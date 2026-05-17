Рим е "жълто-червен" след мач с два червени картона

17 Май, 2026 18:59 1 029 1

"Вълците" мечтаят за Шампионската лига

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов

Рома спечели с 2:0 второто издание на "Дерби дела Капитале" за сезона срещу Лацио и по този начин направи дубъл срещу "орлите". Големият герой за тима на Джан Пиеро Гасперини се казваше Джанлука Манчини, който отбеляза два идентични гола с глава в 40-ата и 66-ата минута, за да зарадва феновете на "джалоросите", които бяха изпълнили "Стадио Олимпико".

Срещата от предпоследния 37-ми кръг на Серия А беше съпроводена и с доста нерви между играчите, като кулминацията дойде в 70-ата минута, когато Уесли и Николо Ровела бяха изгонени с червени картони, които си налетяха на бой.

Този успех обаче бе изключително ценен за "вълците", които събраха 70 точки на четвъртата позиция, колкото има и третият Милан, но столичани са с по-лоши показатели в директните срещи срещу "росонерите". Въпреки това, в Рома държат съдбата си за класиране в Шампионската лига в свои ръце, след като Ювентус допусна изнендваща домакинска загуба с 0:2 от Фиорентина и така се смъкна чак до шестата позиция с 68 пункта.

По този начин всичко в битката за ШЛ ще се реши в последния кръг, когато Рома гостува на вече изпадналия Верона, докато Милан приема Каляри, а Ювентус има градско дерби с Торино. Не трябва обаче да се забравя и Комо, който също е с 68 точки на петото място и в 38-ия кръг ще пътува за среща с борещия се за мястото си в елита Кремонезе.

Лацио пък отдавна знае, че няма шанс да се класира за европейските клубни турнири и заема деватата позиция с 51 точки. "Орлите", които записаха трето поредно поражение, завършват сезона с домакинство на последния Пиза с Росен Божинов, който също вече изпадна в Серия Б.


