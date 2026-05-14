Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Великобритания »
Ново бъдеще след Брекзит? ЕС иска от Лондон да смекчи червенитe линии, ако търси истински рестарт

Ново бъдеще след Брекзит? ЕС иска от Лондон да смекчи червенитe линии, ако търси истински рестарт

14 Май, 2026 19:27 1 661 18

  • брекзит-
  • великобритания-
  • киър стармър-
  • урсула фон дер лaйен-
  • мигранти-
  • найджъл фараж

Според представители и политици от ЕС обаче отказът на британското правителство да обсъжда присъединяване към единния пазар или митническия съюз ограничава възможностите за реално сближаване

Ново бъдеще след Брекзит? ЕС иска от Лондон да смекчи червенитe линии, ако търси истински рестарт - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Брюксел предупреди, че плановете на британския премиер Кийр Стармър за "рестарт" на отношенията с Европейския съюз могат да се провалят, ако Лондон не смекчи ключовите си "червени линии" относно икономическата интеграция след Брекзит, пише "Политико".

Стармър, който е под натиск след слабите резултати на Лейбъристката партия на местните избори, обеща да постави Великобритания "в сърцето на Европа" и да задълбочи сътрудничеството с ЕС в сфери като търговията, сигурността и отбраната.

Според представители и политици от ЕС обаче отказът на британското правителство да обсъжда присъединяване към единния пазар или митническия съюз ограничава възможностите за реално сближаване.

Френският евродепутат Сандро Гози, председател на делегацията на Европейския парламент за отношенията с Великобритания, заяви, че Лондон трябва да направи "още една крачка" чрез участие в единния пазар и в предложения Европейски съвет за сигурност. Новият отбранителен формат се разглежда като начин Европа да намали зависимостта си от САЩ и НАТО.

"Светът се промени, откакто бяха начертани тези червени линии", отбеляза Гози.

На въпрос дали е готов да преразгледа ограниченията, Стармър не даде пряк отговор, но остави възможност за по-гъвкав подход.

"Това, което искам да направя, е да направя голяма крачка напред със срещата на върха между ЕС и Обединеното кралство тази година и да ни сближи, както в търговията, така и в икономиката, отбраната и сигурността, и това ще бъде платформа, върху която можем да градим, докато вървим напред", заяви той.

Предстоящата среща на върха между ЕС и Великобритания, планирана за това лято, се разглежда като ключов тест за новото партньорство. Въпреки това европейски представители изразиха недоволство, че дата все още не е окончателно потвърдена, а подготовката е била отлагана неколкократно.

Европейската комисия съобщи, че работи по споразумения в области като селскостопанските стандарти, схемата за младежки обмен, търговията с електроенергия и свързването на системите за търговия с емисии.

Британското правителство заяви, че бъдещите договорености с ЕС ще "премахнат ненужните бариери пред търговията" и ще намалят натиска върху разходите за домакинствата.

В Брюксел обаче има съмнения, че без по-дълбока промяна в отношенията след Брекзит може да бъде постигнат значим пробив.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола все пак заяви, че има "нова динамика" в отношенията между двете страни и че срещата на върха е шанс за изграждане на "истинско стратегическо партньорство" в области като търговията, енергетиката, сигурността, мобилността и инвестициите.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗАПАДАЩАТА БРИТАНИЯ

    8 2 Отговор
    Пак търси да се прилепи и да точи юропейците.

    19:30 14.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 6 Отговор
    когато КРАЛИЦАТА НА ОКЕАНИТЕ обикаляше света ,Юрий Лисянски (украинец) му приготвяха фрегатата(модел западен) да отсрами Матушката-,,капитани на фрегати,,//стара книга

    Коментиран от #5, #13

    19:34 14.05.2026

  • 3 тъй ли...

    8 1 Отговор
    Ко стаа? Няма кой да бачка в островната джамахирия ли?
    Ако не сте присламчени към стадото, да цуцате от общата паница, няма как да оцелеете без пиратстване и колонии, нали?

    19:35 14.05.2026

  • 4 Путин

    6 3 Отговор
    Спирам кранчето поетапно и към края на годината всички ще карате колело..!

    19:41 14.05.2026

  • 5 тъй ли...

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Лисянкси е роден в края на 18 век, и е мореплавал през 19 век.
    По същото време адмиралите Нахимов, Корнилов и Истомин разгромяват турският флот при Синоп, което е една от най-забележителните морски победи на Русия, от която бягат позорно Мушавер паша и Адолф Слейд.

    Коментиран от #6

    19:43 14.05.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 5 Отговор

    До коментар #5 от "тъй ли...":

    абе Лисянски украинеца направил ли е 1 обиколка на света ,200 години след Англия? кво ми ФИЛОСОФсТВАШ!!! с чертежи откраднати на фрегата , западна?

    Коментиран от #16

    19:46 14.05.2026

  • 7 БРИТАНЦИТЕ

    2 2 Отговор
    Цял свят ги наритва. Вече няма от къде да крадат и се оглеждат за Европа.

    19:49 14.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ше мера у фунтове бепендели немски

    4 1 Отговор
    Най якото е как им казаха приемате еврото от 2030-та англичанитр казаха на немчугите ебеси мяката ше мериме у футове. Още по якото е как за да стигнат до ЕС шопландците искащи отцепване требе минат през Йоркшир

    Коментиран от #12

    19:54 14.05.2026

  • 10 хахахахха

    1 2 Отговор
    и да се сближават и да не се сближават,нито лондон ще съществува нито ес 💩

    20:24 14.05.2026

  • 11 Сатана Z

    0 1 Отговор
    "схемата за младежки обмен"
    На Острова стъпват младежи,а се връщат вече не младежи с либерална закалка по плажовете на Брайтън.

    20:27 14.05.2026

  • 12 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ше мера у фунтове бепендели немски":

    И пичовете от Уелс да не се обиждат като ги наричат "Sheep shagger"

    20:29 14.05.2026

  • 13 Хм Хм

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Книгата е страхотна - Джеймс Кук, Лаперуз, Магелан и т.н. Като малък я четох поне 5 пъти.
    Колкото до Великобритания - в неин интерес е да е по-близо до ЕС. САЩ вече не са сигурен партньор.

    Коментиран от #14

    20:31 14.05.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хм Хм":

    И ,,кьсметлията,, от Лаперуз-как се казваше ,постоянно го забравям-дет е веселяк и са го свалили в Чукотка ли беше-по дела и заръки на Наполеон

    Коментиран от #15

    20:45 14.05.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ЛЕСЕПС )))

    20:57 14.05.2026

  • 16 Сега разбрах

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    колко си дърт.

    21:51 14.05.2026

  • 17 Диана

    0 0 Отговор
    Според мен, Стармър трябва да напусне премиерския стол...Явно твърде много се е увлекъл по външната политика и изпусна възможността да продължи напред - аз не мога да си представя как той може да направи нещо при положение, че болшинството от Парламента не го подкрепя...Та те ще блокират всяка негова стъпка във всички посоки, той просто ще е с вързани ръце...Да не говорим, че изборните резултати недвусмислено показват, че Стармър не е желан за Премиер от избирателите, те не харесват неговите политики, явно...Според мен, ако Стармър не се откаже сам от премиерския стол, ще трябва да преживее унижението на отхвърлен премиер, което е безсмислено и болезнено наистина, когато се сблъскал директно с нещо подобно..

    22:51 14.05.2026

  • 18 Дежурните глупаци в коментарите

    0 0 Отговор
    и тук са оцапали…
    Га че разбират нещо от Британия и политика…

    01:51 15.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания