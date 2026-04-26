Ландно Норис иска да се състезава с Макс Верстапен още дълго

Настоящият световен шампион Ландо Норис изрази надежда, че Макс Верстапен ще остане във Формула 1 и след сезон 2026. Темата около бъдещето на нидерландеца отново излезе на преден план заради недоволството му от настоящите правила, като още следващата седмица в Маями ще дебютират промени в регламента, целящи да отговорят на част от критиките.

В интервю за Sky Sports F1 Норис подчерта значението на Верстапен за спорта. „Дали ми харесва да се състезавам с него? И да, и не – но това е, защото той е един от най-добрите пилоти в историята. Изключително корав съперник е и понякога прави живота на останалите труден, но точно това прави битките интересни“, коментира британецът.

Той допълни, че за всеки пилот е чест да се мери с най-силните, а Верстапен е именно такъв ориентир в момента. „Мисля, че всички искат Макс да остане във Формула 1. Не знам какво ще реши, но лично аз бих искал да се състезавам срещу него възможно най-дълго. Той има пълното право сам да избере бъдещето си и не дължи обяснение на никого. Хареса ми да го гледам и в GT сериите, така че решението е изцяло негово“, добави Норис.