Майкъл Олисе – Най-добър играч в Бундеслигата за сезона

Сезонът в Бундеслигата приключи с триумф за Майкъл Олисе, който бе обявен за Играч на сезона. 24-годишният френски национал, който носи екипа на Байерн Мюнхен, получи признанието непосредствено след убедителната победа на баварците с 5:1 над Кьолн в последния кръг на шампионата.

Олисе се превърна в истински диригент на атаката на Байерн, като през изминалата кампания изигра 32 срещи, в които реализира 15 попадения и подаде за още 21 гола. С тези внушителни показатели той не само спечели сърцата на феновете, но и заслужи уважението на специалистите и гласуващите за престижната награда.

Любопитен факт е, че Олисе изпревари в класацията своя съотборник Хари Кейн, който макар и да стана голмайстор на първенството с впечатляващите 36 гола, остана втори в надпреварата за индивидуалния приз. Това още веднъж подчертава колко ценен е приносът на френския полузащитник не само като реализатор, но и като създател на голови положения.

OFFICIAL: Michael Olise has been voted Bundesliga Player of the Season 🏆 pic.twitter.com/YyiTC1Bb9P — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 16, 2026