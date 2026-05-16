Благодетелят на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов: "Днес им направихме Бангаранга“

16 Май, 2026 22:05 1 639 15

Финансовият двигател на клуба с остроумна закачка след успеха

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 надделя с минималното 1:0 над Лудогорец. Този успех затвърди амбициите на столичния тим за участие в европейските клубни турнири

Големият герой на вечерта стана Лаша Двали, който се превърна в спасител за своя отбор. Защитникът реализира единственото попадение в срещата дълбоко в добавеното време, когато всички очакваха последния съдийски сигнал. С този гол ЦСКА 1948 запази втората си позиция в класирането, само кръг преди края на сезона.

След края на двубоя, финансовият благодетел на „червените“ Цветомир Найденов не пропусна да отбележи успеха по оригинален начин. В социалните мрежи той публикува закачлив коментар, вдъхновен от хита на Дара от Евровизия – „Бангаранга“, като написа: „Днес им направихме Бангаранга“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Днес им направихме Баба ранга

    4 2 Отговор
    да им се кълчи на пилона

    22:07 16.05.2026

  • 3 Помак

    28 0 Отговор
    Прст.ия колкото и пари и да има все си е п.р.ст

    22:08 16.05.2026

  • 4 Мушморок

    17 1 Отговор
    За този про…стак няма ли санкции и глоби?

    22:21 16.05.2026

  • 5 ФАКТИ

    14 0 Отговор
    РУНГЕЛ С КЪРВАВИ ПАРИ.

    22:23 16.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Боко праните гащи

    8 0 Отговор
    Тутууууу

    22:39 16.05.2026

  • 9 Простьо

    11 2 Отговор
    Цецо, елементарник си. Виж брат ти - трайка си и си действа без грижи. Но ти държиш да си покажеш "интелекта". Всичко ще отиде при него в крайна сметка ;)

    22:52 16.05.2026

  • 10 Факт

    4 5 Отговор
    Гей дружинката от Подуяне пак руски финанси,

    23:06 16.05.2026

  • 11 Бангаранга бангаранга

    4 0 Отговор
    Ще слушате Баба ви Ванга

    23:32 16.05.2026

  • 12 Тити на Кака

    6 2 Отговор
    На гол след несвирена засада вече бангаранга ли ще му викаме?

    23:35 16.05.2026

  • 13 Читател

    0 0 Отговор
    Васил харесва това,треп треп трепни.

    00:30 17.05.2026

  • 14 Режисьор

    0 0 Отговор
    Забелязвам неприятна тенденция на заливане с евфемизми в сайта. Простащината била "остроумна закачка". Също като с рекламиращия хазарт Ицо Уинбетя. Той, такъв случай, направо пращи от "остроумие"...

    00:56 17.05.2026

  • 15 диром

    1 0 Отговор
    Егати неприятният тип

    01:11 17.05.2026

