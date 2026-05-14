Неандерталците са лекували кариеси и са пробивали зъбите си с каменни инструменти

14 Май, 2026 19:01

Стоматологичните процедури са започнали още преди близо 60 000 години

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Неандерталците са извършвали примитивни стоматологични процедури преди около 60 000 години, показва ново археологическо изследване, публикувано в научното списание PLOS One. Откритието поставя под съмнение дългогодишните представи за неандерталците като примитивен и лишен от сложни умения човешки вид.

Международен екип учени от Руската академия на науките е установил, че неандерталци са използвали каменни инструменти, за да пробиват развалени зъби и да отстраняват инфектирана тъкан — процедура, определяна като най-древното известно доказателство за целенасочено стоматологично лечение.

Изследването е базирано на анализ на кътник, открит в пещерата Чагирская в Сибир, датиран отпреди приблизително 59 000 години. В центъра на зъба археолозите откриват дълбока кухина, достигаща до пулпата — вътрешната част на зъба, където се намират нервите и кръвоносните съдове.

Според учените формата на отвора и микроскопичните следи по стените му показват, че той не е резултат от естествено износване, а от умишлено пробиване с остър каменен инструмент.

„Лечението на развален зъб изисква не просто грижа към болния, а диагностициране на проблема, избор на подходящ инструмент и извършване на болезнена и инвазивна процедура“, обяснява д-р Ксения Колобова, един от авторите на изследването.

По думите ѝ това показва, че неандерталците са разбирали причинно-следствените връзки и са били способни на сложни медицински действия.

За да потвърдят хипотезата си, учените провеждат експерименти върху съвременни човешки зъби. Те използват каменни върхове, сходни с откритите в пещерата, и успяват да възпроизведат идентични следи и структура на отвора.

Изследователите смятат, че процедурата е била извършена с инструмент от яспис — разновидност на кварца, разпространена в района. Вероятно камъкът е бил внимателно завъртан в зъба, за да бъде отстранена увредената тъкан. Операцията е била извършена без упойка и вероятно е причинявала силна болка, но в дългосрочен план е облекчавала инфекцията и възпалението.

„Човекът, на когото е принадлежал този зъб, вероятно е изпитвал сериозни болки и е имал затруднения при хранене“, посочва д-р Колобова. „Това е изисквало помощ от друг член на групата с достатъчно прецизни умения и търпение.“

Според археолозите процедурата вероятно е била извършвана на няколко етапа, което допълнително подсказва за високо ниво на когнитивни способности, сравними с тези на Homo sapiens от същия период.

Учените отбелязват още, че по зъба има следи от последващо използване след интервенцията, което означава, че неандерталецът е продължил да живее и да дъвче с него известно време след операцията.

Изследването се вписва в нарастващия брой доказателства, че неандерталците са притежавали значително по-сложна култура и социална организация, отколкото дълго време се смяташе.

Предишни находки показаха, че те са използвали лечебни растения, погребвали са мъртвите си, създавали са символично изкуство и са изработвали украшения. Археологически данни от Испания дори предполагат, че неандерталците са създавали пещерно изкуство хиляди години преди появата на първите творби на съвременния човек в Европа.

„Дълго време грижата за болни и ранени неандерталци се възприемаше като изключение“, казва д-р Алиса Зубова, съавтор на изследването. „Но натрупващите се доказателства показват, че те са се отнасяли към слабите и болните членове на групата по начин, много близък до този на Homo sapiens.“

Неандерталците са близък родствен вид на съвременния човек, а не негов пряк предшественик. Смята се, че двата вида са се разделили от общ прародител преди стотици хиляди години. Неандерталците изчезват преди около 40 000 години, след като Homo sapiens постепенно се разпространява в Европа и Евразия.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
  • 2 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    Край Чирпан откриха скелет на човек от преди 3 млн години.Най старият в света.За три милиона години е имало много цивилизации.

