупреди, че плановете на британския премиер Кийр Стармър за "рестарт" на отношенията с Европейския съюз могат да се провалят, ако Лондон не смекчи ключовите си "червени линии" относно икономическата интеграция след Брекзит, пише "Политико".

Стармър, който е под натиск след слабите резултати на Лейбъристката партия на местните избори, обеща да постави Великобритания "в сърцето на Европа" и да задълбочи сътрудничеството с ЕС в сфери като търговията, сигурността и отбраната.

Според представители и политици от ЕС обаче отказът на британското правителство да обсъжда присъединяване към единния пазар или митническия съюз ограничава възможностите за реално сближаване.

Френският евродепутат Сандро Гози, председател на делегацията на Европейския парламент за отношенията с Великобритания, заяви, че Лондон трябва да направи "още една крачка" чрез участие в единния пазар и в предложения Европейски съвет за сигурност. Новият отбранителен формат се разглежда като начин Европа да намали зависимостта си от САЩ и НАТО.

"Светът се промени, откакто бяха начертани тези червени линии", отбеляза Гози.

На въпрос дали е готов да преразгледа ограниченията, Стармър не даде пряк отговор, но остави възможност за по-гъвкав подход.

"Това, което искам да направя, е да направя голяма крачка напред със срещата на върха между ЕС и Обединеното кралство тази година и да ни сближи, както в търговията, така и в икономиката, отбраната и сигурността, и това ще бъде платформа, върху която можем да градим, докато вървим напред", заяви той.

Предстоящата среща на върха между ЕС и Великобритания, планирана за това лято, се разглежда като ключов тест за новото партньорство. Въпреки това европейски представители изразиха недоволство, че дата все още не е окончателно потвърдена, а подготовката е била отлагана неколкократно.

Европейската комисия съобщи, че работи по споразумения в области като селскостопанските стандарти, схемата за младежки обмен, търговията с електроенергия и свързването на системите за търговия с емисии.

Британското правителство заяви, че бъдещите договорености с ЕС ще "премахнат ненужните бариери пред търговията" и ще намалят натиска върху разходите за домакинствата.

В Брюксел обаче има съмнения, че без по-дълбока промяна в отношенията след Брекзит може да бъде постигнат значим пробив.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола все пак заяви, че има "нова динамика" в отношенията между двете страни и че срещата на върха е шанс за изграждане на "истинско стратегическо партньорство" в области като търговията, енергетиката, сигурността, мобилността и инвестициите.