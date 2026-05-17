Капитанът на Челси с извинение към феновете

17 Май, 2026 20:29 832 0

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Капитанът на Челси Рийс Джеймс отправи извинения към привържениците на отбора след загубата с 0:1 от Манчестър Сити на финала за Купата на Футболната асоциация в Англия. Резултатът остави „сините“ изправени пред нервен край на сезона, тъй като те все още се стремят да си осигурят място в европейските клубни турнири на фона на значително слабо представяне.

Джеймс беше честен за неуспехите на тима тази година и ясно заяви, че настоящото положение на клуба е далеч под очаквания стандарт.

„Представихме се зле този сезон. Бих искал да се извиня на феновете за липсата на резултати. Беше трудно. Надявам се скоро да се възстановим“, коментира той пред официалния уебсайт на клуба.

„Трябва да си починем, да се възстановим и да започнем да се подготвяме за следващия мач срещу Тотнъм. Беше разочароващо да загубим от Манчестър Сити. Ако се замислите и погледнете играта, а не резултата, ще видите, че силите бяха изравнение. През първото полувреме те вероятно владееха много топката, но това не ни навреди особено, а след това успяха да реализират от полушанс през второто полувреме. Опитах всичко и направих всичко, което можех. Всеки иска да спечели, независимо дали става въпрос за местния трофей или за Купата на Футболната асоциация. Не мога да поставя под въпрос ничие желание или желание за победа. Всички го искахме“, каза още Рийс Джеймс.


