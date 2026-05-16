Благодетелят на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов: "Днес им направихме Бангаранга“

ЦСКА 1948 надделя с минималното 1:0 над Лудогорец. Този успех затвърди амбициите на столичния тим за участие в европейските клубни турнири
Големият герой на вечерта стана Лаша Двали, който се превърна в спасител за своя отбор. Защитникът реализира единственото попадение в срещата дълбоко в добавеното време, когато всички очакваха последния съдийски сигнал. С този гол ЦСКА 1948 запази втората си позиция в класирането, само кръг преди края на сезона.
След края на двубоя, финансовият благодетел на „червените“ Цветомир Найденов не пропусна да отбележи успеха по оригинален начин. В социалните мрежи той публикува закачлив коментар, вдъхновен от хита на Дара от Евровизия – „Бангаранга“, като написа: „Днес им направихме Бангаранга“.
