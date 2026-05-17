Жесток малшанс: Повреда отне победата на Макс Верстапен на "Нюрбургринг"

17 Май, 2026 19:30 1 874 13

Нидерландецът направи изключително силно каране през нощта, когато пое управлението на своя Мерцедес-AMG с №3 в 2:30 часа българско време

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Техническа повреда, появила се едва три часа преди финала, лиши Макс Верстапен и неговите съотборници от сигурен триумф в легендарната надпревара "24 часа на Нюрбургринг".

Нидерландецът направи изключително силно каране през нощта, когато пое управлението на своя Мерцедес-AMG с №3 в 2:30 часа българско време. Верстапен подгони тогавашния лидер Маро Енгел с Мерцедес-AMG с №80 – другата кола на тима Winward. Макс успя да го настигне и изпревари след агресивна маневра с лек контакт, при която избута съперника си в тревата, за да поведе колоната. След двоен стинт трикратният шампион във Формула 1 предаде волана на Жул Гунон с аванс от няколко секунди, а при следващото си качване в болида, четири часа преди края, увеличи преднината на №3 до 30 секунди.

Малшансът обаче застигна екипа само две обиколки след като Даниел Хункадея седна зад волана. В колата се появи странен шум и се наложи прибиране в бокса, където беше диагностициран проблем с едната полуоска. Ръководителят на Мерцедес-AMG Щефан Вендл обясни, че първоначално са подозирали неизправност в ABS или електрическата система, като Хункадея е бил готов да продължи. Впоследствие обаче са се появили силни вибрации заради щети, нанесени от счупената полуоска по компонентите на задния мост. От лагера на германския производител обявиха, че ще направят всичко възможно да ремонтират автомобила и да го върнат на трасето до финала, а лидерството в състезанието бе наследено от втората кола на тима с №80.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми то с немските талиги

    8 11 Отговор
    така става. Нищо другият път сложете Японска или Китайска полуоска а не от европейската.

    Коментиран от #3, #8

    19:48 17.05.2026

  • 2 КИА моторс

    7 9 Отговор
    ми тва си е мерцедеса, прехвалена кокона, корейци и китайци затуй ги убиха, немските прехвалени сервизни клиенти ...

    19:50 17.05.2026

  • 3 Хахахаха

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ми то с немските талиги":

    Да сложат от Лада Нива.

    19:56 17.05.2026

  • 4 Ироничен

    6 3 Отговор
    Сигурен триумф? Няма такова нещо. Щом ти се чупи колата, не е най-добрата.

    Коментиран от #10

    20:31 17.05.2026

  • 5 Кентавър

    1 4 Отговор
    Ред Бул потъва. Руско- еврейските пари свършиха. Водят се две войни. По поречието на Днепър и на Средиземно море около ивицата Газа и Ливан.

    20:34 17.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Българин 681

    3 2 Отговор
    Ивайло Борисов,
    Макс Верстапен e 4 пъти шампион във Формула 1.
    Актуализирай си базата данни!

    22:42 17.05.2026

  • 8 Пълни глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ми то с немските талиги":

    Къде викаш са китайските производители в класирането???

    23:53 17.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ироничен":

    Никой не е застрахован, а като те чукнат може всякак да се развият нещата… Може и масло на пистата да набараш, като Кевин…

    01:51 18.05.2026

  • 11 МП4

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    БоЛук е баща ти кат та е фърлял във фурната

    04:12 18.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 НЕМИЛ-НЕДРАГ

    1 0 Отговор
    "и изпревари след агресивна маневра с лек контакт, при която избута съперника си в тревата, за да поведе колоната. "
    ЗАСЛУЖЕНО Е ОТПАДНАЛО БУТАЩОТО $€ Л . Й НО в€р $та п€н!
    НИКОЙ ВЪВ F-1 ДА НЕ СЕ ЛЪЖЕ ДА го ВЗЕМА В ОТБОРА СИ, ДА СИ СТОИ ТАМ В р€д бул, И ДА $€ БУТА, ДОКАТО НЯКОЙ НЕ МУ НА БИЕ КАН ЧЕ ТО!

    05:55 18.05.2026

