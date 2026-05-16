Ерлинг Холанд влиза в света на киното

16 Май, 2026 23:03 806 2

Футболната звезда озвучава викинг в нов анимационен филм

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев

Нападателят на Манчестър Сити, Ерлинг Холанд, изненадва феновете си с неочаквано артистично превъплъщение. Този път норвежкият футболен ас ще се появи не на зеления терен, а на големия екран – макар и само с гласа си. Халанд ще озвучи страховит викинг, носещ неговото име, в предстоящата анимация „ViQueens“, дело на прочутия режисьор Харалд Цварт.

Сюжетът на „ViQueens“ се завърта около две смели момичета-викинги – Хедвиг и Ингрид. Те се впускат в дръзко пътешествие от суровите норвежки брегове чак до загадъчния Китай, следвайки легендарния Път на коприната през ледени фиорди и непознати земи. Гласовете на двете героини ще бъдат поверени на световноизвестната певица Рита Ора и талантливата актриса Ела Пърнел.

Режисьорът Харалд Цварт не крие възхищението си от футболиста, като подчертава, че Ерлинг Халанд се е вписал перфектно в образа на могъщия воин. Със своята харизма и внушително присъствие, Халанд придава автентичност и сила на персонажа, който носи неговото име.

Премиерата на „ViQueens“ е насрочена за края на 2026 година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Филм за шимпанзета ли ще правят и тоя в главната роля

    Коментиран от #2

    00:42 17.05.2026

  • 2 Що бе

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Тоя ще е идеален пасив във филми за възрастни.

    01:01 17.05.2026

