Ботев Пловдив удари тежко Черно море

16 Май, 2026 21:03 1 114 3

Пловдивчани изригнаха с пет гола, Карлос Меоти дирижираше атаките

Ботев Пловдив удари тежко Черно море - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив разгроми Черно море Варна с внушителното 5:0 в плейофен сблъсък от Първа лига. Домакините демонстрираха класа и вдъхновение, като не оставиха никакви шансове на гостите от морската столица. С този успех пловдивчани прекъснаха негативната си серия от три поредни поражения.

От първия съдийски сигнал "жълто-черните" поеха инициативата и започнаха да създават опасности пред вратата на Черно море. В 20-ата минута Симеон Петров откри резултата след отлично изпълнен корнер, а до края на първата част Кристиан Томов на няколко пъти спаси гостите от по-сериозен пасив. -

След почивката Ботев буквално помете съперника. Франклин Маскоте удвои аванса в 50-ата минута след майсторско центриране на Карлос Меоти, който се превърна в диригент на атаките.

Само шест минути по-късно Енок Куатенг покачи на 3:0 с прецизен удар в десния ъгъл.

Никола Илиев се разписа за 4:0 в 57-ата минута, отново след брилянтен пас на Меоти.

Крайното 5:0 бе фиксирано от Самуил Цонов в 77-ата минута с хладнокръвен удар по земя.

Въпреки убедителната победа, Ботев Пловдив остава на осмо място с 46 точки и без реални шансове за по-предно класиране. Черно море, от своя страна, заема петата позиция с 54 пункта.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 София

    7 2 Отговор
    Браво най добрият мач до сега за Ботев.Меноти ще е новото откритие на а група

    21:29 16.05.2026

  • 2 Номер 1

    4 0 Отговор
    къде са съставите, нека е ясно с колко нападатели излезе илиев и с колко защитници, пълен некадърник .........

    23:24 16.05.2026

  • 3 Някой си

    0 0 Отговор
    Най ме радва,че венци Ст.,Черно море ,Локо сф,арфа и Локо под не участват в уговорени мачове.Чудя се защо ли вече само прочитам резултатите от честно изиграните мачове!как се живее с 330 евро пенсия?

    23:45 16.05.2026

