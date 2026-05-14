Ново бъдеще след Брекзит? ЕС иска от Лондон да смекчи червенитe линии, ако търси истински рестарт

Брюксел предупреди, че плановете на британския премиер Кийр Стармър за "рестарт" на отношенията с Европейския съюз могат да се провалят, ако Лондон не смекчи ключовите си "червени линии" относно икономическата интеграция след Брекзит, пише "Политико".
Стармър, който е под натиск след слабите резултати на Лейбъристката партия на местните избори, обеща да постави Великобритания "в сърцето на Европа" и да задълбочи сътрудничеството с ЕС в сфери като търговията, сигурността и отбраната.
Според представители и политици от ЕС обаче отказът на британското правителство да обсъжда присъединяване към единния пазар или митническия съюз ограничава възможностите за реално сближаване.
Френският евродепутат Сандро Гози, председател на делегацията на Европейския парламент за отношенията с Великобритания, заяви, че Лондон трябва да направи "още една крачка" чрез участие в единния пазар и в предложения Европейски съвет за сигурност. Новият отбранителен формат се разглежда като начин Европа да намали зависимостта си от САЩ и НАТО.
"Светът се промени, откакто бяха начертани тези червени линии", отбеляза Гози.
На въпрос дали е готов да преразгледа ограниченията, Стармър не даде пряк отговор, но остави възможност за по-гъвкав подход.
"Това, което искам да направя, е да направя голяма крачка напред със срещата на върха между ЕС и Обединеното кралство тази година и да ни сближи, както в търговията, така и в икономиката, отбраната и сигурността, и това ще бъде платформа, върху която можем да градим, докато вървим напред", заяви той.
Предстоящата среща на върха между ЕС и Великобритания, планирана за това лято, се разглежда като ключов тест за новото партньорство. Въпреки това европейски представители изразиха недоволство, че дата все още не е окончателно потвърдена, а подготовката е била отлагана неколкократно.
Европейската комисия съобщи, че работи по споразумения в области като селскостопанските стандарти, схемата за младежки обмен, търговията с електроенергия и свързването на системите за търговия с емисии.
Британското правителство заяви, че бъдещите договорености с ЕС ще "премахнат ненужните бариери пред търговията" и ще намалят натиска върху разходите за домакинствата.
В Брюксел обаче има съмнения, че без по-дълбока промяна в отношенията след Брекзит може да бъде постигнат значим пробив.
Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола все пак заяви, че има "нова динамика" в отношенията между двете страни и че срещата на върха е шанс за изграждане на "истинско стратегическо партньорство" в области като търговията, енергетиката, сигурността, мобилността и инвестициите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗАПАДАЩАТА БРИТАНИЯ
19:30 14.05.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5, #13
19:34 14.05.2026
3 тъй ли...
Ако не сте присламчени към стадото, да цуцате от общата паница, няма как да оцелеете без пиратстване и колонии, нали?
19:35 14.05.2026
4 Путин
19:41 14.05.2026
5 тъй ли...
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Лисянкси е роден в края на 18 век, и е мореплавал през 19 век.
По същото време адмиралите Нахимов, Корнилов и Истомин разгромяват турският флот при Синоп, което е една от най-забележителните морски победи на Русия, от която бягат позорно Мушавер паша и Адолф Слейд.
Коментиран от #6
19:43 14.05.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "тъй ли...":абе Лисянски украинеца направил ли е 1 обиколка на света ,200 години след Англия? кво ми ФИЛОСОФсТВАШ!!! с чертежи откраднати на фрегата , западна?
Коментиран от #16
19:46 14.05.2026
7 БРИТАНЦИТЕ
19:49 14.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ше мера у фунтове бепендели немски
Коментиран от #12
19:54 14.05.2026
10 хахахахха
20:24 14.05.2026
11 Сатана Z
На Острова стъпват младежи,а се връщат вече не младежи с либерална закалка по плажовете на Брайтън.
20:27 14.05.2026
12 Сатана Z
До коментар #9 от "Ше мера у фунтове бепендели немски":И пичовете от Уелс да не се обиждат като ги наричат "Sheep shagger"
20:29 14.05.2026
13 Хм Хм
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Книгата е страхотна - Джеймс Кук, Лаперуз, Магелан и т.н. Като малък я четох поне 5 пъти.
Колкото до Великобритания - в неин интерес е да е по-близо до ЕС. САЩ вече не са сигурен партньор.
Коментиран от #14
20:31 14.05.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #13 от "Хм Хм":И ,,кьсметлията,, от Лаперуз-как се казваше ,постоянно го забравям-дет е веселяк и са го свалили в Чукотка ли беше-по дела и заръки на Наполеон
Коментиран от #15
20:45 14.05.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ЛЕСЕПС )))
20:57 14.05.2026
16 Сега разбрах
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":колко си дърт.
21:51 14.05.2026
17 Диана
22:51 14.05.2026
18 Дежурните глупаци в коментарите
Га че разбират нещо от Британия и политика…
01:51 15.05.2026