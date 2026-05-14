Неандерталците са лекували кариеси и са пробивали зъбите си с каменни инструменти

Неандерталците са извършвали примитивни стоматологични процедури преди около 60 000 години, показва ново археологическо изследване, публикувано в научното списание PLOS One. Откритието поставя под съмнение дългогодишните представи за неандерталците като примитивен и лишен от сложни умения човешки вид.
Международен екип учени от Руската академия на науките е установил, че неандерталци са използвали каменни инструменти, за да пробиват развалени зъби и да отстраняват инфектирана тъкан — процедура, определяна като най-древното известно доказателство за целенасочено стоматологично лечение.
Изследването е базирано на анализ на кътник, открит в пещерата Чагирская в Сибир, датиран отпреди приблизително 59 000 години. В центъра на зъба археолозите откриват дълбока кухина, достигаща до пулпата — вътрешната част на зъба, където се намират нервите и кръвоносните съдове.
Според учените формата на отвора и микроскопичните следи по стените му показват, че той не е резултат от естествено износване, а от умишлено пробиване с остър каменен инструмент.
„Лечението на развален зъб изисква не просто грижа към болния, а диагностициране на проблема, избор на подходящ инструмент и извършване на болезнена и инвазивна процедура“, обяснява д-р Ксения Колобова, един от авторите на изследването.
По думите ѝ това показва, че неандерталците са разбирали причинно-следствените връзки и са били способни на сложни медицински действия.
За да потвърдят хипотезата си, учените провеждат експерименти върху съвременни човешки зъби. Те използват каменни върхове, сходни с откритите в пещерата, и успяват да възпроизведат идентични следи и структура на отвора.
Изследователите смятат, че процедурата е била извършена с инструмент от яспис — разновидност на кварца, разпространена в района. Вероятно камъкът е бил внимателно завъртан в зъба, за да бъде отстранена увредената тъкан. Операцията е била извършена без упойка и вероятно е причинявала силна болка, но в дългосрочен план е облекчавала инфекцията и възпалението.
„Човекът, на когото е принадлежал този зъб, вероятно е изпитвал сериозни болки и е имал затруднения при хранене“, посочва д-р Колобова. „Това е изисквало помощ от друг член на групата с достатъчно прецизни умения и търпение.“
Според археолозите процедурата вероятно е била извършвана на няколко етапа, което допълнително подсказва за високо ниво на когнитивни способности, сравними с тези на Homo sapiens от същия период.
Учените отбелязват още, че по зъба има следи от последващо използване след интервенцията, което означава, че неандерталецът е продължил да живее и да дъвче с него известно време след операцията.
Изследването се вписва в нарастващия брой доказателства, че неандерталците са притежавали значително по-сложна култура и социална организация, отколкото дълго време се смяташе.
Предишни находки показаха, че те са използвали лечебни растения, погребвали са мъртвите си, създавали са символично изкуство и са изработвали украшения. Археологически данни от Испания дори предполагат, че неандерталците са създавали пещерно изкуство хиляди години преди появата на първите творби на съвременния човек в Европа.
„Дълго време грижата за болни и ранени неандерталци се възприемаше като изключение“, казва д-р Алиса Зубова, съавтор на изследването. „Но натрупващите се доказателства показват, че те са се отнасяли към слабите и болните членове на групата по начин, много близък до този на Homo sapiens.“
Неандерталците са близък родствен вид на съвременния човек, а не негов пряк предшественик. Смята се, че двата вида са се разделили от общ прародител преди стотици хиляди години. Неандерталците изчезват преди около 40 000 години, след като Homo sapiens постепенно се разпространява в Европа и Евразия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #12, #20
19:04 14.05.2026
3 Известно време дъвчил
19:04 14.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Това добре
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Но какво общо има със темата? Или отново да напишеш и ти нещо, ей тъй, да си се разписал. В Петрохан са открили цивилизация на 555 милиона години, джедаи са били.
Коментиран от #6
19:07 14.05.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Това добре":Пробвай с камък да си пробиеш зъб.Имали са инструменти и умения от по стари цивилизации.
19:10 14.05.2026
7 Фен
Коментиран от #19
19:12 14.05.2026
8 Само днешните пpимитиви,
19:14 14.05.2026
9 Д-р Бахри
19:44 14.05.2026
10 Интересно ,
19:44 14.05.2026
11 По здравна касъ или на частно?
19:46 14.05.2026
12 Дрътия Софианец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Мери температурата ... Хантавируса те е налегнал ...
19:49 14.05.2026
13 хехе
20:02 14.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пич
20:32 14.05.2026
16 Киру
20:55 14.05.2026
17 Мюмюн
20:56 14.05.2026
18 Хаха
Коментиран от #21
21:14 14.05.2026
19 АБСОЛЮТНО
До коментар #7 от "Фен":И ТО СЛЕД РЯЗКО СПИРАНЕ С МИГ 29😬
21:26 14.05.2026
20 едно уточнение
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Най-старият почти цял скелет на хоминид (човекоподобно същество) е на около 3,67 милиона години и се нарича „Малката стъпка“ (Little Foot), открит в Южна Африка.
Що се отнася до най-ранните доказателства за съвременен човек (Homo sapiens) в Европа, те са от пещерата Бачо Киро в България, датирани на над 45 000 години.
21:33 14.05.2026
21 Говориш
До коментар #18 от "Хаха":Глупости! Плодовите захари съчетани с киселинност са запознали човечеството с кариесите много преди това.
21:37 14.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Не са изчезнали
03:01 15.05.2026