Ерлинг Холанд влиза в света на киното

Нападателят на Манчестър Сити, Ерлинг Холанд, изненадва феновете си с неочаквано артистично превъплъщение. Този път норвежкият футболен ас ще се появи не на зеления терен, а на големия екран – макар и само с гласа си. Халанд ще озвучи страховит викинг, носещ неговото име, в предстоящата анимация „ViQueens“, дело на прочутия режисьор Харалд Цварт.

Сюжетът на „ViQueens“ се завърта около две смели момичета-викинги – Хедвиг и Ингрид. Те се впускат в дръзко пътешествие от суровите норвежки брегове чак до загадъчния Китай, следвайки легендарния Път на коприната през ледени фиорди и непознати земи. Гласовете на двете героини ще бъдат поверени на световноизвестната певица Рита Ора и талантливата актриса Ела Пърнел.

Режисьорът Харалд Цварт не крие възхищението си от футболиста, като подчертава, че Ерлинг Халанд се е вписал перфектно в образа на могъщия воин. Със своята харизма и внушително присъствие, Халанд придава автентичност и сила на персонажа, който носи неговото име.

Премиерата на „ViQueens“ е насрочена за края на 2026 година.