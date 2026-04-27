Фернандо Алонсо не смята да слиза от сцената на Формула 1

Фернандо Алонсо няма намерение да се разделя с любимия спорт - Формула 1, дори след края на сезон 2026. Ветеранът от Астън Мартин, който вече е на 44 години, даде ясно да се разбере, че страстта му към високите скорости и адреналина на пистата не е угаснала.

По време на престижното събитие Historic Grand Prix of Monaco, двукратният световен шампион сподели пред журналисти, че не усеща края на състезателния си път.

„Сърцето ми все още тупти за Формула 1. Още от тригодишен съм зад волана, а сега, след повече от четири десетилетия, мотивацията ми е непокътната. Решението да се откажа ще бъде изключително трудно, но засега не чувствам, че този момент е настъпил“, откровено заяви Алонсо, цитиран от BBC.

С внушителните 431 старта в най-елитната автомобилна надпревара, испанецът държи рекорда за най-много участия през новия век. Дебютът му във Формула 1 датира от далечната 2001 година, когато за първи път застана на стартовата решетка в Австралия. Оттогава насам Алонсо се превърна в символ на постоянство, борбен дух и ненадмината страст към моторните спортове.

Въпреки че настоящият сезон не е сред най-успешните за него – все още няма спечелена точка и дели последното място с още петима пилоти – Алонсо не губи надежда и амбиция. През 2025 година той завърши на десета позиция с 56 точки, а предстоящата Гран при на Маями на 3 май е нов шанс за испанеца да се върне в битката за точки. Миналата година именно на тази писта Алонсо финишира десети, доказвайки, че винаги може да изненада конкурентите си.