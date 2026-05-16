Майкъл Олисе – Най-добър играч в Бундеслигата за сезона

16 Май, 2026 22:34 649 2

Френският маестро на Байерн Мюнхен блести с изключителни постижения и заслужено грабва престижното отличие

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сезонът в Бундеслигата приключи с триумф за Майкъл Олисе, който бе обявен за Играч на сезона. 24-годишният френски национал, който носи екипа на Байерн Мюнхен, получи признанието непосредствено след убедителната победа на баварците с 5:1 над Кьолн в последния кръг на шампионата.

Олисе се превърна в истински диригент на атаката на Байерн, като през изминалата кампания изигра 32 срещи, в които реализира 15 попадения и подаде за още 21 гола. С тези внушителни показатели той не само спечели сърцата на феновете, но и заслужи уважението на специалистите и гласуващите за престижната награда.

Любопитен факт е, че Олисе изпревари в класацията своя съотборник Хари Кейн, който макар и да стана голмайстор на първенството с впечатляващите 36 гола, остана втори в надпреварата за индивидуалния приз. Това още веднъж подчертава колко ценен е приносът на френския полузащитник не само като реализатор, но и като създател на голови положения.


