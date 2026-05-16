Арда разгроми Локомотив Пловдив в Кърджали

Арда Кърджали не остави никакви шансове на силно променения състав на Локомотив Пловдив и го победи с категоричното 4:0 в двубой от петия кръг на плейофите във втората четворка на Първа лига.

Още с първия съдийски сигнал, даден от Георги Гинчев, "сините" от Кърджали показаха, че са излезли на терена с една-единствена цел – победа. Само две минути след началото, Антонио Вутов откри резултата след прецизен удар, подпомогнат от Андре Шиняшики. Това бе само началото на истинска вихрушка пред вратата на гостите.

В 13-ата минута Вутов удвои преднината на Арда, този път с глава след отлично центриране на Димитър Велковски.

Натискът на домакините не стихна и в 26-ата минута Вутов оформи своя хеттрик, възползвайки се от комбинация между Шиняшики и Велев. Така само за половин час Арда вече водеше с класическото 3:0.

Локомотив опита да се върне в мача, но Мариян Вангелов пропусна златна възможност да намали резултата в 35-ата минута.

След почивката домакините продължиха да диктуват темпото. В 52-рата минута, след изпълнение на корнер, Вутов с глава намери Джелал Хюсеинов, който реализира за 4:0 и затвърди превъзходството на Арда. Това бе втори пореден мач с гол за младия талант.

Любопитен момент настъпи в 71-вата минута, когато Валери Божинов-младши направи своя дебют в елита, заменяйки Вангелов.

Малко преди последния съдийски сигнал Бирсент Карагарен пропусна да направи резултата още по-изразителен, след като стреля покрай вратата.

След този убедителен успех Арда се изкачи на седмо място с 51 точки. Локомотив Пловдив остава шести с 52 пункта, но ще трябва бързо да забрави този тежък двубой и да се фокусира върху предстоящия финал за Купата.