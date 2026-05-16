Яник Синер триумфира над Медведев и е на финал в Рим

Яник Синер преодоля руснака Даниил Медведев в напрегнат полуфинал на Мастърс 1000 в Рим. Италианецът се наложи с 6:2, 5:7, 6:4 в двубой, който бе прекъснат от проливен дъжд и продължи близо 18 часа, разпределени в две различни вечери.

Срещата стартира в петък вечер, когато Синер демонстрира впечатляваща концентрация и безапелационно спечели първия сет. Медведев обаче не се предаде и с характерен хладнокръвен стил изравни резултата, след като реализира решаващ пробив в края на втория сет.

Третият сет започна с ранен пробив за Синер, но точно когато италианецът водеше с 4:2, небето над Рим се отвори и срещата бе прекъсната. След почти денонощие пауза, двамата тенисисти се завърнаха на корта в събота. Въпреки напрежението и пропуснатите два мачбола на сервис на Медведев, Синер запази самообладание и затвори мача при собственото си подаване, като престоят му на корта в събота продължи едва 15 минути.

С този успех Яник Синер си осигури място на финала в Рим за втора поредна година. Миналата година той отстъпи на Карлос Алкарас. В решителния сблъсък за титлата Синер ще се изправи срещу норвежеца Каспер Рууд, който елиминира Лучано Дардери.

"Не беше лесно, особено след прекъсването. Обикновено спя спокойно преди мач, но този път напрежението беше голямо. Не знаех какво да очаквам след паузата, но съм щастлив, че успях да се справя", сподели Синер след победата си, като отбеляза и впечатляващите 92% спечелени точки на първи сервис.