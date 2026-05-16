Новини
Спорт »
Тенис »
Победната серия на Илиян Радуловбеше прекъсната от испанец

Победната серия на Илиян Радуловбеше прекъсната от испанец

16 Май, 2026 20:27 601 0

  • илиян радулов-
  • тенис-
  • турнира-
  • вик-
  • испания

Серджи Перес Контри спря българина във Вик

Победната серия на Илиян Радуловбеше прекъсната от испанец - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Илиян Радулов отпадна на полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей във Вик (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

20-годишният българин, който през миналита седмица спечели титлата на друг турнир в Сабадел, отстъпи с 5:7, 3:6 пред Серджи Перес Контри (Испания). Срещата продължи 1 час и 59 минути.


Радулов поведе с два пробива за 4:1 в първия сет и при 5:4 сервираше за спечелването на частта, но загуби три поредни гейма за 5:7.

Българинът на два пъти пропиля аванс от пробив в началото на втория сет, а след 3:3 загуби три поредни гейма и приключи участието си в турнира.


Преди този двубой Илиян Радулов беше в серия от десет поредни победи.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове