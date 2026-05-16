Изигра се последният кръг в Бундеслигата - ето резултатите и изпадащите

Футболната драма в Германия достигна своя апогей днес, когато последният 34-и кръг на Бундеслигата определи съдбата на отборите в дъното на класирането. След напрегнати 90 минути на няколко стадиона, стана ясно кои два тима ще поемат по трудния път към Втора Бундеслига – това са Хайденхайм и Санкт Паули. Хайденхайм не успя да зарадва своите фенове у дома и отстъпи с 0:2 на Майнц, докато Санкт Паули също се прости с надеждите си за оцеляване след поражение с 1:3 от гостуващия Волфсбург. Така и двата отбора се сбогуваха с елитния футбол поне за следващия сезон.

Волфсбург, макар и победител в днешния си двубой, завърши на 16-о място и ще трябва да премине през изпитанието на баражите, за да запази мястото си сред най-добрите. Съперникът им ще бъде определен между Падерборн, Хановер или Елверсберг – последният с българско участие в лицето на Лукас Петков. ---

Вердер Бремен също бе замесен в битката за оцеляване, но с 32 точки успя да се задържи над чертата и да си осигури още един сезон в Бундеслигата.

Всички резултати от последния кръг на Бундеслигата:

Айнтрахт Франкфурт – Щутгарт 2:2

Байер Леверкузен – Хамбургер ШФ 1:1

Байерн Мюнхен – Кьолн 5:1

Борусия Мьонхенгладбах – Хофенхайм 4:0

Санкт Паули – Волфсбург 1:3

Фрайбург – РБ Лайпциг 4:1

Вердер Бремен – Борусия Дортмунд 0:2

Хайденхайм – Майнц 05 0:2

Унион Берлин – Аугсбург 4:0