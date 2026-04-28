Себастиан Фетел изуми извън пистата и завърши с впечатляващо време маратона на Лондон

28 Април, 2026 07:29 907 5

  • себастиан фетел-
  • формула 1-
  • спорт

Легендата на Ferrari бяга с кауза и впечатли с дебюта си

Себастиан Фетел изуми извън пистата и завърши с впечатляващо време маратона на Лондон - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

38-годишният Себастиан Фетел показа, че остава елитен спортист дори далеч от Формула 1. Германецът участва в маратона в Лондон и завърши с впечатляващо време под три часа.

Четирикратният световен шампион финишира 42,195 км за 2:59:08 – сериозно постижение за неговия дебют на тази дистанция. Фетел поддържа изключително стабилно темпо, преминавайки първата половина за 1:29:18 и втората за 1:29:50.

Постижението идва в ден, в който Себастиан Сауве влезе в историята с резултат под два часа, но и представянето на Фетел не остана незабелязано.

Участието на германеца имаше и благотворителна цел. Той събира средства за “Brain & Spine Foundation”, която подпомага хора с неврологични заболявания, както и за “Grand Prix Trust”, подкрепящ служители във Формула 1 в трудни моменти.

Фетел сложи край на кариерата си във Формула 1 през 2022 г.


  • 1 така е

    1 0 Отговор
    Като ти дигнат колата търчиш бос по асфалта.

    Коментиран от #3

    07:59 28.04.2026

  • 2 Дзак

    4 0 Отговор
    Бягането е хубаво упражнение. Ако нямаш болки в краката и гърба, може спокойно да бягаш 5-10 км всеки ден в Балкана. С колело и повече.

    08:00 28.04.2026

  • 3 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "така е":

    Ти ли ще я вдигнеш?

    Коментиран от #4

    08:01 28.04.2026

  • 4 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Име":

    Хора на мутрата развалиха огледалото. Вчера заплашваше, че щели да я надраскат.

    08:10 28.04.2026

  • 5 Тиква

    7 0 Отговор
    Браво на Себастиан, браво,42 км, това е сериозна дистанция.

    08:22 28.04.2026

