Александър Василев отпадна на полуфиналите в Куршумлийска баня

16 Май, 2026 21:38 624 0

19-годишният българин загуби от германеца Кристиан Джонов

Александър Василев отпадна на полуфиналите в Куршумлийска баня - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Александър Василев отпадна на полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният българин отстъпи с 3:6, 4:6 пред Кристиан Джонов (Германия) за 1 час и 36 минути игра.

Василев допусна пробив за 2:3 в първия сет, а след още един брейк в деветия гейм загуби частта с 3:6. Във втория сет българинът навакса изоставане от 1:3 до 3:3, но беше пробит в десетия гейм за крайното 4:6.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