    Коментиран от #5, #12, #20

    19:04 14.05.2026

  • 3 Известно време дъвчил

    4 1 Отговор
    После се инфектирал и предал богу дух.

    19:04 14.05.2026

  • 5 Това добре

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Но какво общо има със темата? Или отново да напишеш и ти нещо, ей тъй, да си се разписал. В Петрохан са открили цивилизация на 555 милиона години, джедаи са били.

    Коментиран от #6

    19:07 14.05.2026

  • 6 Последния Софиянец

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Това добре":

    Пробвай с камък да си пробиеш зъб.Имали са инструменти и умения от по стари цивилизации.

    19:10 14.05.2026

  • 7 Фен

    4 13 Отговор
    Тоя прилича на Радев...

    Коментиран от #19

    19:12 14.05.2026

  • 8 Само днешните пpимитиви,

    10 0 Отговор
    мислят онези преди 60000 години за пpимитиви! Истината е съвсем друга, че днешните пpимитиви са наследили език, писменост, знания, култура, вяра, знания за звездите, от онези, които все още мислят за пpимитиви, техни предци по корен приме (първи), латински корен по български (пеласгийски) - прьво (изпърви, горе, гори).

    19:14 14.05.2026

  • 9 Д-р Бахри

    3 0 Отговор
    С камико през муцуната.

    19:44 14.05.2026

  • 10 Интересно ,

    4 0 Отговор
    Не знаех , че има каменни бургии ... 🤭😁

    19:44 14.05.2026

  • 11 По здравна касъ или на частно?

    9 0 Отговор
    Нищо не казват.

    19:46 14.05.2026

  • 12 Дрътия Софианец

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Мери температурата ... Хантавируса те е налегнал ...

    19:49 14.05.2026

  • 13 хехе

    6 0 Отговор
    Така е Уилма е вадила зъбите на Фред Флинстоун без упойка, а Барни му е гледал сеира.

    20:02 14.05.2026

  • 15 Пич

    8 0 Отговор
    Неандерталците не са разбирали нищо!!! Неандерталците са наподобявали нещо, което са видяли!!! Или, това доказва контакт с развити същества, които са ги лекували. Тези, които са били наричани Богове, и някога са били на земята. Те са научили човеците на много повече от медицината. Астрономия, математика и писменост!!! Това което не знаете за шумерската писменост е, че тя се появява от веднъж! Това все още е загадка, защото няма видимо постепенно развитие. А плочката от Градешница в България е много по стара и от Шумер!!!

    20:32 14.05.2026

  • 16 Киру

    2 0 Отговор
    тоз има повече зъби отколкото аз

    20:55 14.05.2026

  • 17 Мюмюн

    1 0 Отговор
    Край Чирпан не откриха нищо. Значи още в праисторически времена са имали ВиФи-та.

    20:56 14.05.2026

  • 18 Хаха

    1 2 Отговор
    Тоя нещо е с грешка.Кариеса се появява след като хората започват да консумират захар.

    Коментиран от #21

    21:14 14.05.2026

  • 19 АБСОЛЮТНО

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Фен":

    И ТО СЛЕД РЯЗКО СПИРАНЕ С МИГ 29😬

    21:26 14.05.2026

  • 20 едно уточнение

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Най-старият почти цял скелет на хоминид (човекоподобно същество) е на около 3,67 милиона години и се нарича „Малката стъпка“ (Little Foot), открит в Южна Африка.
    Що се отнася до най-ранните доказателства за съвременен човек (Homo sapiens) в Европа, те са от пещерата Бачо Киро в България, датирани на над 45 000 години.

    21:33 14.05.2026

  • 21 Говориш

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хаха":

    Глупости! Плодовите захари съчетани с киселинност са запознали човечеството с кариесите много преди това.

    21:37 14.05.2026

  • 25 Не са изчезнали

    0 0 Отговор
    В парламента е пълно

    03:01 15.05.2026