Ботев Пловдив удари тежко Черно море

Ботев Пловдив разгроми Черно море Варна с внушителното 5:0 в плейофен сблъсък от Първа лига. Домакините демонстрираха класа и вдъхновение, като не оставиха никакви шансове на гостите от морската столица. С този успех пловдивчани прекъснаха негативната си серия от три поредни поражения.

От първия съдийски сигнал "жълто-черните" поеха инициативата и започнаха да създават опасности пред вратата на Черно море. В 20-ата минута Симеон Петров откри резултата след отлично изпълнен корнер, а до края на първата част Кристиан Томов на няколко пъти спаси гостите от по-сериозен пасив. -

След почивката Ботев буквално помете съперника. Франклин Маскоте удвои аванса в 50-ата минута след майсторско центриране на Карлос Меоти, който се превърна в диригент на атаките.

Само шест минути по-късно Енок Куатенг покачи на 3:0 с прецизен удар в десния ъгъл.

Никола Илиев се разписа за 4:0 в 57-ата минута, отново след брилянтен пас на Меоти.

Крайното 5:0 бе фиксирано от Самуил Цонов в 77-ата минута с хладнокръвен удар по земя.

Въпреки убедителната победа, Ботев Пловдив остава на осмо място с 46 точки и без реални шансове за по-предно класиране. Черно море, от своя страна, заема петата позиция с 54 пункта.