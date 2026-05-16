Победната серия на Илиян Радуловбеше прекъсната от испанец

Илиян Радулов отпадна на полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей във Вик (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

20-годишният българин, който през миналита седмица спечели титлата на друг турнир в Сабадел, отстъпи с 5:7, 3:6 пред Серджи Перес Контри (Испания). Срещата продължи 1 час и 59 минути.



Радулов поведе с два пробива за 4:1 в първия сет и при 5:4 сервираше за спечелването на частта, но загуби три поредни гейма за 5:7.

Българинът на два пъти пропиля аванс от пробив в началото на втория сет, а след 3:3 загуби три поредни гейма и приключи участието си в турнира.



Преди този двубой Илиян Радулов беше в серия от десет поредни победи.