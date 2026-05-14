Президентът на Славия: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

14 Май, 2026 17:30 1 597 4

Няма да играем по гайдата на един човек

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов обясни пред Sportal.bg защо "белите" са единственият клуб от efbet Лига, който не се е подписал под писмото за телевизионните права, което Ботев (Пловдив) ще входира в БФС.

"Няма да играем по гайдата на един човек. Царят на писмата и декларациите. Дай му само декларации да пише. Има си договор, който е в сила. Който е имал претенции, да ги е казвал преди да го подпише.

Със сигурност парите от телевизионни права у нас са по-малко спрямо Гърция и Румъния. Това е така, да. Но пак казвам - подписан договор има. Знаете ли приказката "га яде кюфтетата". Футболният съюз има президент и аз вярвам, че той се грижи за интересите на професионалните клубове, а и на всички футболни клубове", заяви шефът на най-стария столичен отбор.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точен

    10 5 Отговор
    Венци, пак си № 1. Само гейренци те мразят, защото ги наказа и то с фанелката на Путин...

    18:09 14.05.2026

  • 2 Бат Венци

    9 2 Отговор
    Важно е църното тото

    18:56 14.05.2026

  • 3 Венци бе,

    5 1 Отговор
    Защо загубихте от " Добруджа" е София? И не говори за нещо, което нямаш - чест...

    19:41 14.05.2026

  • 4 ФКдекларация

    6 0 Отговор
    Венци,царя на декларациите е ДаниелаБ,от сухата река!

    20:03 14.05.2026

