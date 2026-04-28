Себастиан Фетел изуми извън пистата и завърши с впечатляващо време маратона на Лондон

38-годишният Себастиан Фетел показа, че остава елитен спортист дори далеч от Формула 1. Германецът участва в маратона в Лондон и завърши с впечатляващо време под три часа.

Четирикратният световен шампион финишира 42,195 км за 2:59:08 – сериозно постижение за неговия дебют на тази дистанция. Фетел поддържа изключително стабилно темпо, преминавайки първата половина за 1:29:18 и втората за 1:29:50.

Постижението идва в ден, в който Себастиан Сауве влезе в историята с резултат под два часа, но и представянето на Фетел не остана незабелязано.

Участието на германеца имаше и благотворителна цел. Той събира средства за “Brain & Spine Foundation”, която подпомага хора с неврологични заболявания, както и за “Grand Prix Trust”, подкрепящ служители във Формула 1 в трудни моменти.

Фетел сложи край на кариерата си във Формула 1 през 2022 г.