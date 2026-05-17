Организаторите на Джиро д'Италия показаха, че пазят прекрасни впечатления от гостуването си в България и отправиха специален поздрав и към Дара след триумфа ѝ на Евровизия 2026 във Виена.

В официалния профил на надпреварата беше публикувано видео с акценти от трите български етапа, проведени през миналата седмица. За музикален фон организаторите избраха именно победилата песен Бангаранга.

Към кадрите от Джирото добавиха и посланието: „Grande Partenza! Grande Bangaranga! Grande Bulgaria“, което в превод означава: „Голям старт! Голяма Бангаранга! Голяма България!“.