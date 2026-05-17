Жесток малшанс: Повреда отне победата на Макс Верстапен на "Нюрбургринг"

Техническа повреда, появила се едва три часа преди финала, лиши Макс Верстапен и неговите съотборници от сигурен триумф в легендарната надпревара "24 часа на Нюрбургринг".

Нидерландецът направи изключително силно каране през нощта, когато пое управлението на своя Мерцедес-AMG с №3 в 2:30 часа българско време. Верстапен подгони тогавашния лидер Маро Енгел с Мерцедес-AMG с №80 – другата кола на тима Winward. Макс успя да го настигне и изпревари след агресивна маневра с лек контакт, при която избута съперника си в тревата, за да поведе колоната. След двоен стинт трикратният шампион във Формула 1 предаде волана на Жул Гунон с аванс от няколко секунди, а при следващото си качване в болида, четири часа преди края, увеличи преднината на №3 до 30 секунди.

Малшансът обаче застигна екипа само две обиколки след като Даниел Хункадея седна зад волана. В колата се появи странен шум и се наложи прибиране в бокса, където беше диагностициран проблем с едната полуоска. Ръководителят на Мерцедес-AMG Щефан Вендл обясни, че първоначално са подозирали неизправност в ABS или електрическата система, като Хункадея е бил готов да продължи. Впоследствие обаче са се появили силни вибрации заради щети, нанесени от счупената полуоска по компонентите на задния мост. От лагера на германския производител обявиха, че ще направят всичко възможно да ремонтират автомобила и да го върнат на трасето до финала, а лидерството в състезанието бе наследено от втората кола на тима с №80.