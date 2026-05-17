Новини
Спорт »
Бг футбол »
Джиро д'Италия поздрави Дара: Гранде Бангаранга! Голяма България!

Джиро д'Италия поздрави Дара: Гранде Бангаранга! Голяма България!

17 Май, 2026 20:00 3 873 85

  • джиро д'италия-
  • дара-
  • спорт-
  • евровизия 2026-
  • виена-
  • бангаранга

Направиха специално видео с трите български етапа на надпреварата

Джиро д'Италия поздрави Дара: Гранде Бангаранга! Голяма България! - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Организаторите на Джиро д'Италия показаха, че пазят прекрасни впечатления от гостуването си в България и отправиха специален поздрав и към Дара след триумфа ѝ на Евровизия 2026 във Виена.

В официалния профил на надпреварата беше публикувано видео с акценти от трите български етапа, проведени през миналата седмица. За музикален фон организаторите избраха именно победилата песен Бангаранга.

Към кадрите от Джирото добавиха и посланието: „Grande Partenza! Grande Bangaranga! Grande Bulgaria“, което в превод означава: „Голям старт! Голяма Бангаранга! Голяма България!“.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 59 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мда

    32 20 Отговор
    Джирото също допринесе за победата й!

    20:02 17.05.2026

  • 3 БЪЛГАРИЯ

    29 8 Отговор
    БЪЛГАРИЯ.

    Коментиран от #81

    20:03 17.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Евгени от Алфапласт

    35 10 Отговор
    Джиро е пич, познавам го. Евалла, че е поздравил ΔΑΡΑ.

    20:04 17.05.2026

  • 7 ООрана държава

    34 19 Отговор
    Държавата и кмета да започват да мислят веднага да започва строителство на голяма зала, да е готова за до година, трябва да е нещо грандиозно, ще ни гледа цял свят. Австрия спечелиха няколко камиона пари от това че са домакини. Трябва да изглеждат като селско суаре пред нашето домакинство след година

    Коментиран от #77

    20:04 17.05.2026

  • 8 🥭🥭🥭🥭

    15 17 Отговор
    Банго мангоПЛОД банго мангоПЛОД

    Коментиран от #29

    20:05 17.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Анти-културен трегер

    40 17 Отговор
    Успехът си е успех. Браво Дара .Ти успя да надделееш над силното публично гласуване за Израел, завършил на второ място както и "фаворитите от Финландия и Австралия".За жалост болшинството от сънародниците ни по стара нашенска традиция омаловажиха успеха ти.

    Коментиран от #27

    20:06 17.05.2026

  • 11 Браво ДАРА

    32 10 Отговор
    Супер реклама на България. Само дано някои по стар български обичай не направят от това "бангаманга"

    Коментиран от #79

    20:06 17.05.2026

  • 12 Българин

    19 16 Отговор
    Нема оправя от тая юдео хазарска хунта дето управлява страната.

    20:06 17.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Християнин

    26 35 Отговор
    Замислете се обиколката на Италия в България печели Евро визия с една тотално сатанинска песен.крпят ни нещо долните юдео хазари.

    20:10 17.05.2026

  • 16 Българин

    35 22 Отговор
    Къде са ни индустриите къде са ни язовирите напоителни те системи къде е земеделието не ние няма да се подведе от една сатанинска песен и една обиколка на Италия. Искаме светло бъдеще за нашите деца и внуци!

    Коментиран от #21

    20:11 17.05.2026

  • 17 Гост№4442

    24 16 Отговор
    Тея ни се подиграват

    Коментиран от #74

    20:12 17.05.2026

  • 18 Киви

    27 23 Отговор
    Успехът на DARA е повод за обединение на нацията ни, за обединение на всички българи и в България, и извън пределите на България и да благодарим на тези, които са гласували из цяла Европа за да може да се стигне от тази победа

    20:14 17.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 кой мy дpeмe

    24 10 Отговор
    по маалите постоянно се чува бангаранга

    20:15 17.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Шишо

    22 24 Отговор
    Една минута мълчание за всички фенове на тази простотия. Те римляните едно време са построили тази велика империя припявайки банга ранга в екстаз.

    20:19 17.05.2026

  • 29 Семейство Свинсънс

    14 12 Отговор

    До коментар #8 от "🥭🥭🥭🥭":

    Банговасил банговасил банговасил

    20:19 17.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Така ли

    12 16 Отговор

    До коментар #1 от "Бангам ви рангата":

    А ти що не се пробваш като "всеки" който ще спечели?

    Коментиран от #80

    20:24 17.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ДрайвингПлежър

    16 13 Отговор
    гранде дефекациа!

    20:27 17.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 .....

    15 4 Отговор
    Грацие!

    20:30 17.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ха ха ха

    16 7 Отговор
    Чунга чанга дрОгаре

    20:35 17.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Асен

    13 15 Отговор
    Без съмнение песента не е толкова лоша, но носи "актуални" сатанински послания ! А талантът на Дара е несъмнено видим и убедителен ! Но тук отново прозира нещо което до сега не се е случвало а именно България да спечели с една посредственна песен ,което ме кара да мисля че Англосахсите са на зор и много щедро ни мажат ските с гъша мас ! Тук стсва въпрос за насочена реклама с цел отвличане на вниманието на масите от най важните теми на деня и това дали ще съществуваме като нация и какъв геополитически курс трябва да вземем за да ни има като Народ ! Сега ще дават по лъжичка от благинките на запада , но само на някой ,за да покажат че сме голяма работа , но без земеделие и промишленност и с куп кредити които ще плащат и правнуците ни ! Та кораба потъва и няма друг вариянт, а те ни говорят за музиката на Титаник ! Медиите се използват в момента мощно от Англо- сахсите а именно таланта на популярни Артисти с цел-измама която ще ни закове на дъното на историята с мръсна война в която ще изчезнем като Нация

    20:58 17.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Кавали

    26 5 Отговор
    Абитиорентските балове са най голямата простотия в България. Хората теглят заеми, които ще изпращат години за да отиде детето на дискатека една вечер. Няма такава простотия. Всъшност в такива ващаби само в България се прави. Повечето едвам завършват с 3 а те харчат пари все едно е завършил Оксфорд. ХОРА ОСЪЗНАЙТЕ СЕ!!!

    Коментиран от #85

    21:20 17.05.2026

  • 61 Веган

    17 4 Отговор

    До коментар #46 от "Смех с копейки":

    Буквалистиката винаги е била приоритет на първосигналните индивиди. За бананите ли трябваше да пиша, за да четеш между редовете, бе, готин?

    21:32 17.05.2026

  • 62 Анонимен

    14 5 Отговор
    Повръща ми се вече. А най-лошото е, че сега се започва.

    21:36 17.05.2026

  • 63 ами

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Бангам ви рангата":

    Грешиш!!!! Подкрепиха ги Полските ...ани които са 70% "Евреи"! Поляците направиха това което и Нацистите не си позволиха да направях на "Евреите"! И сега не спират да им се извиняват но Кел Файда ! Швабите правят същото и Ома Меркел прави това което и каже" Израел"! Олан Глупен повтаря след нея като "Папагал"! Защото и Франзетата са правили същотото като немците! Поляците са същите идиоти!

    21:43 17.05.2026

  • 64 Евгени от Алфапласт

    9 3 Отговор
    За статията с престъпника от Банкя над 400 коментара. За бангарангата (до момента) - 63.🤔 Излагате се, я се стегнете малко! 😡

    21:47 17.05.2026

  • 65 италия

    2 3 Отговор
    Има версия на италиянски , изпратетеи им я ! Бангаранга на италиянски

    21:48 17.05.2026

  • 66 Васил

    16 6 Отговор
    Айде стига с този треторязряден конкурс за певачки.

    21:49 17.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Хейтър Пловдивчанин

    14 4 Отговор

    До коментар #56 от "Варненец":

    изобщо не ме е грижа за европейски гресирани евровизионни джендърменчета с бяло по гащата, а пък още повече за мякащи варненци с диалект на македонци.Бягай да си плащаш гражданската 300€ и да слагаш Тунджа по 5€ литър европън гресиран.

    22:13 17.05.2026

  • 69 Руснаците винаги са били наши братя

    10 4 Отговор
    и такива и ще са в бъдеще.Мор на всички урки и евротранс предатели!
    На Сапун всички евро фашаги!

    Коментиран от #76

    22:21 17.05.2026

  • 70 Заключение

    3 10 Отговор
    Европа я призна, само това има значение. Мнението на нашенското простолюдие с нулев умствен капацитет (средностатистическия нашенец) струва точно нула.

    Коментиран от #71

    22:58 17.05.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Облаци

    10 6 Отговор
    Джиро и Дара повърхностни, незначими събития, отвличащи вниманието на хората от ежедневните проблеми.

    23:09 17.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ох, не мога бе

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Гост№4442":

    Бе шоу да има🤣🤣

    23:54 17.05.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Дъртио

    2 2 Отговор

    До коментар #69 от "Руснаците винаги са били наши братя":

    Те украинците бяха по големи братя с руснаците и един език говореха,бош лав работа.

    00:13 18.05.2026

  • 77 Само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "ООрана държава":

    Ти в ред ли си? Направи им един Петроханпрайд из Софийското поле и да пеят в някоя палатка.

    00:18 18.05.2026

  • 78 Ха ха

    5 0 Отговор

    До коментар #73 от "Смешен си Копейкин":

    Може да съм в чужбина ,но за "Бамба Ванга "не гласувах.Отврат спектакъл,само откриването на Олимпийските в Париж го бие по излагация.

    00:21 18.05.2026

  • 79 Ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Браво ДАРА":

    Испания дори не показа Юровижъна.Никой не се интересува от нашата баба Ванга.Единствено се кефят,че Израел не победи.

    00:24 18.05.2026

  • 80 Верно ли

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Така ли":

    Че да не е розово фламинго човека.Виж ти може и да се пробваш.

    00:31 18.05.2026

  • 81 БАНГЛАДЕШ

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "БЪЛГАРИЯ":

    БАНГА-РАНГАДЕШ.

    00:50 18.05.2026

  • 82 Я виж ти...

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дадохме ви зрелище а сега":

    Ориенталските навлеци ме са нито "мигранти", нито "бежанци". Кога ще се събудиш от пoлиткoректния си сън?!?

    00:54 18.05.2026

  • 83 Гресирана ватенка

    1 0 Отговор
    Гръмнах се в аyспуха от кеф! Bез грес!

    04:37 18.05.2026

  • 84 Новата €иберална Чунга Чанга

    1 0 Отговор
    Никой не казва колко ще ни струва тая €педроханска цигaния?

    04:48 18.05.2026

  • 85 Хм Хм

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Кавали":

    Има едно такова правило - Колкото по-ниска категория е гимназията, толкова е по-голям кичът при завършването. Имам пряк поглед при завършването на учениците от Немската, Английската и Испанските гимназии, както и впечатления от "Бузема" и гимназията по Строителна механизация. Е, повярвай ми - разликата е от Земята до небето.

    06:53 18.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове