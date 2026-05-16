Арда разгроми Локомотив Пловдив в Кърджали

16 Май, 2026 20:57 988 1

Антонио Вутов блесна с хеттрик

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арда Кърджали не остави никакви шансове на силно променения състав на Локомотив Пловдив и го победи с категоричното 4:0 в двубой от петия кръг на плейофите във втората четворка на Първа лига.

Още с първия съдийски сигнал, даден от Георги Гинчев, "сините" от Кърджали показаха, че са излезли на терена с една-единствена цел – победа. Само две минути след началото, Антонио Вутов откри резултата след прецизен удар, подпомогнат от Андре Шиняшики. Това бе само началото на истинска вихрушка пред вратата на гостите.

В 13-ата минута Вутов удвои преднината на Арда, този път с глава след отлично центриране на Димитър Велковски.

Натискът на домакините не стихна и в 26-ата минута Вутов оформи своя хеттрик, възползвайки се от комбинация между Шиняшики и Велев. Така само за половин час Арда вече водеше с класическото 3:0.

Локомотив опита да се върне в мача, но Мариян Вангелов пропусна златна възможност да намали резултата в 35-ата минута.

След почивката домакините продължиха да диктуват темпото. В 52-рата минута, след изпълнение на корнер, Вутов с глава намери Джелал Хюсеинов, който реализира за 4:0 и затвърди превъзходството на Арда. Това бе втори пореден мач с гол за младия талант.

Любопитен момент настъпи в 71-вата минута, когато Валери Божинов-младши направи своя дебют в елита, заменяйки Вангелов.

Малко преди последния съдийски сигнал Бирсент Карагарен пропусна да направи резултата още по-изразителен, след като стреля покрай вратата.

След този убедителен успех Арда се изкачи на седмо място с 51 точки. Локомотив Пловдив остава шести с 52 пункта, но ще трябва бързо да забрави този тежък двубой и да се фокусира върху предстоящия финал за Купата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Артилерист

    4 0 Отговор
    Ама те Локо Пд са излезли с юноши заради предстоящия финал за купата. Самата схема за завършване на шампионата е користна и позволява такова отношение от отбори които не се борят за титлата (участие в европейски турнири) или не са застрашени от изпадане...

    22:05 16.05.2026

